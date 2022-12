Le marché des jus de vape au cannabidiol (CBD) prospère d’ici 2029, taille, part, tendances émergentes, facteurs de croissance de l’industrie, principaux moteurs et perspectives de croissance des revenus

» Le rapport de recherche suprême sur le marché des jus de vape au cannabidiol (CBD) comprend une analyse approfondie des moteurs, des contraintes, des menaces et des opportunités du marché, tout en traitant également des options d’investissement lucratives pour les acteurs du marché dans les années à venir. au niveau régional sont proposés par les analystes.La taille du marché, les revenus générés par les ventes et les technologies par divers segments d’application sont également évalués dans ce rapport marketing.Le rapport compile des études de renseignement généralisées qui explorent presque tous les aspects du marché mondial.Les données et les informations sont largement recherchées et analysées dans le rapport à grande échelle sur le marché des jus de vape au cannabidiol (CBD) pour guider les acteurs du marché à améliorer leur planification commerciale et à assurer leur succès à long terme.

Analyse et aperçu du marché

L’augmentation du revenu disponible, l’augmentation de la consommation par habitant et l’évolution du style alimentaire des consommateurs du monde entier sont les principaux facteurs favorisant la croissance du marché mondial des jus de vape au cannabidiol (CBD). Le changement de mode de vie et la sensibilisation croissante aux bienfaits pour la santé du jus de vape au cannabidiol (CBD) sont d’autres facteurs qui peuvent agir comme déterminants de la croissance du marché. L’augmentation de la demande d’e-liquides et d’e-cigarettes créera davantage d’opportunités lucratives de croissance sur le marché mondial des jus de vape au cannabidiol (CBD).

Cependant, la disponibilité de jus de vape alternatifs à faible coût peut entraver le taux de croissance du marché. En outre, des réglementations gouvernementales strictes limiteront davantage le taux de croissance du marché. Les risques pour la santé du jus de vape au CBD, tels que les lésions pulmonaires, peuvent constituer un défi majeur pour la croissance du marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché mondial des jus de vape au cannabidiol (CBD) devrait atteindre 71 004,34 millions USD en 2029 et croître à un TCAC de 58,2 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, prix en USD Segments couverts Type de produit (jus de vape à spectre complet, jus de vape à large spectre, jus de vape à isolat de CBD), source (chanvre et marijuana), souche (indica, sativa et hybride), ratio de propylène glycol (VG) et de glycérine végétale (PG) (50/ 50 ratio VG&PG, 60/40 ratio VG&PG, 70/30 ratio VG&PG), catégorie (THC détectable, THC non détectable et sans THC), dose (élevée, moyenne et faible), saveur (aromatisée et sans saveur), test effectué (Testé pour la puissance et testé pour la pureté), taille de l’emballage (> 30 ML, 30 ML-60 ML, 60 ML-100 ML, jusqu’à 1000 ML), canal de distribution (en ligne, magasins de produits de bien-être et naturels et dispensaires de marijuana médicale) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Royaume-Uni, Suisse, Allemagne, France, Pologne, Turquie, Belgique, Italie, Portugal, Danemark et reste de l’Europe, Japon, Thaïlande, Hong Kong, Vietnam, Malaisie, Australie, Philippines et reste de l’Asie- Pacifique, Israël, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique Acteurs du marché couverts CBDfx, HempBombs, Koi CBD, Savage CBD, ERTH WELLNESS, Hemplucid, VaporFi, JustCBD, NU-X CBD, Le petit vapoteur, Pure CBD Vapors, Vape Dinner Lady, CBD GENESIS, Malaya Hemp, Blue Moon Hemp, FUSION CBD PRODUCTS, Épouser Jane, Paso, entre autres

Définition du marché :

Les jus de vape CBD, également appelés e-liquide CBD ou huile de vape CBD, sont des liquides contenant du CBD utilisés dans les e-cigarettes. Ces liquides sont vaporisés par la e-cigarette. Lorsque les consommateurs inhalent le jus de vapotage, le cannabidiol (CBD) pénètre dans leurs poumons, infusant le CBD dans la circulation sanguine. Les jus de vape CBD contiennent quelques ingrédients simples tels que le PG (propylène glycol), le VG (glycérine végétale), l’extrait de CBD et les arômes utilisés dans les e-liquides.

Dynamique du marché mondial des jus de vape au cannabidiol (CBD)

Conducteurs

Augmenter les bienfaits pour la santé grâce à l’utilisation de jus de vape au cannabidiol (CBD)

Le jus de vape au cannabidiol (CBD) est fabriqué à partir de l’extrait non enivrant de marijuana ou de chanvre, qui est principalement prescrit pour soulager les douleurs insurmontables. Parallèlement à cela, le jus de vape au cannabidiol (CBD) aide à traiter les problèmes d’anxiété qui sont devenus chez les êtres humains de nos jours en raison de l’augmentation du niveau de stress. Les avantages récréatifs des plantes de marijuana à partir desquelles le jus de vape au cannabidiol (CBD) est extrait aident à améliorer la qualité du jus de vape au cannabidiol (CBD).

En raison des avantages croissants pour la santé de l’utilisation du jus de vape au cannabidiol (CBD), les fabricants de jus de vape au cannabidiol (CBD) améliorent le niveau d’extraction pour répondre à la demande accrue.

