Le marché des laboratoires dentaires est en plein essor dans le monde avec une demande énorme à un taux de croissance de 12,4% au cours de la période de prévision 2029

‘ Global Dental Lab ‘ est favorable et vise à réduire la gravité des symptômes. Data Bridge Market Research analyse que le marché des laboratoires dentaires augmentera à un TCAC de 12,4 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Le rôle principal d’un laboratoire dentaire est de fournir une dentisterie restauratrice, c’est-à-dire de copier parfaitement tous les paramètres fonctionnels et esthétiques qui ont été définis par le dentiste dans une solution restauratrice. Tout au long du processus de restauration, depuis la consultation initiale du patient, le diagnostic et la planification du traitement jusqu’à la mise en place finale de la restauration, les voies de communication entre le dentiste et le technicien de laboratoire peuvent désormais fournir un transfert complet d’informations. Les composants fonctionnels, les paramètres occlusaux, la phonétique et les exigences esthétiques ne sont que quelques-uns des types d’informations essentiels dont les techniciens ont besoin pour réaliser la fabrication de restaurations réussies, fonctionnelles et esthétiques. Aujourd’hui, comme par le passé, les outils de communication entre le dentiste et le prothésiste comprennent la photographie, la documentation écrite,

L’équipement du laboratoire dentaire comprend toute la gamme des systèmes utilisés pour la fabrication de prothèses dentaires fixes ou amovibles. Le technicien de laboratoire dentaire a pour tâche de fabriquer des couronnes, des ponts, des prothèses dentaires et des appareils orthodontiques selon la prescription d’un dentiste. Beaucoup de ces tâches nécessitent une grande précision, et la compétence du technicien pèse lourdement sur le succès final du traitement. Les techniciens de laboratoire sont formés sur le tas ou dans des programmes d’éducation formelle.

Obtenez un exemple PDF du rapport sur le marché des laboratoires dentaires: – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-dental-lab-market

Dynamique du marché mondial des laboratoires dentaires

Conducteurs

Augmentation de l’activité de recherche et développement dans les industries dentaires

La pression sur les prix a entraîné des changements dans la dynamique de base de l’industrie des implants dentaires. Les innovations ont créé une augmentation substantielle du nombre d’acteurs locaux et régionaux impliqués dans la création de produits similaires et les offrant à moindre coût.

Par exemple,

En 2018, Young Innovations (États-Unis) a annoncé l’acquisition de Johnson-Promidet (États-Unis). La société se concentre sur des solutions de pièces à main dentaires de haute qualité. Cette acquisition se traduira par la fourniture de produits et de solutions innovants et de haute qualité aux cliniciens et à leurs patients, ainsi que par l’amélioration de leur portefeuille de marques et de produits par le biais d’une croissance organique et d’acquisitions.

En 2018, Danaher (États-Unis) a annoncé son accord avec General Electric Company (États-Unis) pour l’acquisition de l’activité Biopharma de GE Life Sciences pour le prix au comptant de 21,4 milliards USD. L’entreprise sera établie en tant que société d’exploitation autonome au sein de Danaher.

L’augmentation des activités de recherche et développement a rendu les entreprises plus actives dans l’extension de leurs services sur le marché en ciblant davantage de clients sur le marché, ce qui a entraîné une croissance du marché mondial des laboratoires dentaires.

Croissance rapide de la population gériatrique

La santé et l’hygiène bucco-dentaires ne sont pas très différentes de la santé générale et contrairement à tout autre problème, la vieillesse rend difficile le maintien ou le contrôle du problème, il devient donc difficile de maintenir la santé bucco-dentaire à un âge avancé. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de 2015 à 2050, la proportion de la population mondiale de plus de 60 ans va presque doubler, passant de 12 % à 22 %. La population âgée souffre principalement de troubles dentaires chroniques, en raison du fait que la population âgée est handicapée, confinée à la maison ou institutionnalisée (par exemple, les personnes âgées qui vivent dans des maisons de retraite). Ces facteurs augmentent le risque de santé bucco-dentaire, parmi la population âgée.

Par exemple,

En 2021, selon les données de la Division de la santé bucco-dentaire, Centre national de prévention des maladies chroniques et de promotion de la santé, presque tous les adultes (96 %) âgés de 65 ans ou plus ont eu une carie ; 1 sur 5 a une carie dentaire non traitée

En 2021, selon les données de la Division de la santé bucco-dentaire, Centre national de prévention des maladies chroniques et de promotion de la santé, presque tous les adultes (96 %) âgés de 65 ans ou plus ont eu une carie ; 1 sur 5 a une carie dentaire non traitée

Opportunités

Nouvelles versions de produits

Les entreprises impliquées sur le marché des laboratoires dentaires ont mis au point divers nouveaux produits basés sur de nouvelles technologies, les lancements les plus notables parmi ceux-ci dans le domaine des laboratoires dentaires étant dans le domaine de l’imagerie dentaire et de la dentisterie numérique.

