Le marché des jeux MMO prend de l’ampleur grâce aux acteurs clés Activision Blizzard, Electronic Arts (EA), Giant Interactive Group

L’étude approfondie du marché des jeux MMO est une enquête approfondie et approfondie sur l’état de l’élan de l’industrie mondiale des jeux MMO avec une attention particulière sur le marché mondial. Le rapport donne des informations clés sur le statut disponible des producteurs mondiaux de jeux MMO et constitue une source importante d’orientation et de cours pour les organisations et les personnes intéressées par l’entreprise. Dans l’ensemble, le rapport donne une compréhension de l’intérieur et de l’extérieur du marché mondial des jeux MMO 2015-2025 couvrant des paramètres extrêmement importants.

Les acteurs clés de ce rapport incluent

Activision Blizzard, Inc., Electronic Arts (EA), Giant Interactive Group Inc., NCSOFT Corporation, Ankama, NEXON Co., Ltd., Gamigo AG, Tencent Holdings Limited, Jagex Games Studio, Ubisoft Entertainment SA

Bref résumé des jeux MMO :

Le marché mondial des jeux MMO devrait passer de 10,32 milliards de dollars américains en 2015 à 26,65 milliards de dollars américains d’ici 2025 à un TCAC de 10,2 % entre 2015 et 2025.

Les jeux en ligne massivement multiples (MMOG) ont également été témoins de cette tendance du marché qui utilise des stratégies de conception de jeux pour optimiser les engagements des utilisateurs. Ceci est populairement connu sous le nom de Gamification. L’émergence de la gamification a conduit à la création d’un monde virtuel pour les joueurs où ils doivent gérer l’économie virtuelle, le commerce, la monnaie et les situations en temps réel. Avec l’aide de la gamification, les développeurs maintiennent avec succès les joueurs engagés dans le jeu et les encouragent également à dépenser plus d’argent réel afin de bénéficier des avantages des jeux. Cette stratégie a également permis aux développeurs et éditeurs de jeux MMO de générer plus de revenus en retenant les anciens joueurs et en attirant d’autres personnes pour s’impliquer dans ces jeux.

Ce rapport de recherche représente un aperçu à 360 degrés du paysage concurrentiel du marché mondial des jeux MMO. En outre, il offre des données massives relatives aux tendances récentes, aux avancées technologiques, aux outils et aux méthodologies. Le rapport de recherche analyse le marché mondial des jeux MMO de manière détaillée et concise pour une meilleure compréhension des entreprises.

Régions couvertes par le marché mondial des jeux MMO :

Moyen-Orient et Afrique (Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, etc.)

• Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada)

• Amérique du Sud (Brésil, Venezuela, Argentine, Équateur, Pérou, Colombie, etc. )

• Europe (Turquie, Espagne, Turquie, Pays-Bas Danemark, Belgique, Suisse, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

• Asie-Pacifique (Taiwan, Hong Kong, Singapour, Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines , Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie).

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché des jeux MMO :

1 Introduction

1.1 Portée de l’étude

1.2 Orientations du rapport de recherche d’Insight Partners

2 Points clés à retenir

3 Paysage du marché des jeux

MMO 4 Marché des jeux MMO – Dynamique clé de l’industrie

5 Analyse du marché des

jeux MMO – Chiffre d’affaires et prévisions du marché mondial des jeux 6 MMO jusqu’en 2025 – Genre

7 Chiffre d’affaires et prévisions du marché des jeux MMO jusqu’en 2025 – Plate-forme

8 Chiffre d’affaires et prévisions du marché des jeux MMO jusqu’en 2025 – Modèle de revenus

9 Chiffre d’affaires et prévisions du marché des jeux MMO jusqu’en 2025 – Analyse géographique

10 Paysage du secteur

11 Paysage concurrentiel

12 Marché des jeux MMO, principaux profils d’entreprises

13 Annexe

L’étude de marché des jeux MMO apporte des réponses aux questions clés suivantes :

Quel est le taux de croissance attendu du marché des jeux MMO ?

Quelle sera la taille du marché des jeux MMO pour la période de prévision, 2015-2025 ?

Quelles sont les principales forces motrices responsables du changement de trajectoire du marché des jeux MMO ?

Quels sont les grands fournisseurs qui dominent le marché des jeux MMO dans différentes régions ? Quelles sont leurs victoires pour rester en tête de la compétition ?

Quelles sont les tendances du marché des jeux MMO sur lesquelles les propriétaires d’entreprise pourront s’appuyer dans les années à venir ?

Quels sont les menaces et les défis qui devraient limiter la progression du marché des jeux MMO dans différents pays ?

