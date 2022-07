Le marché des kiosques accessibles et sans barrières assistera à une accélération de la croissance de 2022 à 2030

Aperçu du marché:

Selon Market Report Hub publié sur le marché mondial des kiosques sans barrières, le marché était évalué à 2 160,56 millions USD en 2020 et devrait atteindre 3 733,18 millions USD d’ici 2026 et croître à un TCAC de 11,5 % sur la période de prévision (2021 – 2027). Des facteurs tels qu’une expérience d’achat améliorée pour les clients, des coûts d’investissement inférieurs à ceux des points de vente traditionnels, des applications améliorées autres que les applications conventionnelles et des innovations dans l’affichage à écran tactile et la technologie du verre stimulent la demande pour le marché mondial des kiosques sans barrière.

La demande croissante de guichets automatiques dans le pays est un moteur clé pour le marché, car les consommateurs de cette région préfèrent de plus en plus les guichets automatiques interactifs et à écran tactile. Les progrès technologiques ont permis aux guichets automatiques d’être équipés d’une capacité vocale pour les malvoyants. Par ailleurs, le nombre de DAB équipés des lecteurs de cartes à puce standard PBOC 2.0 de la banque centrale est en croissance, tout comme le nombre de terminaux conformes EMV. Cette préférence devrait stimuler la croissance du marché mondial des kiosques sans barrière.

De plus, la croissance du tourisme dans le monde élargit le marché cible, car de nombreux détaillants et autres prestataires de services, dans des endroits à forte concentration de touristes, utilisent de plus en plus des systèmes de kiosques, ce qui élimine la barrière de communication et d’information pour le touriste et fournit des services faciles aux touristes donnant le mises à jour en temps réel.

L’Amérique du Nord devrait détenir la plus grande taille du marché des kiosques sans barrières au cours de la période de prévision en raison des conditions économiques fortes et des taux d’adoption élevés des clients. Cette région détient la plus grande taille de marché en raison de la forte demande des secteurs de la vente au détail, du divertissement, des voyages, de la finance et de la santé. L’accent croissant des détaillants sur l’amélioration des niveaux de satisfaction des clients est susceptible de stimuler davantage les investissements dans les kiosques sans barrière, stimulant la croissance du marché du marché dans cette région.

Les principaux fournisseurs clés importants sont :

Incorporation de points

EKIOSK GMBH

Groupe Kiosque, Inc.

Société NCR

Kiosques Olea Inc

Interface Storm (Keymat Technology Ltd.)

Évoquer la création

Frank Mayer et associés inc.

Systèmes d’information de kiosque

Fourniture de LLC

Par application

Bancaire

Kiosque de vente

billetterie

Interactif avec le patient

Casino

Informations

Autre

Par utilisateur final vertical

Service bancaire et financier

Soins de santé

Détail

Hospitalité

Transport

Autre

Par région

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

LATAM

Suivre et analyser certaines évolutions : –

Ce rapport fournit une analyse détaillée de la structure du marché, ainsi que des prévisions pour les différents segments et sous-segments du marché au cours des sept prochaines années.

Obtenez un aperçu des facteurs influençant la croissance du marché en analysant le marché des kiosques accessibles et sans barrière à travers une variété de facteurs, y compris l’analyse de la chaîne d’approvisionnement, l’analyse des cinq forces du porteur, etc.

Région et ses segments et sous-segments associés Connaître les ventes passées et prévues de chaque compétence principale de pays majeur et dessiner le paysage concurrentiel du marché

Compétitivité des coentreprises, alliances stratégiques, fusions et acquisitions, développement de nouveaux produits, recherche et développement de marché, etc.

Les questions clés traitées dans les rapports sont :