Le marché des laboratoires dentaires est en plein essor dans le monde avec un TCAC de 12,4 %, au cours de la période de prévision 2029

Un rapport d’étude de grande envergure sur le marché des laboratoires dentaires met en lumière la dynamique de marché clé du secteur. Cette étude de marché analyse également l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités, les défis, les risques, les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. Le rapport fournit les fluctuations des valeurs du TCAC au cours de la période de prévision du marché. La transformation du paysage du marché est principalement observée en raison des mouvements d’acteurs ou de marques clés qui vont des développements, lancements de produits, coentreprises, fusions et acquisitions qui, à leur tour, changent la vision du visage mondial de l’industrie.

Le laboratoire dentaire mondial apporte son soutien et vise à réduire la gravité des symptômes. Data Bridge Market Research analyse que le marché des laboratoires dentaires augmentera à un TCAC de 12,4 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

L’équipement du laboratoire dentaire comprend toute la gamme des systèmes utilisés pour la fabrication de prothèses dentaires fixes ou amovibles . Le technicien de laboratoire dentaire a pour tâche de fabriquer des couronnes, des ponts, des prothèses dentaires et des appareils orthodontiques selon la prescription d’un dentiste. Beaucoup de ces tâches nécessitent une grande précision, et la compétence du technicien pèse lourdement sur le succès final du traitement. Les techniciens de laboratoire sont formés sur le tas ou dans des programmes d’éducation formelle.

L’avancement technologique dans l’industrie dentaire est l’utilisation du processus de conception assistée par ordinateur et de fabrication assistée par ordinateur (CAD/CAM); processus, en développant des dispositifs de numérisation 3D haute définition, des logiciels de conception plus précis, plus rapides et plus simples, et une fabrication soustractive ou additive précise de matériaux innovants.

Le rôle principal d’un laboratoire dentaire est de fournir une dentisterie restauratrice, c’est-à-dire de copier parfaitement tous les paramètres fonctionnels et esthétiques qui ont été définis par le dentiste dans une solution restauratrice. Tout au long du processus de restauration, depuis la consultation initiale du patient, le diagnostic et la planification du traitement jusqu’à la mise en place finale de la restauration, les voies de communication entre le dentiste et le technicien de laboratoire peuvent désormais fournir un transfert complet d’informations. Les composants fonctionnels, les paramètres occlusaux, la phonétique et les exigences esthétiques ne sont que quelques-uns des types d’informations essentiels dont les techniciens ont besoin pour réaliser la fabrication de restaurations réussies, fonctionnelles et esthétiques. Aujourd’hui, comme par le passé, les outils de communication entre le dentiste et le prothésiste comprennent la photographie, la documentation écrite,

Dynamique du marché mondial des laboratoires dentaires

Conducteurs

Augmentation de l’activité de recherche et développement dans les industries dentaires

La pression sur les prix a entraîné des changements dans la dynamique de base de l’ industrie des implants dentaires . Les innovations ont créé une augmentation substantielle du nombre d’acteurs locaux et régionaux impliqués dans la création de produits similaires et les offrant à moindre coût.

Croissance rapide de la population gériatrique

La santé et l’hygiène bucco-dentaires ne sont pas très différentes de la santé générale et, contrairement à tout autre problème, la vieillesse rend difficile le maintien ou le contrôle du problème, il devient donc difficile de maintenir la santé bucco-dentaire à un âge avancé. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de 2015 à 2050, la proportion de la population mondiale de plus de 60 ans va presque doubler, passant de 12 % à 22 %. La population âgée souffre principalement de troubles dentaires chroniques, en raison du fait que la population âgée est handicapée, confinée à la maison ou institutionnalisée (par exemple, les personnes âgées qui vivent dans des maisons de retraite). Ces facteurs augmentent le risque de santé bucco-dentaire, parmi la population âgée.

Opportunités

Nouvelles versions de produits

Les entreprises impliquées sur le marché des laboratoires dentaires ont mis au point divers nouveaux produits basés sur de nouvelles technologies, les lancements les plus notables parmi ceux-ci dans le domaine des laboratoires dentaires étant dans le domaine de l’imagerie dentaire et de la dentisterie numérique.

Augmentation de la dentisterie esthétique dans les laboratoires dentaires

La dentisterie esthétique a révolutionné l’industrie de la dentisterie en offrant une approche d’amélioration esthétique peu invasive avec le traitement. Le traitement dentaire avec appareil dentaire est l’un de ces traitements esthétiques qui aide à obtenir la forme souhaitée des dents pour les patients qui ne sont pas satisfaits de la forme de leurs dents ou ceux qui ont de graves problèmes dus au désalignement des dents. Divers facteurs propulsent la croissance du marché, tels que les influenceurs des médias pour encourager la société à être belle et à sourire avec confiance. Les hommes et les femmes veulent de plus en plus que leurs procédures d’orthodontie soient moins visibles.

Portée du marché mondial des laboratoires dentaires

Le marché des laboratoires dentaires est segmenté sur la base d’un segment : les produits. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Des produits

Appareils généraux et de diagnostic

Dispositifs basés sur le traitement

Les autres

Laboratoire dentaire Analyse / aperçus régionaux du marché

Le marché mondial des laboratoires dentaires est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par régions, produit tel que référencé ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des laboratoires dentaires sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, la Russie, la Turquie, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse et le reste de l’Europe., Chine, Japon, Corée du Sud, Inde , Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines et reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Pérou et reste de l’Amérique du Sud. Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

L’Amérique du Nord devrait dominer le marché en raison de l’augmentation des cas de troubles parodontaux, de l’augmentation du tourisme médical concernant les traitements dentaires dans la région mondiale.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’import-export sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Laboratoire dentaire

Le paysage concurrentiel du marché mondial des laboratoires dentaires fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des laboratoires dentaires.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des laboratoires dentaires sont Ultradent Products Inc., Young Innovations, Inc., A-dec Inc., BioHorizons, Dentatus, Carestream Health., Roland DGA Corporation, 3Shape A/S, Formlabs, PLANMECA OY , Septodont, VOCO GmbH, 3M, Henry Schein, Inc., GC Corporation, BIOLASE, Inc., Dentsply Sirona., Envista (filiale de Danaher Corporation), Kulzer GmbH. (filiale de Mitsui Chemicals, Inc), BEGO GmbH & Co. KG, Osstem UK, Bicon, LLC, CAMLOG Biotechnologies GmbH, Pindan Dental Laboratory, Zimvie Inc. (filiale de Zimmer Biomet), Institut Straumann AG entre autres.

Méthodologie de la recherche

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande. La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse globale par rapport à la part des fournisseurs.

