Le marché des kits de test à domicile atteindra 8 154,74 millions USD au cours de la période de prévision jusqu’en 2028, avec une croissance à un TCAC de 5,3 %

Le marché des kits de test à domicile est le rapport d’étude de marché le plus approprié, le plus réaliste et le plus admirable avec le plus grand dévouement et la meilleure compréhension des besoins de l’entreprise. Les données et informations contenues dans le rapport proviennent de sources fiables telles que des sites Web, des rapports annuels d’entreprises, des revues, etc., et ont été contrôlées et vérifiées par des experts du marché. Analysez et prévoyez les données du marché à l’aide de statistiques de marché sophistiquées et de modèles cohérents. Les dernières informations et analyses de marché effectuées dans ce document de marché mettent le marché au point. La portée des rapports fiables sur le marché mondial s’étend des scénarios de marché aux prix comparatifs entre les principaux acteurs, les coûts et les bénéfices dans des régions de marché spécifiques.

Le rapport d’étude de marché Data Bridge sur le marché des kits de test à domicile fournit une analyse et des informations sur divers facteurs qui devraient prévaloir tout au long de la période de prévision, ainsi que leur impact sur la croissance du marché. La montée en puissance de l’industrie mondiale de la santé stimule la croissance du marché des kits de test à domicile

Le marché des kits de test à domicile devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028.

Le marché des kits de test à domicile devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Le marché croît à un TCAC de 5,3 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 8 154,74 millions USD d’ici 2028, selon une analyse de Data Bridge Market Research. La sensibilisation croissante à la santé aide le marché des kits de test à domicile à se développer à un rythme significatif.

Les kits de test à domicile sont des appareils de test qui aident les gens à tester à la maison et donnent des résultats rapides en moins d’une minute. Il comprend également des équipements de surveillance de la santé pour vérifier et contrôler en permanence la santé des personnes atteintes de diabète. Les tests à domicile sont très pratiques, peuvent être effectués dans le confort de votre maison et sont très abordables. Les autotests sont généralement des versions avancées de kits de test rapides au point de service conçus à l’origine pour les professionnels de la santé et peuvent être effectués par des personnes ordinaires.

Portée du marché mondial des kits de test à domicile et taille du marché

Le marché des kits de test à domicile est segmenté en fonction du type de test, du type, de l’âge, du type d’échantillon, de l’utilisation et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser la croissance des segments et la stratégie pour approcher le marché et identifier les différences dans vos principaux domaines d’application et vos marchés cibles.

Sur la base du type de test, le marché des kits de test à domicile est segmenté en tests de grossesse, kits de test du VIH, diabète, maladies infectieuses , tests de glycémie, kits de test de prédiction de l’ovulation, kits de test de toxicomanie et autres types de tests. En 2021, le segment des tests de glycémie élargit le marché des kits de test à domicile en raison de la sensibilisation croissante au maintien de la santé.

Sur la base du type, le marché des kits de test à domicile est segmenté en cassette , bandelette, débit moyen, carte de test, cassette d’immersion et autres types de formulaires. Le segment des cassettes dominera le marché des kits de test à domicile d’ici 2021, car les gens adoptent des autotests facilement à la maison à faible coût pour vérifier leur santé.

Sur la base de l’âge, le marché des kits de test à domicile est segmenté en pédiatrie, adultes et gériatrie . En 2021, le segment des adultes détient la plus grande part de marché des kits de test à domicile, car l’auto-test est pratique, abordable et assure la confidentialité des individus.

Sur la base du type d’échantillon, le marché des kits de test à domicile a été segmenté en urine, sang, salive et autres types d’échantillons. En 2021, le segment de l’urine dominera le marché des kits de test à domicile, car l’augmentation des capacités de test et les politiques gouvernementales favorables à l’auto-test stimulent la croissance du segment.

Sur la base de l’utilisation, le marché des kits de test à domicile est segmenté en jetable et réutilisable. Le segment jetable élargit le marché des kits de dépistage à domicile en 2021, car la forte prévalence du VIH entraîne l’adoption de kits d’auto-test du VIH.

