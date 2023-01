Le marché des jeux de bingo en ligne atteindra une valeur estimée à 128,3385 millions USD d’ici 2028, avec un TCAC de 11,20 %. Le marché des jeux de bingo en ligne atteindra une valeur estimée de 128,3385 millions de dollars et croîtra à un TCAC de 11,20 % au cours de la période de prévision 2021 à 2028. Leurs maisons et leurs espaces publics sont des facteurs essentiels qui animent le marché des jeux de bingo en ligne.

Le marché des jeux d’argent en ligne consiste essentiellement en la vente d’activités de jeux d’argent sur Internet par des entités qui exploitent des établissements de jeux d’argent en ligne tels que le bingo en ligne, les casinos en ligne, les loteries en ligne, le poker en ligne, les jeux vidéo en ligne et les paris sportifs. Ces services permettent aux utilisateurs de parier de l’argent en temps réel, à distance ou de n’importe où dans le monde. Ce marché comprend la vente de services de jeu sur une variété d’appareils, y compris les ordinateurs de bureau et les mobiles.

L’adoption rapide des monnaies numériques dans les jeux d’argent en ligne en Amérique du Nord et en Europe est un facteur important qui alimente la croissance du marché, tout en augmentant l’ adoption des smartphones et l’accès facile aux jeux de casino, la légalisation croissante des jeux d’argent en ligne dans plusieurs États des États-Unis et divers Les méthodes de paiement, l’augmentation des investissements publics pour obtenir des avantages fiscaux sur les jeux en ligne au Mexique et l’utilisation croissante de technologies avancées telles que la réalité augmentée et la réalité virtuelle pour les jeux en ligne en Europe sont les principaux facteurs qui stimulent le marché des jeux de bingo en ligne.

Étendue du marché du jeu de bingo en ligne et taille du marché

Le marché des jeux de bingo en ligne est segmenté en fonction des appareils et des utilisateurs finaux. La croissance entre les segments aide à analyser les niches de croissance et les stratégies d’accès au marché, et à déterminer la différence entre les applications principales et les marchés cibles.

Sur la base de l’appareil, le marché des jeux de bingo en ligne est segmenté en ordinateurs de bureau et mobiles.

Le marché des jeux de bingo en ligne est également segmenté sur la base des utilisateurs finaux en passionnés de jeu, excitateurs sociaux et autres.

Analyse de la portée du marché du jeu de bingo en ligne au niveau national

Il analyse le marché des jeux de bingo en ligne et fournit des informations sur la taille et le volume du marché par pays, appareil et utilisateur final référencés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché du jeu de bingo en ligne sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie et l’Europe. Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Japon, Chine, Inde, Corée, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, MEA ( Reste du Moyen-Orient et Afrique) fait partie de Moyen-Orient et Afrique (MEA).

L’Europe est le moteur du marché des jeux de bingo en ligne en raison de la croissance de l’industrie du jeu, de l’adoption croissante des smartphones et de l’accès facile aux jeux de casino, de la légalisation croissante des jeux de hasard en ligne, de la disponibilité croissante de diverses méthodes de paiement et de l’adoption rapide des monnaies numériques dans les jeux de hasard en ligne en la région.

L’Asie-Pacifique est la région attendue en termes de croissance pour le marché des jeux de bingo en ligne en raison de l’augmentation des dépenses consacrées aux activités de loisirs et aux progrès technologiques et à la modernisation des appareils mobiles dans la région.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Bingo en ligne

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du jeu de bingo en ligne sont:

WHG (International) Ltd, Entain, le groupe 888., StarsGroup, Kindred Group plc, Flutter Entertainment, Sky Betting & Gaming, Bet365, Bet-at-home, Ladbrokes Coral, BetAmerica, Betfred, Betsson, Draft Kings, Fan duel, Des acteurs nationaux et mondiaux tels que Gala coral group, Sportech, TVG Network, Twinspires et Gamer Wager.

Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