Par exemple,

En 2019, Zimmer Biomet (Indiana, États-Unis) a annoncé le lancement de sa nouvelle gamme de membranes et de sutures non résorbables spécialement conçues pour éliminer l’infiltration bactérienne dans le site chirurgical

En 2018, Ultradent (États-Unis) a annoncé un tout nouvel Omni-Matrix qui est une solution de bande matricielle circonférentielle supérieure. Conçu pour s’adapter parfaitement à toute préparation, la circonférence de la bande peut être facilement ajustée simplement en tournant la poignée, et la tête pivotante lui permet d’accéder à n’importe quel quadrant de la bouche

Portée du marché mondial des laboratoires dentaires

Le marché des laboratoires dentaires est segmenté sur la base d’un segment : les produits. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Des produits

Appareils généraux et de diagnostic

Dispositifs basés sur le traitement

Les autres

Sur la base des produits, le marché mondial des laboratoires dentaires est segmenté en appareils généraux et de diagnostic, appareils basés sur le traitement et autres.

Obtenez plus d’informations sur l’ analyse du marché des laboratoires dentaires , parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-dental-lab-market

Laboratoire dentaire Analyse / aperçus régionaux du marché

Le marché mondial des laboratoires dentaires est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par régions, produit tel que référencé ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des laboratoires dentaires sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Turquie, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse et le reste de l’Europe., Chine, Japon, Corée du Sud, Inde , Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines et reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Pérou et reste de l’Amérique du Sud. Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché en raison de l’augmentation des cas de troubles parodontaux, de l’augmentation du tourisme médical concernant les traitements dentaires dans la région mondiale.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Laboratoire dentaire

Le paysage concurrentiel du marché mondial des laboratoires dentaires fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des laboratoires dentaires.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des laboratoires dentaires sont

Henry Schein, Inc.

Dentsply Sirona

Danaher

PLANMECA OY

3M

Zimmer Biomet

3Shape A/S

A-dec inc.

BioHorizons

BIOLASE, Inc.

Centres Core3d

Carestream Santé

Denté

Société GC

KaVo Dentaire

Équipements médico-dentaires Gnatus

Formlabs

Mitsui Chemicals, Inc.

Société Roland DGA

SCHEU DENTAL GmbH

Septodont, Inc.

Produits Ultradent inc.

VOC GmbH

Jeunes Innovations, Inc.

Obtenez le détail de la table des matières du rapport sur le marché des laboratoires dentaires: – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-dental-lab-market

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché des implants dentaires jusqu’en 2029

Taille du marché des laboratoires dentaires

Nouveaux volumes de ventes sur le marché des laboratoires dentaires

Volumes des ventes de remplacement du marché des laboratoires dentaires

Base installée de laboratoire dentaire

Marché des laboratoires dentaires par marques

Volumes de procédures du marché des laboratoires dentaires

Analyse des prix des produits du marché des laboratoires dentaires

Résultats des soins de santé du marché des laboratoires dentaires

Analyse du coût des soins du marché des laboratoires dentaires

Cadre réglementaire et modifications des laboratoires dentaires

Analyse des prix et des remboursements des laboratoires dentaires

Parts de marché des laboratoires dentaires dans différentes régions

Développements récents du laboratoire dentaire pour les concurrents du marché

Applications à venir du marché des laboratoires dentaires

Étude sur les innovateurs du marché des laboratoires dentaires

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES

Quel est le segment de produits ?

Quels sont les principaux acteurs opérant sur le marché?

Quel est le taux de croissance du marché ?

Quels sont les principaux pays couverts par le marché ?

Rapports les plus tendances : –

Acteurs du marché des laboratoires dentaires en Europe, définition et tendances des prévisions d’ici 2029

Taille, part, tendances, croissance, analyse et prévisions du marché des laboratoires dentaires en Asie-Pacifique d’ici 2029

Opportunités, moteurs et défis du marché des laboratoires dentaires en Amérique du Nord

Taille, part et analyse du marché des laboratoires dentaires au Moyen-Orient et en Afrique

Rapport sur le marché des laboratoires dentaires en Belgique – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2027 | Étude de marché sur les ponts de données

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui ! Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge sait créer des clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475