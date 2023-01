Le marché des jeux de casino en ligne devrait atteindre 14,474 milliards USD d’ici 2028 avec un TCAC de 13,70 % Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur le marché des jeux de casino en ligne sont: William Hill PLC , IGT, 888 Group, Bet365, Entain, StarsGroup, Flutter Entertainment, Kindred Group plc, Scientific Games, QQLotto, SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BHD, Bayton Ltd, Spin Casino, 32Red, Evolution Gaming Limited , Microgaming, Play'n GO, Bede Gaming Ltd, PLAYCHERRY LIMITED , KaiRo International Group, MELbet, Thi

Le marché des jeux de casino en ligne devrait croître à un TCAC de 13,70 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 144,74 milliards USD d’ ici 2028 . Le rapport Data Bridge Market Research sur le marché des jeux de casino en ligne fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir au cours de la période de prévision tout en ayant un impact sur la croissance du marché. La popularité croissante des jeux d’argent dans le monde alimente la croissance du marché des jeux de casino en ligne.

Le casino en ligne fait référence à un casino virtuel qui est une version améliorée d’un casino existant. Le casino comprend des jeux comme les machines à sous, le keno, le poker, le bingo et la roulette. Ils sont connus pour offrir un retour sur investissement plus élevé que les casinos hors ligne et ont également plus de chances de gagner des joueurs. Les casinos en ligne offrent une variété de cadeaux et de bonus, notamment des remises en argent ou des bonus d’assurance, des bonus de parrainage, des bonus de bienvenue, des bonus non monétaires, des points de récompense, des bonus sans dépôt et des points de récompense. Ces avantages aident les fournisseurs à augmenter le nombre de visiteurs et de joueurs du site Web.

La pénétration croissante des smartphones, l’accès facile aux plateformes de jeux de casino et la pénétration croissante d’Internet ont alimenté la croissance du marché des jeux de casino en ligne. Surtout pendant la pandémie, l’augmentation du nombre d’utilisateurs de plateformes de paris en ligne, les restrictions de distanciation sociale dues à l’épidémie de COVID-19 et l’augmentation du trafic Internet sur toutes les plateformes ont impacté le marché des paris de casino en ligne.

Étendue du marché des jeux d’argent en ligne et taille du marché

Le marché des jeux de casino en ligne est segmenté en fonction du type et de l’application. La croissance sur les segments de marché peut aider à analyser les points de croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché et à identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

Selon le type, le marché des jeux de casino en ligne est segmenté en paris sportifs, casino, poker et bingo.

Sur la base de l’application, le marché des jeux de casino en ligne est segmenté en ordinateurs de bureau, mobiles et autres.

Analyse au niveau des pays du marché mondial des jeux de casino en ligne

Le marché des jeux de casino en ligne et la taille du marché sont analysés, les informations sur le volume sont fournies par pays, type et application mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial des jeux de casino en ligne incluent les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud qui fait partie de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas. , Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, certaines parties du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Moyen-Orient et reste de l’Afrique (MEA).

L’Europe domine le marché des jeux de casino en ligne en raison de réglementations gouvernementales favorables aux casinos en ligne dans des pays comme le Royaume-Uni, l’Allemagne et l’Italie, qui ont été légalisées en raison des pratiques de sécurité dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2021-2028 en raison de la forte proportion de jeunes dans la région, de la pénétration des smartphones et de la légalisation des jeux d’argent en ligne.



Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des jeux de casino en ligne

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur le marché des jeux de casino en ligne sont:

William Hill PLC , IGT, 888 Group, Bet365, Entain, StarsGroup, Flutter Entertainment, Kindred Group plc, Scientific Games, QQLotto, SPORTS TOTO MALAYSIA SDN BHD, Bayton Ltd, Spin Casino, 32Red, Evolution Gaming Limited , Microgaming, Play’n GO, Bede Gaming Ltd, PLAYCHERRY LIMITED , KaiRo International Group, MELbet, Thinamy Entertainment Limited, SlotsMillion, 온라인 카지노 게임 플레이, Buffalo Partners , Casino Super Wins 等国内外玩家。

Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

