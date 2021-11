Le marché des Jeux Mobiles en Réalité Augmentée a connu une Croissance Époustouflante de 31,7 milliards de dollars d’ici fin 2027 dans le monde entier avec les principaux acteurs clés: – Pixels Augmentés, Aurasma, Blippar, Catchoom, Infinity Augmented Reality, Metaio

Les jeux mobiles en réalité augmentée désignent la synchronisation du contenu audio et visuel d’un jeu avec l’environnement de l’utilisateur en temps réel.

La taille du marché des Jeux Mobiles en Réalité Augmentée était évaluée à 4,5 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 31,7 milliards de dollars d’ici 2027, avec une croissance de + 21% de 2021 à 2027.

Le jeu en réalité augmentée vise à connecter le monde virtuel au monde réel et utilise l’environnement existant pour créer un terrain de jeu avec lui. Les jeux mobiles en réalité augmentée fonctionnent sur des appareils tels que les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables et les systèmes de jeu portables.

Un environnement pré-créé se superpose à un environnement réel dans les jeux mobiles en réalité Augmentée.

Dans les jeux Mobiles en réalité Augmentée, l’expérience du jeu est caractérisée en quatre aspects, à savoir., social, émotionnel, mental et physique. Il existe une tendance croissante à utiliser la réalité augmentée dans l’industrie du divertissement.

La réalité augmentée dans l’industrie du divertissement offre un style de jeu beaucoup plus interactif par rapport au gameplay traditionnel. earthquake est un jeu de RA bien connu dans lequel l’utilisateur doit porter un écran monté sur la tête pour jouer au jeu.

Acteurs Clés

Pixels Augmentés, Aurasma, Blippar, Catchoom, Réalité Augmentée à l’Infini, Metaio, Qualcomm, Immersion Totale, VividWorks, Wikitude et Zappar.

Impact du COVID-19: Un rapport couvre l’impact du Coronavirus COVID-19 Les impacts mondiaux de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) commencent déjà à se faire sentir et affecteront de manière significative le marché des Jeux mobiles en réalité Augmentée.

L’étude analyse les stratégies de clientèle et de marketing ciblées, les aperçus intenses de l’entreprise, la capacité et la part de marché des produits, les spécifications des produits, les valeurs de la chaîne de production et d’approvisionnement, les chiffres de ventes et de revenus, la taille et la part du marché ainsi que les marges bénéficiaires brutes sont tous détaillés dans l’étude sur les jeux mobiles en réalité augmentée.

Le rapport couvre un chapitre pour une répartition mondiale des types et des applications en fonction de la part de marché et des revenus générés.

Segmentation du Marché

Par Produit

* Affichage monté sur la tête

* Affichage portatif

* Affichage Spatial

Par Application

* Utilisation commerciale

* Usage domestique

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Table des Matières:

Chapitre 1 : Aperçu du Marché Mondial des Jeux Mobiles en Réalité Augmentée

Chapitre 2 : Analyse des Données de Marché

Chapitre 3 : Analyse des Données techniques

Chapitre 4 : Politique gouvernementale et nouvelles

Chapitre 5 : Processus de Fabrication du Marché Mondial des Jeux Mobiles en Réalité Augmentée

et Structure des Coûts

Chapitre 6: Productions Offre Ventes Demande État du Marché et Prévisions

Chapitre 7 : Principaux fabricants

Chapitre 8: Analyse de l’industrie des flux Ascendants et Descendants Fournitures d’art

Chapitre 9 : Stratégie marketing

Chapitre 10: Tendance de Développement du Marché des Jeux Mobiles en Réalité Augmentée 2021-2027

Analyse

Chapitre 11 : Analyse de Faisabilité des Nouveaux Projets D’Investissement

