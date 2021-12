Le marché des instruments de physiothérapie devrait connaître une croissance florissante dans le monde au cours de la période 2021-2028

La physiothérapie, qui utilise la force et le mouvement mécaniques pour le traitement, gagne en popularité à un rythme plus rapide en raison du mode de vie urbain croissant, de la population âgée et du mode de vie des entreprises. Il s’agit d’une méthode totalement non invasive, à très faible risque. La physiothérapie est utilisée pour traiter les patients souffrant de blessures, de fractures, de troubles articulaires, d’amputation, de douleurs au dos et au cou, d’arthrite, d’accident vasculaire cérébral, de paralysie cérébrale et de conditions postopératoires. La physiothérapie est principalement utilisée pour traiter les personnes handicapées en utilisant diverses procédures et équipements pour soulager les troubles physiques. Il a évolué d’un simple massage à une variété de traitements complexes.

L’incidence croissante des troubles cardiovasculaires, des troubles neurologiques et de l’augmentation des affections stimulera la croissance du marché. De plus, l’urbanisation associée à un mode de vie sédentaire et le développement de facteurs technologiques comme ceux-ci stimuleront considérablement la croissance du marché au cours de la période de prévision. Cependant, le manque de professionnels formés et le manque de sensibilisation à la physiothérapie dans les régions en développement peuvent freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Certains des acteurs éminents / émergents sur le marché des instruments de physiothérapie :

Patterson Companies, Inc.

Enraf-Nonius B.V.

DJO, LLC

Select Medical Corporation

Kindred Healthcare, LLC

BTL.

EMS Physio Ltd.

U.S. Physical Therapy, Inc.

Isokinetics Inc

Beijing Healtheast Technology & Development Co. Ltd.

Aperçu du marché des instruments de physiothérapie :

Le marché mondial des instruments de physiothérapie est segmenté en fonction du type d’équipement, de l’application et de l’utilisateur final. En fonction du type d’équipement, le marché mondial des instruments de physiothérapie est la thérapie au laser segmentée, l’hydrothérapie, l’électrothérapie, la cryothérapie, les unités de mouvement passif continu, l’unité de thérapie multi-exercices, la thermothérapie, les ultrasons et autres. Sur la base des applications, le marché mondial des instruments de physiothérapie est segmenté en cardiovasculaire et pulmonaire, neurologique, musculo-squelettique, pédiatrique et autres. Basé sur l’utilisateur final, le marché mondial des instruments de physiothérapie est segmenté en hôpitaux, centres de physiothérapie, cliniques de réadaptation et établissements de soins à domicile.

Questions clés concernant le paysage actuel du marché des instruments de physiothérapie

Quelles sont les options actuelles pour le marché des instruments de physiothérapie ?

Combien d’entreprises se développent pour le marché des instruments de physiothérapie ?

Quelles sont les collaborations clés (industrie-industrie, industrie-université), les fusions et acquisitions et les activités de licence importantes qui auront un impact sur le marché Instruments de physiothérapie ?

Quels sont les produits dormants et abandonnés et les raisons de ceux-ci ?

Quel est le besoin non satisfait du marché actuel des instruments de physiothérapie?

Quels sont les nouvelles thérapies, cibles, mécanismes d’action et technologies actuellement développés pour surmonter les limitations des instruments de physiothérapie existants ?

Quelles sont les désignations critiques qui ont été accordées pour le marché des instruments de physiothérapie ?

Le rapport met spécifiquement en évidence la part de marché des appareils de thérapie physique, les profils d’entreprise, les perspectives régionales, le portefeuille de produits, un enregistrement des développements récents, l’analyse stratégique, les principaux acteurs du marché, les ventes, la chaîne de distribution, la fabrication, la production, les nouveaux entrants sur le marché ainsi en tant qu’acteurs du marché existants, la publicité, la valeur de la marque, les produits populaires, la demande et l’offre et d’autres facteurs importants liés au marché pour aider les nouveaux entrants à mieux comprendre le scénario de marché.

La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie en général à travers le monde. L’impact de cette pandémie s’accroît de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries, notamment la biotechnologie, les dispositifs médicaux, l’industrie pharmaceutique et bien d’autres. Les barrières commerciales restreignent davantage les perspectives de l’offre et de la demande. Comme le gouvernement de différentes régions a déjà annoncé le verrouillage total et la fermeture temporaire des industries, le processus de production global en étant affecté ; ainsi, entraver le marché global des instruments de physiothérapie dans le monde. Ce rapport sur le « Marché des instruments de thérapie physique » fournit l’analyse de l’impact de Covid-19 sur divers segments commerciaux et marchés nationaux. Le rapport présente également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2028, en tenant compte de l’impact de la situation de Covid -19.

Raisons d’acheter :

La nature des opportunités commerciales des instruments de thérapie physique est devenue de plus en plus complexe, l’industrie évoluant à un rythme plus rapide, ce qui rend de plus en plus difficile de se passer d’informations adéquates sur les marchés et les entreprises.

Acquérir une compréhension complète de l’industrie mondiale des instruments de physiothérapie grâce à l’analyse complète

Évaluer les avantages et les inconvénients d’investir/d’opérer sur les marchés d’instruments de physiothérapie au niveau national grâce à des résultats de modèles de prévision fiables

Identifier les opportunités potentielles d’investissement/contrat/expansion

Conduisez vos stratégies dans la bonne direction en comprenant l’impact des dernières tendances et prévisions du marché sur votre activité Instruments de physiothérapie

Battez vos concurrents grâce à des informations sur leurs opérations, leurs stratégies et leurs nouveaux projets

Des informations récentes sur le marché des instruments de physiothérapie aideront les utilisateurs opérant sur le marché à initier une croissance transformationnelle

