Le marché des jus de fruits emballés affichera une croissance remarquable du TCAC d’ici 2029, taille, part, croissance, demande, moteurs, prévisions de revenus et analyse des opportunités

Analyse et taille du marché des jus de fruits emballés

Les boissons gazeuses et les boissons énergisantes sont remplacées par des jus de fruits conditionnés. Les consommateurs sont soucieux de leur santé et préfèrent les jus de fruits à tout autre type de boisson sur le marché. Les jus de fruits font désormais partie de l’alimentation quotidienne de nombreuses personnes à mesure que leur mode de vie a changé. Les fabricants de jus se concentrent sur l’ajout de vitamines et de minéraux supplémentaires en réponse à l’évolution des goûts, des préférences et de la demande des consommateurs.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des jus de fruits emballés était évalué à 120,9 milliards USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 165,46 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 4,00 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Définition du marché

Le jus de fruit est une boisson non fermentée obtenue par pressage mécanique ou macération de fruits. Les avantages pour la santé des différents types de jus de fruits varient. Ceci, combiné au goût rafraîchissant et à la durée de conservation plus longue du jus de fruit, en fait l’une des boissons les plus populaires au monde.

Portée et segmentation du marché des jus de fruits emballés

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (100% Jus de Fruits, Nectars, Jus Boissons, Concentrés, Jus en Poudre, Autres), Arômes (Orange, Pomme, Mangue, Fruits Mixtes, Autres), Canal de Distribution (Supermarchés, Hypermarchés) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, France, Espagne, Russie, Turquie, Suisse, Belgique, Pays-Bas, Danemark, Suède, Pologne, Turquie, reste de l’Europe, Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Australie, Singapour , Japon, Thaïlande, Indonésie, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Thaïlande, Indonésie, Malaisie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Koweït, Qatar, Oman, Arabie saoudite, Émirats arabes unis et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique, Brésil , Argentine et reste de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts SUJA LIFE (États-Unis), PepsiCo (États-Unis), CEDAR Juice (Canada), Evolution Fresh (États-Unis), Liquiteria Inc. (États-Unis), Bolthouse Farms (États-Unis), Hain Celestial (États-Unis), Greenhouse Juice Co (Canada), Jus Press (États-Unis), Preshafood (Australie), Juice Warrior (États-Unis), Juice Generation (États-Unis), Rakyan Beverages (Inde) et Starbucks Coffee Company (États-Unis) Des opportunités Augmentation des dépenses de recherche et développement, en particulier dans les économies développées et en développement

L’investissement faible et minimal requis a entraîné une augmentation quotidienne du nombre de vendeurs sur les routes

Dynamique du marché des jus de fruits emballés

Conducteurs

L’évolution du mode de vie et des habitudes alimentaires du consommateur

L’évolution des modes de vie et des habitudes alimentaires des consommateurs a entraîné une consommation accrue de sources de nutrition abordables, saines et rapides telles que les jus de fruits emballés, catalysant la croissance du marché. Pour élargir la base de consommateurs, les fabricants introduisent une variété de saveurs ainsi que des jus de fruits sans conservateur et sans sucre. De plus, la croissance de l’industrie alimentaire et des boissons augmente la demande mondiale de jus de fruits.

Les innovations croissantes en matière d’emballages et de produits pour attirer les consommateurs

L’emballage de commodité pour tous les consommateurs est le facteur clé pour inciter les consommateurs à acheter des jus de fruits et des jus de légumes. Les entreprises se concentrent sur l’innovation de produits afin d’influencer les consommateurs grâce à diverses stratégies de marketing telles que la publicité et une distribution efficace, entre autres. Les clients préfèrent les concentrés de jus de fruits naturels ou les jus 100 % fruits (jus concentrés).

Opportunité

L’augmentation des dépenses de recherche et développement, en particulier dans les économies développées et en développement, créera des opportunités de croissance de marché encore plus lucratives. Les capacités de recherche et développement utilisées pour étudier les effets des jus sur le système immunitaire stimulent également les taux de croissance du marché. L’investissement faible et minimal requis a entraîné une augmentation quotidienne du nombre de vendeurs sur les routes. C’est encore un autre déterminant important de la croissance du marché.

Quels sont les principaux moteurs de croissance du marché Jus de fruits emballés?

Augmentation rapide de la portée et de l’utilisation du marché des jus de fruits emballés dans le monde avec un taux d’acceptation élevé sur le marché

L’automatisation avec le marché des jus de fruits emballés contribue à une meilleure expérience client et à une croissance systématique

Minimiser le travail humain et les erreurs avec une utilisation optimale des ressources pour gagner une plus grande efficacité de l’entreprise commerciale sur le marché

Pour comprendre principalement la dynamique du marché dans le monde, le marché mondial est analysé dans les principales régions du marché mondial des jus de fruits emballés.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