Sur la base du canal de distribution, le marché des kits de test à domicile est segmenté en pharmacies de détail, pharmacies, supermarchés/hypermarchés et pharmacies en ligne. Le segment des pharmacies de détail devrait représenter une part importante du marché des kits de test à domicile d’ici 2021 en raison de mesures gouvernementales agressives visant à accroître la sensibilisation.

Analyse au niveau du pays du marché des kits de test à domicile

Analyse au niveau du pays du marché des kits de test à domicile

Le marché des kits de test à domicile est analysé et des informations sur la taille du marché sont fournies par les pays susmentionnés, le type de test, le type, l’âge, le type d’échantillon, l’utilisation et le canal de distribution.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des kits de test à domicile sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la France, la Suisse, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas, la Russie, la Belgique, la Turquie, le reste de l’Europe, le Japon, la Chine, l’Inde. , Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Israël, Égypte et reste du Moyen-Orient et Afrique Moyen-Orient et Afrique, Brésil, Argentine et reste du L’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Les États-Unis détiennent la plus grande part de marché des kits de test à domicile en raison de la forte présence de fabricants de produits d’auto-test à usage domestique, et l’Allemagne détient la plus grande part de marché en raison de la demande accrue des consommateurs pour les diagnostics à domicile. Cependant, le Japon représente la plus grande part de marché de la sensibilisation à la santé.

La section pays du rapport fournit également les influenceurs individuels du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, le comportement réglementaire et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prédire les conditions du marché dans chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis dus à la concurrence intense ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente est pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Kits de test à domicile

Le paysage concurrentiel du marché Kits de test à domicile fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de fabrication, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, le pipeline d’essais cliniques, l’analyse de la marque, les approbations de produits, les brevets, les produits étendue, avantages de l’application, courbe de la ligne de vie technologique. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché des réactifs de test à domicile sur lequel la société se concentre.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sont Abbott, ACON Laboratories, Inc., Rapikit, BTNX INC., bioLytical Laboratories Inc., OraSure Technologies, Inc., BD, Cardinal Health, B. Braun Melsungen AG, Piramal Enterprises Ltd., PRIMA Lab SA, Siemens Healthcare GmbH, Quidel Corporation, Bionime Corporation, SA Scientific, ARKRAY USA, Inc., Everlywell, Inc., Nova Biomedical, Eurofins Viracor, Inc., SelfDiagnostics OU, AdvaCare Pharma, AccuBio Tech Co., Ltd, BioSure United Royaume-Uni, Atlas Medical UK, TaiDoc Technology Corporation, LifeScan IP Holdings, LLC, Chembio Diagnostics, Inc., Drägerwerk AG & Co. KGaA, F. Hoffmann-La Roche Ltd., Biosynex, Sensing Self, PTE. Ltd, Atomo Diagnostics, RUNBIO BIOTECH CO.,LTD, Clearblue (filiale de Clear Blue Technologies International Inc), Sterilab Services, Mylan NV (filiale de Viatris Inc),

De nombreux développements de produits et acquisitions sont initiés par des entreprises mondiales, ce qui a également accéléré la croissance du marché des kits de test à domicile.

Par exemple,

En juin 2020, BD, l’une des principales entreprises mondiales de technologie médicale, a annoncé la finalisation de l’acquisition de la société privée Straub Medical AG. Avec cette acquisition, l’entreprise renforcera l’expertise et l’expérience précieuses de Straub Medical AG et élargira son portefeuille de produits.

En mai 2020, F. Hoffmann-La Roche Ltd a officiellement acquis la totalité de Stratos Genomics. Avec cette acquisition, la société développera également le séquençage basé sur l’ADN pour le diagnostic. Cela renforce le segment des diagnostics médicaux de l’entreprise, qui à son tour génère plus de revenus pour l’entreprise.

Les lancements de produits, les acquisitions et d’autres stratégies augmentent la part de marché de l’entreprise en augmentant sa couverture et sa présence. Cela permet également aux organisations d’améliorer leurs offres de kits de test à domicile via le portefeuille de produits de l’entreprise.

Parcourez le catalogue complet – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-at-home-testing-kits-