Demande croissante de jus de vape au cannabidiol (CBD) dans l’industrie médicale

Le jus de vape au cannabidiol (CBD) a été considéré comme le produit le plus avancé dans le traitement de l’épilepsie. Le CBD est également utilisé pour l’anxiété, la douleur et les troubles musculaires appelés dystonie, Parkinson, Crohn et de nombreuses autres affections. L’avantage thérapeutique du jus de vape au cannabidiol (CBD) implique le potentiel des terpènes et d’autres composés phytochimiques du cannabis, qui offrent divers avantages pour la santé. Les agences médicales étudient les bienfaits naturels du CBD. Comme le jus de vape au cannabidiol (CBD) est considéré comme un remède naturel considéré comme puissant et sûr pour le traitement de divers problèmes de santé.

Des opportunités

Incidence croissante des troubles psychologiques

Il y a une augmentation de l’incidence des troubles psychologiques tels que les troubles anxieux, y compris le trouble panique, les phobies des troubles obsessionnels compulsifs et la dépression.

Les troubles psychologiques se caractérisent par une perte d’intérêt ou de plaisir, de la tristesse, des sentiments de culpabilité ou une faible estime de soi, une mauvaise concentration, des troubles du sommeil ou de l’appétit et de la fatigue. Les personnes souffrant de dépression peuvent également avoir de multiples plaintes physiques sans cause physique apparente. La dépression peut être récurrente ou de longue durée. En outre, la dépression peut nuire à la capacité des personnes à fonctionner à l’école ou au travail et à faire face à la vie quotidienne. Dans sa forme la plus grave, la dépression peut mener au suicide.

Par exemple,

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dans le monde, environ 264 millions de personnes sont touchées par la dépression. Plus de femmes sont touchées que d’hommes

Innovations technologiques dans le vapotage

Depuis le début, l’industrie du vapotage connaît des innovations régulières qui permettent aux fabricants de lancer ou de développer de nouveaux produits. La technologie de vapotage moderne crée désormais les expériences de vapotage les plus fluides avec des améliorations telles que Bluetooth, l’activation vocale et de meilleures batteries. Les fabricants de produits et les leaders de l’industrie ont pour objectif d’améliorer constamment l’expérience de vapotage.

Contraintes/Défis

Les risques sanitaires des e-cigarettes

Les cigarettes électroniques produisent plusieurs produits chimiques dangereux nocifs pour le corps humain, notamment l’acétaldéhyde, l’acroléine et le formaldéhyde. Ces aldéhydes peuvent provoquer des maladies pulmonaires, ainsi que des maladies cardiovasculaires (cœur).

Les cigarettes électroniques contiennent également de l’acroléine, un herbicide principalement utilisé pour tuer les mauvaises herbes. Il peut provoquer des lésions pulmonaires aiguës et une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). La MPOC est une maladie pulmonaire inflammatoire chronique qui provoque une obstruction du flux d’air des poumons. En outre, il peut provoquer de l’asthme et un cancer du poumon.

Ainsi, les effets néfastes de l’utilisation régulière des e-cigarettes peuvent remettre en question le marché mondial des jus de vape au cannabidiol (CBD).

Lésions pulmonaires graves liées au vapotage

Les problèmes de santé liés au vapotage ont atteint un niveau sans précédent dans le monde au cours des dernières années. Depuis août 2019, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, les services de santé des États et locaux et d’autres partenaires cliniques et de santé publique traitent des lésions pulmonaires associées au vapotage (VAPI) , également appelée lésion pulmonaire associée à l’utilisation d’un produit de vapotage ou d’une cigarette électronique (EVALI), est une maladie respiratoire aiguë ou subaiguë caractérisée par un éventail de signes clinicopathologiques imitant diverses maladies pulmonaires.

Environnement compétitif

* Stratégies des principaux acteurs et produits proposés

* Segments potentiels et de niche, zones géographiques en croissance prometteuse

* Une perspective neutre sur la performance du marché

* Informations indispensables aux acteurs du marché pour maintenir et améliorer leur impact sur le marché

Pourquoi sélectionner ce rapport :

* Une analyse complète de la dynamique du marché, de l’état du marché et de la vue concurrentielle du marché du jus de vape au cannabidiol (CBD) est proposée.

* Les prévisions des tendances du marché mondial des jus de vape au cannabidiol (CBD) présenteront les moteurs du marché, les contraintes et les opportunités de croissance.

* La vue prévisionnelle sur cinq ans montre comment le marché devrait croître dans les années à venir.

* Tous les secteurs verticaux vitaux de l’industrie mondiale du marché des jus de vape au cannabidiol (CBD) sont présentés dans cette étude, comme le type de produit, les applications et les régions géographiques.

Objectif de recherche:

* Se concentre sur les principaux fabricants mondiaux du marché des jus de vape au cannabidiol (CBD), pour définir, décrire et analyser le volume des ventes, la valeur, la part de marché, le paysage de la concurrence sur le marché, l’analyse SWOT et les plans de développement au cours des prochaines années.

* De plus, les contributeurs commerciaux, en tant qu’analystes commerciaux de l’ensemble de la chaîne de valeur, ont déployé de vastes efforts pour mener à bien cette action de groupe et de gros efforts pour produire les principaux acteurs avec des données primaires et secondaires utiles concernant le marché mondial des jus de vape au cannabidiol (CBD).

* Pour analyser les développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché.

* Pour profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs stratégies de croissance.

Détails complets du rapport avec des faits et des chiffres ainsi que des images et des graphiques respectifs (TOC) https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-cbd-vape-juice-market&SR

