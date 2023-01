Le marché des instruments dentaires sera évalué à plus de 544,24363 millions USD d’ici 2028 avec un taux de croissance potentiel de 4,8%

Dernier rapport de recherche publié par Data Bridge Market Research intitulé « Marché mondial des dispositifs dentaires » (couvrant les États-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, l’Asie du Sud-Est, etc.), met en évidence les opportunités, l’analyse des risques et s’appuie sur l’aide à la décision stratégique et tactique.

Selon Data Bridge Market Research, le marché devrait croître à un TCAC de 4,8% au cours de la période de prévision et devrait atteindre 5 442 436 300 USD d’ici 2028, contre 3 384 673 400 USD en 2020. C’est la forte prévalence des maladies dentaires et une forte demande pour la dentisterie esthétique sont susceptibles d’être les principaux moteurs de la demande du marché au cours de la période de prévision.

Les informations sur le marché mises en évidence dans le remarquable rapport sur les instruments dentaires aident non seulement les entreprises à prendre des décisions judicieuses et compétentes, mais les aident également à prendre des décisions plus rentables concernant les stratégies de publicité, de promotion, de marketing et de vente. Le rapport combine une analyse complète de l’industrie avec des évaluations et des prévisions précises, qui, ensemble, fournissent des solutions de recherche absolues et la clarté ultime de l’industrie pour la prise de décision stratégique. Basé sur la demande des clients, ce rapport couvre plusieurs marchés internationaux, notamment l’Asie, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud et l’Afrique. Pour la préparation du rapport de recherche sur le marché mondial des appareils dentaires,

Aperçu du marché:-

Les professionnels dentaires utilisent des instruments dentaires pour fournir divers types de diagnostics et de traitements dentaires. Ces instruments comprennent des outils pour examiner, restaurer, traiter et manipuler les structures orales. Des instruments standard existent pour examiner, récupérer, rétracter et manipuler les tissus. Ces instruments sont également utilisés pour diagnostiquer et traiter diverses déformations dentaires. Les instruments dentaires courants comprennent les miroirs dentaires, les fraises dentaires, les pièces à main dentaires et les sondes dentaires.

Certaines affections dentaires nécessitent une intervention chirurgicale. Les instruments de chirurgie dentaire assistent pendant la chirurgie, y compris les instruments de radiologie et les pièces à main, entre autres.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, 2,3 milliards de personnes dans le monde souffrent de caries dentaires sur leurs dents permanentes. En réponse, l’Organisation mondiale de la santé a plaidé de manière proactive pour la prévention des maladies bucco-dentaires, ce qui a entraîné une augmentation du nombre d’appareils dentaires. La forte prévalence des maladies dentaires, associée à une prise de conscience accrue des bonnes habitudes bucco-dentaires, stimule la croissance du marché des appareils dentaires en Europe. Cependant, la situation de remboursement inadéquate peut entraver la croissance du marché.

Le rapport Global Dental Devices Market fournit des informations détaillées sur les parts de marché, les nouveaux développements et les impacts des acteurs du marché nationaux et locaux, analyse les flux de revenus émergents, les modifications réglementaires du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, l’expansion géographique et l’innovation sur le marché. les technologies. . Pour des analyses de marché et des scénarios, contactez-nous pour les profils d’analystes. Notre équipe vous aidera à créer des solutions ayant un impact sur les revenus pour atteindre vos objectifs souhaités.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des instruments dentaires sont

3M, DENTSPLY SIRONA, Groupe COLTENE, Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, SurgiMac, Integra LifeSciences, IndoSurgicals Private Limited, ESSENTIAL DENTAL SYSTEMS, INC. VDW GmbH, Brasseler USA, Premier Dental Co., Berman Dental Instruments, PDT, Inc., Kerr Corporation, NTI-Kahla GmbH, A-dec, Inc., B. Braun Melsungen AG, Narang Medical Limited, Goldman Dental, Metron Optics , Inc., Technodent Exim India Pvt. Ltd, Devemed GmbH, LM-Instruments Oy, Daniel Kurten GmbH & Co. KG, NAKANISHI INC., Helmut Zepf Medizintechnik GmbH, etc.

Pour comprendre les opportunités et les avancées dans Appareils dentaires, les faits saillants du marché sont mis en évidence ainsi que les régions et les pays clés participant à la croissance du marché.

Étudiez les différents segments du marché Instruments dentaires et la dynamique de Alimentation animale sur le marché.

Classer le segment de l’alimentation animale à potentiel de croissance et évaluer le segment d’avenir

L’analyse des tendances les plus importantes liées aux différents segments de marché permet de décrypter et de convaincre le marché Appareils dentaires.

Vérifier la croissance et le développement de régions spécifiques du marché Dispositifs dentaires.

Comprendre les principales parties prenantes du marché des appareils dentaires et la valeur du profil concurrentiel des leaders du marché des appareils dentaires.

Étudier les plans, initiatives et stratégies clés pour le développement du marché Appareils dentaires.

Réponses aux questions clés dans le rapport :

Quels sont les cinq principaux acteurs opérant sur le marché Instruments dentaires? Comment le marché des instruments dentaires va-t-il évoluer dans les cinq prochaines années ? Quel produit et quelle application auront la plus grande part du marché des instruments dentaires ? Quels sont les moteurs et les contraintes du marché Appareils dentaires? Quel marché régional affichera la plus forte croissance ? Quelle sera la taille et la taille du marché Appareils dentaires au cours de la période de prévision?

Table des matières

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03 : Méthodologie de la recherche

Partie 04 : Aperçu du marché

Partie 05 : Analyse du pipeline

Partie 06 : Taille du marché

Partie 07 : Analyse des cinq forces

Partie 08 : Segmentation du marché

Partie 09 : Profil client

SECTION 10 : PAYSAGE RÉGIONAL

Partie 11 : Cadre décisionnel

Section 12 : Moteurs et défis

Partie 13 : Tendances du marché

ARTICLE 14 : PROFIL DU FOURNISSEUR

Partie 15 : Analyse des fournisseurs

Partie 16 : Annexe

Par exemple,

En mai 2021, Dentsply Sirona a annoncé son partenariat avec la FDI World Dental Federation pour le développement durable. Ce partenariat stratégique devrait aider l’entreprise à renforcer sa production et sa distribution de produits dentaires, maintenant ainsi sa présence sur le marché.

En septembre 2021, le Groupe COLTENE a annoncé sa participation au Workshop ENDO. Cela aide l’entreprise à fournir les bonnes connaissances sur ses produits dentaires.

