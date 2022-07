Le marché des kiosques en libre-service enregistrera une croissance croissante d’ici 2022-2030

Synopsis du marché : marché mondial des kiosques en libre-service

Kiosk est essentiellement un système électronique spécifique à une application qui contribue à améliorer l’efficacité opérationnelle. C’est un outil commercial qui peut rationaliser efficacement la livraison de produits et de services. L’adoption croissante des technologies de libre-service dans le secteur de la vente au détail est un facteur majeur qui propulse la croissance du marché mondial du libre-service. L’urbanisation rapide de pays en développement tels que le Brésil, l’Inde et la Chine a pour résultat que le taux d’adoption du libre-service de kiosque prend de l’ampleur, alors que cette technologie est déjà devenue omniprésente dans les pays développés. En raison de la croissance importante, les kiosques deviennent courants dans les infrastructures modernes. En outre, on estime que l’augmentation des avantages en termes d’application et de coût de la technologie se répercute favorablement sur le marché mondial du libre-service.

Impact de la pandémie de Covid-19 sur le marché

La crise du COVID-19 a eu un impact sur la croissance du marché mondial des bornes libre-service. De plus, le gouvernement et les décideurs politiques sont principalement engagés dans la gestion et le contrôle de la crise médicale afin de créer un environnement sain et sûr pour la population du pays. Le manque de compréhension pour gérer les risques économiques et le secteur des entreprises devrait mettre la croissance économique et industrielle vers la vulnérabilité. Cependant, la crise du COVID-19 a fait évoluer la possibilité pour les entreprises d’améliorer leur technologie et de se développer dans les services hôteliers et financiers, ce qui devrait faire augmenter la demande de kiosques en libre-service au cours de la période de prévision. Le rapport estimera l’impact de COVID-19 en détail.

Dynamique du marché : marché mondial des kiosques en libre-service

La technologie des kiosques libre-service aide les consommateurs à utiliser le service de manière indépendante, sans l’intervention de représentants directs du service. Cela donne un niveau de satisfaction plus élevé aux clients en offrant un contrôle sur leurs décisions d’achat, ce qui devrait stimuler la croissance du marché mondial des kiosques en libre-service au cours de la période de prévision.

Cependant, une preuve d’identité authentifiée du consommateur est utilisée pour accéder au paiement du kiosque car il y aura une possibilité d’utilisation abusive des informations par un tiers, ce qui empêche les consommateurs d’adopter de tels services en ligne et entrave la croissance du kiosque libre-service mondial. marché au cours de la période de prévision.

La vie urbaine est améliorée par un kiosque libre-service qui fournit plusieurs services utiles, notamment la publicité, les flux de transit en direct, l’accès Wi-Fi illimité gratuit, la notification d’urgence, aux utilisateurs.

Segmentation du marché : marché mondial des kiosques en libre-service

Le marché mondial des kiosques libre-service est segmenté en fonction du type de produit, de la mise en œuvre, des utilisateurs finaux et des régions.

Le marché mondial des kiosques libre-service est segmenté en fonction du type de produit comme kiosque alimentaire, kiosque d’emploi, kiosque d’information, etc. Parmi les types de produits, on estime que le kiosque alimentaire détient la plus grande part de marché sur le marché mondial des kiosques en libre-service et croît avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché cible est segmenté en hôtellerie, transport, vente au détail, services bancaires et financiers, et autres. Le segment du commerce de détail détient la plus grande part du marché et devrait maintenir sa position au cours de la période de prévision. Le kiosque libre-service est une bonne alternative dans les hôtels et les centres de villégiature pour gagner du temps lors de l’enregistrement et du départ. De plus, l’augmentation des centres commerciaux dans les pays émergents contribue également à stimuler le segment dans les années à venir.

Aperçu régional : marché mondial des kiosques en libre-service

Dans la région, le marché mondial des kiosques en libre-service est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

On estime que l’Asie-Pacifique domine le marché mondial des kiosques libre-service en raison de l’urbanisation rapide et de la préférence des consommateurs pour la commodité. A elle seule la Chine détient 30% de part de marché dans cette région en multipliant le nombre de villes métropolitaines et en installant des bornes libre-service pour le confort des clients. De plus, en termes de volume et de valeur, l’Amérique du Nord connaît une croissance exponentielle sur le marché des kiosques libre-service en raison de la demande croissante d’expérience d’achat rapide et évite les files d’attente chronométrées.

Paysage concurrentiel : marché mondial des kiosques en libre-service

Les principaux acteurs opérant sur le marché mondial des kiosques libre-service comprennent les kiosques avancés, Emboss, les kiosques OLEA, IER, les systèmes d’information de kiosque. Meridian Kiosks, NCR Corporation, REDYREF, Aila Technologies, Inc., Source Technologies., ZEBRA Technologies Corporation, Diebold Nixdorf, SLABB, Toshiba TEC, Azkoyen, Hitachi et Crane, et d’autres acteurs.

Segmentation détaillée : marché mondial des kiosques en libre-service

Attribut Détails L’année de base pour l’estimation 2021 Période de prévision 2022 – 2030 Représentation du marché Chiffre d’affaires en millions USD et CAGR de 2022 à 2030 Segmentation du marché Par type de produit – Kiosque alimentaire, kiosque d’emploi, kiosque d’information et autres. Par implémentation – Promotion de produits, commerce sur Internet, point d’information, distribution de produits et autres. Par les utilisateurs finaux – Hôtellerie, transport, vente au détail, services bancaires et financiers, etc. Portée régionale Amérique du Nord – États-Unis, Canada Europe – Allemagne, Royaume-Uni, Espagne, France, Italie, Russie, Reste de l’Europe Asie-Pacifique – Japon, Inde, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’Asie-Pacifique Amérique latine – Brésil, Mexique, Argentine, reste de l’Amérique latine Moyen-Orient et Afrique – Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, reste du Moyen-Orient et Afrique Couverture du rapport Prévisions de revenus, part de l’entreprise, paysage concurrentiel, facteurs de croissance et tendances

Segments couverts dans le rapport :

Ce rapport prévoit la croissance des revenus aux niveaux mondial, régional et national et fournit une analyse des dernières tendances et opportunités du secteur dans chacun des sous-segments de 2021 à 2028. Aux fins de cette étude, l’analyste a segmenté l’auto- Rapport sur le marché des kiosques de service basé sur le produit, l’application, les utilisateurs finaux et la région.

Marché mondial des kiosques en libre-service, par type de produit :

Kiosque alimentaire

Kiosque de l’emploi

Kiosque d’information

Les autres

Marché mondial des kiosques en libre-service, par mise en œuvre :

La promotion du produit

Commerce en ligne

Point d’information

Distribution de produit

Les autres

Marché mondial des kiosques en libre-service, par type d’utilisateurs finaux :

Transport

Détail

Hospitalité

Services bancaires et financiers

Les autres

Marché mondial des kiosques en libre-service, par région :

Amérique du Nord

NOUS

Canada

L’Europe 

Allemagne

ROYAUME-UNI

France

Russie

Italie

Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique

Chine

Inde

Japon

Corée du Sud

Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique latine

Brésil

Mexique

Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

CCG

Israël

Afrique du Sud

Reste du Moyen-Orient et Afrique

