Le marché des joints d’étanchéité affichera un TCAC de 4,4% d’ici 2030, la taille, la part, les tendances, la demande croissante, la dynamique du marché et l’analyse des opportunités

» Gaskets Market » est le titre d’un nouveau rapport de Data Bridge Market Research. Les stratégies de croissance clés, les moteurs, les opportunités, les segments clés, l’analyse des cinq forces de Porter et l’environnement concurrentiel sont tous disséqués en détail dans la recherche. Le rapport d’étude de marché Joints pour l’industrie Joints a été élaboré par la collecte et l’évaluation méthodiques d’informations sur le marché, et il est fourni sous une forme qui explique divers faits et statistiques à l’entreprise. Le marché et ses nombreux éléments, y compris, mais sans s’y limiter, les moteurs du marché, les contraintes du marché, la segmentation du marché, les opportunités du marché, les défis du marché, les revenus du marché et l’analyse de la concurrence, sont examinés en détail dans ce rapport. Il aide les entreprises à agir rapidement pour contrer les dangers des marchés spécialisés. Cette étude approfondie du marché des joints d’étanchéité a été méticuleusement élaborée par un groupe d’élite d’analystes, d’experts, de statisticiens, de prévisionnistes,

Le marché mondial des joints d’étanchéité devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision de 2023 à 2030. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 4,4 % au cours de la période de prévision de 2023 à 2030 et devrait atteindre 29 083,60 USD. Millions d’ici 2030. Le principal facteur de croissance des joints est la demande croissante de l’industrie automobile. Les joints industriels ont des applications plus larges dans divers secteurs d’utilisation finale qui devraient stimuler la croissance du marché.

Les joints scellent une connexion entre deux composants et sont utilisés pour remplir les espaces vides entre deux surfaces, ce qui permet d’éviter les fuites et le gaspillage de fluides et de gaz dans l’application. Les produits joints sont principalement utilisés comme joints statiques. Les joints sont spécialement conçus en fonction du type d’équipement et de la surface d’utilisation finale. Les joints sont souvent découpés dans une forme spécifique pour s’adapter au composant sur lequel ils doivent être montés. Les joints sont faits de matériaux tels que les métaux, le caoutchouc de qualité industrielle ou une combinaison des deux. Ceux-ci sont généralement dotés d’excellentes caractéristiques anti-chimiques, de propriétés anti-compressibilité, d’une résistance aux hautes et basses températures et aux intempéries, et d’une résistance supérieure à la chaleur, à l’eau et à l’abrasion. La demande croissante de joints automobiles gagne en popularité en raison de la demande d’automobiles.

Le rapport sur le marché mondial des joints d’étanchéité fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés et analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, de modifications de la réglementation du marché, d’approbations de produits, de décisions stratégiques, de lancements de produits et d’innovations technologiques. sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un Analyst Brief. Notre équipe vous aidera à créer une solution ayant un impact sur les revenus pour atteindre l’objectif souhaité.

Le marché mondial est analysé en profondeur dans la dernière étude. En tenant compte du niveau actuel de concurrence et de son évolution projetée au cours des prochaines années.

Paysage concurrentiel

La recherche favorise la commercialisation haut de gamme et les opportunités de gestion des profits, et elle tient compte des dimensions et de la volatilité du marché.

Cette section du rapport se concentre également sur le décodage précis du paysage concurrentiel avec une identification haut de gamme astucieuse des acteurs de première ligne, complétée par une étude analytique approfondie de leurs choix commerciaux et de leur discrétion d’investissement, afin d’assurer une participation des investisseurs parfaitement irréprochable et des perspectives de croissance remarquables.

Pour assurer un parcours en douceur et des retours commerciaux prometteurs malgré de nombreuses chances et des obstacles sans précédent, cette recherche a soigneusement évalué les faits relatifs aux avancées du portefeuille, à la présence géographique et à d’autres détails essentiels du marché.

Le marché des joints est dominé par des entreprises telles que

Freudenberg FST GmbH

IDT GmbH

Fabrication SSP inc.

J. Caoutchouc et éponge Ltd

BRUSS Sealing Systems GmbH

ElringKlinger AG

Garlock

Société Enpro (NYSE : OBNL)

Lamons LGC US Asset Holdings LLC

Trelleborg AB

L. Gore & Associés Inc.

Sceau & Design Inc.

GE MAO CAOUTCHOUC INDUSTRIEL CO. LTD.

INGÉNIERIE HÉLIX

La société Topog-E Gasket

OHIO VALLEY JOINT INC.

