Le marché des jouets sexuels au Moyen-Orient et en Afrique est prêt à atteindre une valeur de 1 618,0 millions de dollars américains d’ici 2028 avec un TCAC de 5,7% | Aperçu du marché des entreprises

Un jouet sexuel est un objet ou un appareil utilisé pour la stimulation sexuelle ou pour augmenter le plaisir sexuel. Les jouets sexuels peuvent être utilisés à plusieurs fins seuls ou avec un partenaire par des personnes de tous âges. Les termes jouet sexuel, produit sexuel, marchandise sexuelle et nouveauté pour adultes ont été utilisés dans des recherches antérieures. Les produits considérés comme des jouets sexuels dans cette étude sont les vibromasseurs, les produits de lubrification, les godes, les jouets sexuels anaux, les anneaux péniens, les vagins en caoutchouc, les accessoires pour jeux érotiques et les équipements BDSM. Le sextoy le plus acheté aujourd’hui est le vibromasseur.

Le rapport d’étude de marché sur les jouets sexuels au Moyen-Orient et en Afrique 2020-2027 publié par Business Market Insights, une remarquable société d’enquêtes statistiques intègre des connaissances sur le marché. Le marché des jouets sexuels au Moyen-Orient et en Afrique devrait passer de 1 097,9 millions de dollars US en 2021 à 1 618,0 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il augmentera à un TCAC de 5,7% de 2021 à 2028. Les jouets sexuels sont spécialement conçus pour les stimulations sexuelles. Les jouets aident à améliorer les performances sexuelles, à raccourcir les préliminaires et à satisfaire un partenaire qui a besoin de plus de temps pour jouir. De plus, certains clients utilisent des jouets sexuels pour avoir un orgasme, fantasmer, se détendre, s’endormir et simplement se sentir connectés à leur propre corps. La perception des gens sur l’utilisation et l’adoption des jouets sexuels est en train de changer dans la région.

Par matériau

Métal

Silicone

Plastique

Un verre

Autres

Par sexe

Homme

Femelle

Par canal de distribution

Commerce électronique

Magasins spécialisés

Autres

Le rapport donne un examen approfondi du marché des jouets sexuels au Moyen-Orient et en Afrique en fonction de différentes parties dans lesquelles l’industrie est en outre distanciée et fait progresser la taille du marché déductible des différentes perspectives de point de vue. Le marché Moyen-Orient et Afrique Sex Toys a été complètement effondré et les différentes organisations qui impliquent un niveau énorme de l’ensemble de l’industrie dans les districts référencés ont été analysées dans l’étude d’examen. Le rapport examine de fond en comble différentes variables, par exemple, la taille du marché, la division, les scènes sérieuses, les zones topographiques et les clients finaux. Cette étude d’examen découvre une évaluation approfondie du marché et de ses fragments en fonction de l’innovation, de la géologie, de la zone et des applications.

