Le marché des jambons devrait afficher une forte croissance d’ici 2028 | Ketto Online Ventures Pvt Ltd., Sikorskis., Wessex Country Gammons, JBS

Le marché des jambons devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 4,20 % au cours de la période de prévision susmentionnée. La sensibilisation accrue à la santé et la consommation croissante de plats prêts à cuisiner et prêts à manger, en particulier parmi la génération du millénaire parmi la population, ont eu un impact direct sur la croissance du marché des jambons.

Le jambon est un porc issu d’une amputation de patte qui a été conservé par un traitement humide ou sec ou non fumé. Comme la viande transformée, le mot jambon comprend une coupe complète de viande et de viande qui a été transformée. Le jambon est fabriqué dans le monde entier, y compris de nombreuses compétences régionales, telles que le jambon de Westphalie et d’autres types de confiture espagnole.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du jambon sont The Honey Baked Ham Company, LLC, Honey Glazed Ham Co. Ltd., Plumrose USA, Gordon Food Service, Bacon Barn, Berks Packing Co., Broadoak Farm, Kaczanowski & Co, Glen Aine. Aliments, Dukeshill Ham Company Ltd., Ketto Online Ventures Pvt Ltd., Sikorskis., Wessex Country Gammons, JBS, WH Group Limited., The Kraft Heinz Company., Tyson Foods, Inc., Perdue Farms Inc., Hormel Foods Corporation., OSI Group, Seaboard Corporation, Grandi Salumifici Italiani, Fresh Mark, Inc. parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