Développement récent

En mai 2022, selon Statista, l’Asie abritera les raffineries de pétrole les plus fonctionnelles au monde. Il y avait 316 installations de ce type sur le continent en 2021. L’Asie compte également le plus grand nombre de projets d’expansion de raffinerie en cours. Il y a environ 90 usines de raffinage en phase de planification ou de construction, principalement motivées par la demande des consommateurs de puissances économiques telles que la Chine et l’Inde.

En juin 20220, Lamons a présenté le joint DEFENDER HF, conçu pour les applications extrêmement corrosives telles que l’acide fluorhydrique. Grâce à cette réalisation, l’organisation a renforcé son portefeuille.

Opportunités pour les acteurs clés :

Personnaliser un produit pour répondre aux besoins du client tout en l’offrant à un prix raisonnable

La personnalisation des joints fait référence à la personnalisation d’un produit en fonction des besoins et des préférences du client. La personnalisation comprend des fonctionnalités exclusives, des modèles et une flexibilité avec une conception de produit de tous les comptes selon les besoins de l’application. La personnalisation est un élément essentiel pour offrir une expérience client personnalisée à différents segments d’utilisateurs. C’est le facteur clé de la fidélisation et de la satisfaction des clients.

Grâce à la personnalisation, il y aura plus de demande car les joints sont nécessaires dans plusieurs applications dans diverses industries, telles que le pétrole et le gaz, les produits pharmaceutiques, l’alimentation, le traitement de l’eau et autres. Avec l’application de joints personnalisés, il y aura une infinité d’options de types de joints avec différentes formes, tailles et matériaux selon les besoins du client dans diverses applications. Étant donné que chaque entreprise qui utilise le service du joint a son propre ensemble unique de critères qui doivent être spécifiés en fonction de leurs besoins et de leur conception, il existe une grande marge d’expansion du marché en raison de la possibilité de personnalisation en fonction des besoins personnels. du client.

Les lancements de nouveaux produits peuvent représenter des opportunités commerciales majeures

Avec le besoin et la demande de nouvelles conceptions, il est nécessaire de lancer de nouvelles conceptions ou de modifier le produit actuel et de les lancer en tant que nouvelle version. La mise à niveau vers le nouveau produit stimulera les ventes et attirera les consommateurs dès le premier jour du lancement réussi de nouveaux produits. Lorsqu’un nouveau produit est lancé, il crée de nouvelles relations d’affaires ainsi que des partenariats. Le lancement d’un nouveau produit sur le marché attirera non seulement les produits particuliers sur le marché, mais fera également la promotion du produit déjà existant. Le nouveau produit ouvre également la voie à plus de profit si le produit est un succès. Il crée également la notoriété de la marque et l’exposition au marché.

Segments de marché clés couverts par la recherche sur l’industrie des joints

Taper

Joints de contact

Joints sans contact

Industrie

Automobile

Électrique

Fabrication industrielle

Pétrole et gaz

Aérospatial

Maritime et ferroviaire

Industrie du papier et de la pâte

Autres

Principaux moteurs de l’industrie :

La demande croissante de l’industrie automobile

L’industrie automobile a connu le bouleversement le plus profond de son histoire au cours de la dernière décennie. Les ventes mondiales de voitures ont augmenté pour atteindre environ 66,7 millions de véhicules en 2021, contre environ 63,8 millions d’unités en 2020. Cette croissance considérable des ventes d’automobiles et d’autres véhicules à moteur améliorera la fabrication mondiale de véhicules, ce qui contribuera à stimuler le marché des joints.

Les joints, qui servent à sceller l’espace entre deux composants pour garantir qu’il n’y a pas de fuite entre eux lors de la phase de compression, sont un élément clé de pratiquement tous les moteurs automobiles et composants critiques d’un véhicule. Ils sont constitués d’un morceau de matériau plat et prédécoupé utilisé pour sceller les surfaces de contact. La plupart des moteurs de véhicules, des voitures et camions aux fourgonnettes et semi-remorques, contiennent des joints. Les joints métalliques et les joints non métalliques sont les deux types de joints automobiles. Les joints sont classés en deux types : les joints avec contact et les joints sans contact. Le joint de culasse, le joint de collecteur et le joint d’arbre à cames sont les types de joints les plus fréquemment utilisés dans les moteurs.

