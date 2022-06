Le marché des jeux mobiles affichera une croissance robuste d’ici 2030

Marché des jeux mobiles : par type (aventure, course, casino, éducation, action, sports, stratégie et autres), par plate-forme (Android, iOS et autres), par abonnement (gratuit et premium) et par région – industrie mondiale Dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévisions (2021-2027)

Le rapport sur le marché des jeux mobiles couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant à l’échelle mondiale. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. Les études du rapport présenteront l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects de l’industrie du jeu mobile.

Perspectives de l’industrie du jeu mobile

La taille du marché mondial des jeux mobiles était évaluée à 65 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 154 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 14,75 % au cours de la période de prévision 2021-2027. La pénétration croissante des smartphones et l’avancement de la technologie avec l’adoption croissante des technologies de développement de jeux tendance sont des facteurs majeurs dans le développement de l’industrie du jeu mobile.

Facteurs affectant le marché des jeux mobiles au cours de la période de prévision :

L’industrie mondiale du jeu est en pleine expansion et le smartphone joue un rôle majeur dans l’expansion de l’industrie dans son ensemble. Pour l’industrie du jeu, le développement des jeux mobiles a entraîné une évolutivité. Des jeux mobiles innovants ont également commencé à former des plateformes, telles que Facebook et Instagram, pour assurer une forte différenciation des produits et bénéficier de jeux engageants pour améliorer leurs stratégies publicitaires.

Malgré les tensions géopolitiques, la pénétration croissante des smartphones et l’augmentation des options de jeu augmentent également la pénétration des jeux mobiles dans de nombreuses régions du monde. Par exemple, selon White Designers Game Studios, en Iran, avec une population de 82 millions d’habitants et un taux de pénétration des smartphones d’environ 35 % en 2019, il y a plus de 30 millions de joueurs de jeux mobiles actifs dans le pays.

Les tendances du marché telles que les jeux basés sur la localisation, les jeux en nuage, les jeux basés sur la blockchain, les jeux mobiles compatibles AR/VR alimentent également la demande de jeux mobiles. Cependant, par rapport aux jeux basés sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée, les jeux sont plus préférés sur mobile.

Impact de COVID-19 sur le marché des jeux mobiles :

L’épidémie de COVID-19 a entraîné une augmentation rapide de la demande de jeux mobiles en raison de la mise en œuvre du travail à domicile et des réglementations de verrouillage à travers le monde. Le jeu en ligne a également augmenté en raison de l’épidémie de COVID-19, les répondants passant plus de temps à jouer à des jeux avec d’autres humains via la connexion Internet. Selon le Hollywood Reporter, on estime qu’environ 29 % des joueurs américains ont déclaré jouer davantage avec des amis en ligne depuis le début de la pandémie de COVID-19. En outre, près de 17 % au Royaume-Uni, contre 12 % en France, ont répondu qu’ils jouaient plus en ligne que hors ligne.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial des jeux mobiles en fonction du type, de la plate-forme et de l’abonnement.

Sur la base du type, le marché des jeux mobiles a été segmenté en –

Aventure

Courses

Casino

Éducatif

Action

Des sports

Stratégie

Les autres

Sur la base de la plate-forme, le marché des jeux mobiles a été segmenté en–

Android

iOS

Les autres

Sur la base de l’abonnement, le marché des jeux mobiles a été segmenté en-

Libre

Prime

Marché des jeux mobiles : perspectives régionales

Le marché mondial des jeux mobiles a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2019, l’Asie-Pacifique détenait la plus grande part du marché mondial des jeux sur mobile, suivie de l’Europe et de l’Amérique du Nord. La baisse du coût des packs de données Internet alimente également la demande de jeux mobiles en ligne, en particulier dans les économies émergentes. L’Asie-Pacifique est en train de devenir le principal contributeur à la croissance de l’industrie mondiale du jeu mobile, car la plupart des entreprises de la région produisent des formats innovants. Les jeux mobiles représentaient 55 à 60 % des revenus des jeux vidéo en Chine en 2019 et 35 à 40 % aux États-Unis. On estime en outre que l’Asie-Pacifique dominera le marché mondial des jeux mobiles au cours de la période de prévision en termes de valeur. En outre,

Les principaux concurrents du marché mondial des jeux mobiles comprennent –

Le marché mondial des jeux mobiles est très fragmenté, avec la présence d’un grand nombre de petits joueurs à travers le monde. Les principaux acteurs du jeu mobile opérant sur le marché mondial comprennent –

Pokémon Go

Tencent

Supercellule

PUBG

Candy Crush Saga Roi

Roi ludo

Aniplex

Honneur du roi

Fourni

Roblox

Explosion de dessin animé

Choc des clans

Choc royal

Concours Marvel des champions

Slotomanie

Le rapport sur le marché des jeux mobiles fournit une analyse approfondie des facteurs macro-économiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.