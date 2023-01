Le marché des jeux d’arcade connaîtra une croissance substantielle avec un TCAC sain par taille, part, tendances, croissance, développements majeurs et aperçu des concurrents

«

Marché mondial des jeux d’arcade, par type (jeux vidéo, jeux de simulation, jeux mécaniques), genre ( course , tir, sport, action), groupe d’âge (moins de 18 ans, 19-35 ans, 36 ans et plus), application (résidentiel , commercial, hubs de jeu), canal de distribution (en ligne, hors ligne) – Tendances du secteur et prévisions jusqu’en 2029.

Analyse et taille du marché mondial des jeux d’arcade

Au cours des dernières années, il y a eu une croissance immense de la participation aux activités de jeux d’arcade. De plus, avec la transition de la console vers le mobile, la participation aux jeux d’arcade a augmenté rapidement. Au cours des dernières décennies, le jeu d’arcade légal est devenu un phénomène majeur dans divers pays, dont les États-Unis. Le fait que plus de 80% des adultes américains aient parié au moins une fois dans leur vie relativise la popularité des jeux d’arcade dans le pays. Par conséquent, on estime que le marché croîtra rapidement au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des jeux d’arcade était évalué à 3678,50 millions USD en 2021 et devrait atteindre 5476,37 millions USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,10% au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et du comportement des consommateurs.

Définition du marché mondial des jeux d’arcade

Les jeux d’ arcade sont des machines à pièces que l’on trouve dans les lieux publics tels que les salles de jeux, les salles de jeux et les centres commerciaux. Les jeux vidéo, les flippers et les jeux électromécaniques sont les types de jeux d’arcade les plus courants. Ces jeux ont des niveaux de difficulté croissants, ce qui augmente le désir du consommateur de jouer au jeu. Ces jeux utilisent une perspective de jeu à écran unique, ce qui permet au joueur de rester concentré sur le jeu et de regarder le jeu complet.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Par type (jeux vidéo, jeux de simulation, jeux mécaniques), genre (course, tir, sports, action), groupe d’âge (moins de 18 ans, 19-35 ans, 36 ans et plus), application (résidentiel, commercial, centres de jeu ), canal de distribution (en ligne, hors ligne) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Belgique, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Égypte, Afrique du Sud, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts Bandai Namco Studios Inc. (Japon), Bay Tek Entertainment Inc. (États-Unis), Capcom Co. Ltd. (Japon), CXC Simulations (États-Unis), D-BOX Technologies Inc. (Canada)., International Games System Co. Ltd. (Taïwan), Nintendo (Japon), PrimeTime Amusements (États-Unis), Melco International Development Limited (Chine), Genting Berhad (Malaisie), Wynn Resorts Holdings, LLC (États-Unis) et Galaxy Entertainment Group Limited (Chine), Sega Sammy Holdings Inc (Japon) et Square Enix Holdings Co. Ltd. (Japon) Opportunités de marché Pénétration d’Internet dans le monde

Introduction de produits nouveaux et technologiquement avancés

Dynamique du marché des jeux d’arcade

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des avantages, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Grande indulgence dans les jeux d’arcade

Ces jeux n’ont pas de fin, les consommateurs s’habituent à y jouer régulièrement. Les jeux d’arcade ont une composante de notation qui encourage les joueurs à s’affronter. Ces avantages des jeux d’arcade devraient stimuler la demande pour le produit au cours de la période de prévision.

Le changement de style de vie des consommateurs va encore propulser le taux de croissance du marché des jeux d’arcade. De plus, le nombre d’installations de jeux commerciales telles que les salons de jeux a augmenté, propulsant le marché mondial des jeux d’arcade. La demande de jeux d’arcade s’est accrue, car la tendance des complexes de jeux commerciaux devrait augmenter au cours de la période prévue. De plus, l’augmentation du revenu disponible a changé le mode de vie des gens, grâce à quoi leur capacité à jouer à de nouveaux jeux d’arcade a augmenté, ce qui stimule également la croissance globale du marché.

Opportunités

Progrès et pénétration d’Internet

En outre, l’introduction de produits nouveaux et technologiquement avancés par les fabricants pour les rendre plus avancés, réels et conviviaux étend encore les opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. De plus, la pénétration d’Internet à travers le monde continuera développer la croissance future du marché des jeux d’arcade.

Notre rapport propose : –

Quel sera le taux de boom du marché des jeux d’arcade , aperçu et analyse par type de marché mondial des jeux d’arcade?

Quels sont les éléments clés qui animent l’analyse via les applications et les pays du marché mondial des jeux d’arcade ?

Que sont les dynamiques, cet aperçu comprend une analyse de la portée et une évaluation des frais des profils des principaux fournisseurs du marché mondial des jeux d’arcade? Qui sont les opportunités, les risques et la force motrice du marché mondial ? Quelles sont les possibilités et les menaces auxquelles sont confrontés les transporteurs sur le marché mondial ? Présentation de l’entreprise

à l’aide du type, des applications, de la marge brute et de la part de marché

Quelles sont les opportunités du marché mondial des jeux d’arcade, les risques du marché et l’aperçu du marché du marché?