Les joints à base de PTFE sont de plus en plus populaires

Un joint en PTFE, également connu sous le nom de joint en polytétrafluoroéthylène, est un joint mécanique qui remplit la zone entre les surfaces de raccordement du système de tuyauterie. La température de fusion élevée, le faible coefficient de frottement, la haute résistance à la corrosion, la haute résilience, l’adaptabilité, la durée de vie prolongée du produit, l’isolation électrique et thermique et les qualités isolantes considérables sont les propriétés fondamentales qui définissent le joint en PTFE. Cela augmente sa valeur en tant que matériau d’étanchéité et le rend adapté à une utilisation dans une variété de secteurs d’utilisation finale, y compris l’énergie, la chimie et la pétrochimie, la médecine et la pharmacie, le pétrole et le gaz. Les joints en PTFE contribuent au bon déroulement des opérations en réduisant les vibrations et en créant un environnement sans bruit. Ils ont un faible coefficient de frottement et résistent aux acides, aux bases et aux solvants. Des produits en PTFE conçus sur mesure peuvent être créés en utilisant du graphite, des élastomères de caoutchouc, des charges sans amiante, des métaux ondulés et d’autres matériaux. Grâce à ces éléments en PTFE, de nouveaux produits et des innovations dans les produits existants ont été créés, ce qui a stimulé l’expansion des marchés des joints.

Les joints industriels ont des applications plus larges dans divers secteurs d’utilisation finale

Les joints industriels sont largement utilisés dans les industries de transformation telles que les raffineries et les usines pétrochimiques, la production d’énergie, la chimie et l’exploitation minière, la défense, l’électronique, les pipelines, le traitement de l’eau et les usines de papier et de pâte, ainsi que dans une variété d’applications d’ingénierie générale. Il est utilisé pour prévenir les fuites de liquide et de gaz, assurer la sécurité du système, des attributs physiques exceptionnels et une durée de vie plus longue du produit.

En raison de leur meilleure résistance aux produits chimiques, alcalins, acides et autres, ainsi qu’à la résistance aux températures élevées, à la résistance aux pressions sévères, à la capacité de survivre à des conditions variées et autres, le besoin de joints industriels se développe dans les industries susmentionnées. Le nombre croissant de raffineries dans les marchés émergents devrait faire augmenter la demande de joints industriels.

Analyse/aperçus régionaux du marché des joints:

Les régions du marché mondial des joints sont l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud. L’Amérique du Nord est segmentée en États-Unis, Canada et Mexique. L’Europe est segmentée en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, en France, en Espagne, en Russie, en Suisse, en Turquie, en Belgique, aux Pays-Bas et dans le reste de l’Europe. L’Asie-Pacifique est segmentée en Chine, au Japon, en Corée du Sud, en Inde, à Singapour, en Thaïlande, en Indonésie, en Malaisie, aux Philippines, en Australie et en Nouvelle-Zélande et dans le reste de l’Asie-Pacifique. L’Amérique du Sud est segmentée en Brésil, en Argentine et dans le reste de l’Amérique du Sud. Le Moyen-Orient et l’Afrique sont segmentés en Afrique du Sud, en Égypte, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, en Israël et dans le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

L’Asie-Pacifique domine le marché mondial des joints en termes de part de marché et de revenus du marché en raison d’une augmentation de la demande pour l’industrie automobile.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des changements dans la réglementation du marché qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. L’analyse des points de données en aval et en amont de la chaîne de valeur, les tendances techniques, l’analyse des cinq forces du porteur et les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, de l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Il est dans votre intérêt de prendre ce rapport en considération car :

Des méthodes de recherche solides et approfondies ont été utilisées pour construire cette étude. La minutie et la précision des rapports de marché produits par Data Bridge Market Research leur ont valu une grande réputation.

Une image complète du Marché des joints est décrite dans ce rapport.

Le large éventail de recherches sur la manière dont ces innovations peuvent affecter l’expansion du marché à l’avenir.

Les conclusions du rapport sont présentées dans un format accessible, avec des visuels d’accompagnement (tels que des histogrammes, des graphiques à barres, des diagrammes circulaires, etc.) qui rendent les données facilement assimilables.

Le potentiel, les menaces et les difficultés du marché Joints, ainsi que les facteurs qui le motivent et le retiennent, sont longuement discutés.

Il donne une évaluation globale du comportement anticipé du marché futur et de l’évolution des conditions du marché.

Cette étude fournit un certain nombre d’approches commerciales stratégiques pour vous aider à prendre des décisions commerciales éclairées.

Table des matières:

Introduction Segmentation du marché Résumé Aperçus premium Marché mondial des joints : Réglementation Aperçu du marché Marché mondial des joints d’étanchéité, par composant Marché mondial des joints, par application Marché mondial des joints d’étanchéité, par taille d’organisation Marché mondial des joints, par utilisateur final Marché mondial des joints, par mode de déploiement Marché mondial des joints d’étanchéité, par région Marché mondial des joints d’étanchéité : paysage de l’entreprise Analyses SWOT Profil de l’entreprise Questionnaires Rapports connexes

