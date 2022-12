Le marché des laboratoires dentaires devrait saisir la croissance au TCAC de 12,4% d’ici 2029, la taille, la part, la demande, la croissance des revenus et les tendances mondiales

Data Bridge Market Research a ajouté un nouveau rapport de recherche récemment publié sur le marché des laboratoires dentaires par principaux fabricants, régions, type et application ; Forecast fournit des mises à jour et des informations relatives à la couverture de l’industrie, au statut concurrentiel actuel du marché et aux perspectives du marché. En outre, pour l’analyse approfondie, le rapport englobe les moteurs de croissance de l’industrie, les contraintes, les risques d’offre et de demande, ainsi qu’une discussion détaillée sur les tendances actuelles et futures du marché associées à la croissance du marché. Les principaux sujets ont été couverts dans ce rapport sur le marché et comprennent la définition du marché, la segmentation du marché, les développements clés du marché, l’analyse concurrentielle et la méthodologie de recherche. Ce rapport d’étude de marché donne des réponses à de nombreuses questions et défis commerciaux critiques. Toutes ces fonctionnalités sont strictement appliquées lors de la création de rapports d’étude de marché sur les laboratoires dentaires pour un client.

Le laboratoire dentaire mondial apporte son soutien et vise à réduire la gravité des symptômes. Data Bridge Market Research analyse que le marché des laboratoires dentaires augmentera à un TCAC de 12,4 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Analyse et aperçu du marché

L’équipement du laboratoire dentaire comprend toute la gamme des systèmes utilisés pour la fabrication de prothèses dentaires fixes ou amovibles. Le technicien de laboratoire dentaire a pour tâche de fabriquer des couronnes, des ponts, des prothèses dentaires et des appareils orthodontiques selon la prescription d’un dentiste. Beaucoup de ces tâches nécessitent une grande précision, et la compétence du technicien pèse lourdement sur le succès final du traitement. Les techniciens de laboratoire sont formés sur le tas ou dans des programmes d’éducation formelle.

L’avancement technologique dans l’industrie dentaire est l’utilisation du processus de conception assistée par ordinateur et de fabrication assistée par ordinateur (CAD/CAM); processus, en développant des dispositifs de numérisation 3D haute définition, des logiciels de conception plus précis, plus rapides et plus simples, et une fabrication soustractive ou additive précise de matériaux innovants.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché Laboratoire dentaire sont:

Ultradent Products Inc., Young Innovations, Inc., A-dec Inc., BioHorizons, Dentatus, Carestream Health., Roland DGA Corporation, 3Shape A/S, Formlabs, PLANMECA OY, Septodont, VOCO GmbH, 3M, Henry Schein, Inc. ., GC Corporation, BIOLASE, Inc., Dentsply Sirona., Envista (filiale de Danaher Corporation), Kulzer GmbH. (filiale de Mitsui Chemicals, Inc), BEGO GmbH & Co. KG, Osstem UK, Bicon, LLC, CAMLOG Biotechnologies GmbH, Pindan Dental Laboratory, Zimvie Inc. (filiale de Zimmer Biomet), Institut Straumann AG

Table des matières:

Introduction

Segmentation du marché

Résumé

Aperçus premium

Marché mondial des laboratoires dentaires : réglementation

Aperçu du marché

Marché mondial des laboratoires dentaires, par applications

Marché mondial des laboratoires dentaires, par type

Marché mondial des laboratoires dentaires , par canal de distribution

Marché mondial des laboratoires dentaires, par région

Marché mondial des laboratoires dentaires : paysage de l’entreprise

Analyses SWOT

Profil de l’entreprise

Questionnaires

Rapports connexes

Conducteurs

Augmentation de l’activité de recherche et développement dans les industries dentaires

La pression sur les prix a entraîné des changements dans la dynamique de base de l’industrie des implants dentaires. Les innovations ont créé une augmentation substantielle du nombre d’acteurs locaux et régionaux impliqués dans la création de produits similaires et les offrant à moindre coût.

Par exemple,

En 2018, Young Innovations (États-Unis) a annoncé l’acquisition de Johnson-Promidet (États-Unis). La société se concentre sur des solutions de pièces à main dentaires de haute qualité. Cette acquisition se traduira par la fourniture de produits et de solutions innovants et de haute qualité aux cliniciens et à leurs patients, ainsi que par l’amélioration de leur portefeuille de marques et de produits par le biais d’une croissance organique et d’acquisitions.

En 2018, Danaher (États-Unis) a annoncé son accord avec General Electric Company (États-Unis) pour l’acquisition de l’activité Biopharma de GE Life Sciences pour le prix au comptant de 21,4 milliards USD. L’entreprise sera établie en tant que société d’exploitation autonome au sein de Danaher.

L’augmentation des activités de recherche et développement a rendu les entreprises plus actives dans l’extension de leurs services sur le marché en ciblant davantage de clients sur le marché, ce qui a entraîné une croissance du marché mondial des laboratoires dentaires.

Croissance rapide de la population gériatrique

La santé et l’hygiène bucco-dentaires ne sont pas très différentes de la santé générale et, contrairement à tout autre problème, la vieillesse rend difficile le maintien ou le contrôle du problème, il devient donc difficile de maintenir la santé bucco-dentaire à un âge avancé. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de 2015 à 2050, la proportion de la population mondiale de plus de 60 ans va presque doubler, passant de 12 % à 22 %. La population âgée souffre principalement de troubles dentaires chroniques, en raison du fait que la population âgée est handicapée, confinée à la maison ou institutionnalisée (par exemple, les personnes âgées qui vivent dans des maisons de retraite). Ces facteurs augmentent le risque de santé bucco-dentaire, parmi la population âgée.

Par exemple,

En 2021, selon les données de la Division de la santé bucco-dentaire, Centre national de prévention des maladies chroniques et de promotion de la santé, presque tous les adultes (96 %) âgés de 65 ans ou plus ont eu une carie ; 1 sur 5 a une carie dentaire non traitée

Une augmentation graduelle de la population gériatrique continuera d’augmenter avec le temps. Cela stimulera le marché mondial des laboratoires dentaires, car cela créera davantage d’opportunités d’innovation dans le traitement et la probabilité d’une augmentation du nombre de patients subissant diverses procédures dentaires.

Points saillants du rapport sur le marché Laboratoire dentaire :

Aperçu complet du marché Laboratoire dentaire ainsi qu’une analyse de l’évolution de la dynamique du marché

Évaluation de la croissance de divers segments de marché tout au long de la période de prévision

Analyse régionale et mondiale des acteurs du marché, y compris leur part de marché et leur position mondiale

Stratégies de croissance adoptées par les principaux acteurs du marché pour lutter contre l’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché

Impact des développements technologiques et des avancées en R&D sur le marché Laboratoire dentaire

Informations sur les stratégies lucratives et les stratégies de développement des grandes entreprises et des fabricants

Des informations pertinentes pour les nouveaux entrants désireux d’entrer sur le marché

Détails et informations sur les stratégies d’expansion commerciale, les lancements de produits et d’autres collaborations

Le rapport intègre des outils analytiques avancés tels que l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter, l’analyse de faisabilité et l’analyse du retour sur investissement.

