Le marché des lampes de poche et des lampes frontales à LED en Amérique du Nord connaît une croissance rapide avec l’analyse d’impact COVID-19, les principales entreprises Bayco Products Inc., Coast Products Inc., Mag Instrument Inc.

Business Market Insights vous fournit une analyse de recherche régionale sur le «marché des lampes de poche et des lampes frontales à LED en Amérique du Nord» et des prévisions jusqu’en 2027. Le rapport de recherche fournit des informations approfondies sur les revenus du marché régional, les tendances du marché parent, les indicateurs macroéconomiques et les facteurs directeurs, ainsi que avec l’attractivité du marché par segment de marché. Le rapport donne un aperçu du taux de croissance du marché des lampes de poche et lampes frontales à LED en Amérique du Nord au cours de la période de prévision, c’est-à-dire 2021-2028.

Le marché nord-américain des lampes de poche et des lampes frontales à LED devrait passer de 641,43 millions de dollars américains en 2020 à 901,32 millions de dollars américains d’ici 2028; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 4,5 % de 2021 à 2028.

Les lampes de poche et les lampes frontales sont des appareils d’éclairage électriques alimentés par batterie. Initialement, les lampes de poche étaient alimentées par des ampoules à incandescence, mais au début du 21e siècle, les diodes électroluminescentes (DEL) ont remplacé les ampoules à incandescence en raison de leur plus grande efficacité énergétique. Plus tard, l’émergence des lampes de poche alimentées par des piles au lithium rechargeables a entravé le marché des lampes de poche et des lampes frontales alimentées par des piles alcalines. De plus, avec les progrès technologiques, des lampes de poche plus efficaces, légères et compactes ont été introduites. Une gamme complète de lampes de poche et de lampes frontales à LED est désormais proposée sur le marché, qui ont une large gamme d’applications; ils peuvent être utilisés par les plongeurs en haute mer, les astronautes dans les stations spatiales, les enfants dans les tâches ménagères, la main-d’œuvre dans les installations industrielles, les agences de sécurité, etc.

Le rapport présente les principaux acteurs de l’industrie, ainsi qu’une analyse détaillée de leurs positions individuelles par rapport au paysage régional. L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Lampe de poche et lampe frontale à LED en Amérique du Nord. Le chercheur fournit une analyse approfondie de la taille, de la part, des tendances, des bénéfices globaux, des revenus bruts et de la marge bénéficiaire du marché nord-américain des lampes de poche et des lampes frontales à LED pour établir avec précision une prévision et fournir des informations d’expert aux investisseurs afin de les tenir au courant des tendances du marché. marché.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport :

• Produits Bayco Inc.

• Browning International S.A.

• Dorcy International

• Produits côtiers inc.

• Mag Instrument Inc.

• Energizer Holdings Inc.

• Produits Pelican, Inc.

• Surefire LLC

• Sécurité policière

• PETZL

• Larson Electronics LLC

• Streamlight Inc

• Nite Ize inc.

L'étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Lampe de poche et lampe frontale à LED en Amérique du Nord. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et dispositifs de retenue opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macroéconomiques, les facteurs dominants et l'attrait du marché en ce qui concerne les différents segments. Le rapport prédit l'influence de différents aspects de l'industrie sur les segments et régions du marché Amérique du Nord Lampe de poche et lampe frontale à LED.

Le rapport segmente le marché nord-américain des lampes de poche et des lampes frontales à LED comme suit :

Marché des lampes de poche et des lampes frontales à LED en Amérique du Nord – par type

• Lampe de poche à DEL

• Lampe frontale à DEL

Marché des lampes de poche et des lampes frontales à LED en Amérique du Nord – par forme

• Rechargeable

• Non rechargeable

Marché des lampes de poche et des lampes frontales à LED en Amérique du Nord – par utilisation du produit

• Sécurité

• Utilisation quotidienne

• Tactique

Marché des lampes de poche et des lampes frontales à LED en Amérique du Nord – par application

• Personnel

• Industriel et Commercial

• Armée et application de la loi

La recherche sur le marché des lampes de poche et des lampes frontales à LED en Amérique du Nord se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché nord-américain des lampes de poche et des lampes frontales à LED en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2021-2028. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

Ce rapport examine stratégiquement les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché des lampes de poche et lampes frontales à LED en Amérique du Nord.

