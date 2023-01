Le marché des isotopes de curiethérapie devrait atteindre 1 182,98 millions USD d’ici 2029

La radiothérapie interne, également connue sous le nom de curiethérapie. Il s’agit d’un type de radiothérapie qui délivre le rayonnement d’une source implantée à proximité directement aux tumeurs cancéreuses du corps. Les rayons gamma sont générés à la source et focalisés sur les cellules cancéreuses, minimisant les dommages aux tissus sains environnants. Selon la gravité de la maladie et l’étendue de la blessure, une curiethérapie à faible dose (LDR) ou une curiethérapie à forte dose (HDR) est utilisée. Dans le LDR, de petites graines radioactives sont implantées de manière permanente dans ou autour de la tumeur, tandis que dans le HDR, la source radioactive est utilisée dans les situations tumorales à haut risque. Retirer du patient à la fin de chaque séance de traitement.

Data Bridge Market Research prévoit que le marché des isotopes de curiethérapie , évalué à 785 millions USD en 2021, atteindra 1 182,98 millions USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 5,26 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. Valeur de marché, taux de croissance, segments de marché, étendue géographique, acteurs du marché et scénarios de marché, etc., organisée par l’équipe d’études de marché de Data Bridge Market, l’analyse de marché pour le rapport comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, le pipeline analyse, analyse des prix et cadre réglementaire.

Obtenez un exemple de rapport PDF : – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-brachytherapy-isotopes-market

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché de la curiethérapie isotopique sont curiumpharma, Bayer AG, General Electric, Cardinal Health, Jubilant Life Sciences Ltd., Lantheus Medical Imaging, Inc., Novartis AG, NTP, Siemens, Isoray Inc., Eckert & BIG. Ziegler. ., iCAD Inc. et d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont fournies séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Ce rapport sur le marché des isotopes de curiethérapie fournit des informations détaillées sur les changements du marché, analyse les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, les opportunités dans les flux de revenus émergents Réglementation, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché par catégorie, marchés de niche et domaines d’application, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. En savoir plus sur le marché des isotopes de curiethérapie

Pour en savoir plus sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ : – https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-brachytherapy-isotopes-market

Étendue du marché mondial de la curiethérapie isotopique et taille du marché

Le marché des isotopes de curiethérapie est segmenté en fonction du type, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance au sein de l’industrie et fournit aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les meilleures applications du marché.

En fonction du type, le marché des isotopes de curiethérapie est segmenté en iode (I-125), césium (Cs-131), iridium (Ir-192), palladium (Pd-103) et autres.

Le marché des isotopes de curiethérapie est également segmenté en fonction de l’utilisateur final dans les hôpitaux, les centres de consultations externes, les centres de diagnostic et autres.

Sur la base des applications, le marché des isotopes de curiethérapie est segmenté en cancer de la prostate, cancer de la thyroïde, cancer du foie, tumeurs gastriques-pancréatiques-neuroendocrines, cancer des os métastatique, cancer du sein et autres.

Analyse au niveau national du marché des isotopes de curiethérapie

Le marché de la curiethérapie isotopique est analysé avec des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, type, application et utilisateur final, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché de la curiethérapie isotopique sont: États-Unis, Canada et Mexique Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe Europe, Chine, Japon et Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Moyen-Orient et Afrique (MEA), Parties du Moyen-Orient Est et Afrique (MEA), Brésil,

L’Amérique du Nord domine le marché des isotopes de curiethérapie en raison de la prévalence des améliorations des soins de santé et des réformes du système de santé, tandis que l’Asie-Pacifique devrait représenter le segment le plus élevé au cours de la période de prévision 2020 à 2027 en raison de l’augmentation des cas de cancer et de la croissance du taux de croissance de l’adoption. de haute technologie.

Parcourir la table des matières complète : – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-brachytherapy-isotopes-market

La section par pays du rapport sur le marché de la curiethérapie isotopique fournit également des facteurs d’influence du marché individuels et des changements réglementaires du marché national influençant les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que le volume de consommation, le lieu et le volume de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières et l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des indicateurs clés utilisés pour prévoir le scénario de marché dans chaque pays. Par ailleurs, la présence et la disponibilité des marques mondiales, les enjeux d’une concurrence intense ou rare avec les marques locales et nationales ;

Liens clés pour les rapports médicaux : –

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/europe-lentiviral-vector-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/asia-pacific-lentiviral-vector-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/middle-east-and-africa-lentiviral-vector-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/north-america-lentiviral-vector-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-laboratory-hoods-and-enclosure-market

Informations sur les études de marché sur les ponts de données :

La meilleure façon de prédire l’avenir est de comprendre les tendances actuelles ! Data Bridge Market Research se positionne comme un nouveau type unique de société d’études de marché et de conseil, avec une flexibilité inégalée et une approche intégrée. Nous nous engageons à découvrir les meilleures opportunités du marché et à fournir des informations efficaces pour aider votre entreprise à prospérer sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir les bonnes solutions aux problèmes commerciaux complexes et d’initier facilement le processus de prise de décision. Data Bridge est une collection de pure sagesse et d’expérience formulée et construite à Pune en 2015.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans divers secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises mondiales du Fortune 500 et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge sait ce qu’il faut pour créer des clients satisfaits qui font confiance à notre service et qui font entièrement confiance à notre travail acharné. Nous sommes fiers de notre satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:-

Étude de marché sur les ponts de données

EE États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

Courriel : – Corporatesales@databridgemarketresearch.com