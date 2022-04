Le marché des instruments de microchirurgie devrait atteindre 2463,28 millions USD d’ici 2028 – par tendances émergentes, stratégies commerciales, technologies en développement, aperçu régional et analyse d’impact post-Covid-19

DBMR a récemment mis à jour le rapport de recherche sur le marché mondial des instruments de microchirurgie qui donne la connaissance de tous les facteurs ci-dessus avec des études de marché transparentes, de grande envergure et de qualité suprême. Un rapport d’étude de marché aide l’entreprise dans tous les domaines du commerce à prendre facilement des décisions inégalées, à aborder les questions commerciales les plus difficiles et à réduire le risque d’échec. En comprenant précisément et en gardant à l’esprit les besoins des clients, une étape ou une combinaison de plusieurs étapes a été utilisée pour produire cet excellent rapport de marché. L’analyse concurrentielle effectuée dans ce rapport de marché gagnant met en avant les mouvements des principaux acteurs de l’industrie tels que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats et les acquisitions récentes.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des instruments microchirurgicaux affichera un TCAC d’environ 5,01 % pour la période de prévision 2021-2028. Cela signifie que la valeur marchande des instruments microchirurgicaux, qui était de 1665,98 millions USD en 2020, atteindra 2463,28 millions USD d’ici 2028. Prévalence croissante des maladies chroniques dans le monde, concentration accrue des progrès technologiques impliqués dans la fabrication de dispositifs médicaux et augmentation les dépenses consacrées au développement des infrastructures de santé , en particulier dans les économies en développement, sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché des instruments de microchirurgie.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des instruments microchirurgicaux sont Bausch Health Companies Inc., B. Braun Melsungen AG, BIOTRONIK SE & Co KG, Medtronic, BD, Boston Scientific Corporation, Abbott, Cardinal Health, Bayer AG, Edwards Lifesciences Corporation., Koninklijke Philips NV, ZEISS, Novartis AG, Danaher., BVI, Olympus Corporation, TOPCON CORPORATION, KLS Martin Group. et Scanlan International. entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Segmentation:

Marché mondial des instruments de microchirurgie, par type (microscopes opératoires, micro-sutures, micro-sutures non résorbables, micro-sutures résorbables, micro-pinces, porte-aiguilles de microchirurgie, micro-ciseaux et autres instruments de microchirurgie), type de microchirurgie (microchirurgies orthopédiques, microchirurgies neurologiques, microchirurgies ORL , microchirurgies ophtalmiques, microchirurgies dentaires, microchirurgies gynécologiques et urologiques, microchirurgies plastiques et reconstructives et autres microchirurgies), utilisateur final (hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, centres universitaires et de recherche et autres), pays (États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil,Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique) Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2028.

Les instruments microchirurgicaux sont les dispositifs médicaux utilisés dans le processus de microchirurgie. La microchirurgie est une intervention chirurgicale médicale utilisée pour traiter la peau de diverses affections.

L’augmentation de la population gériatrique associée à l’incidence croissante des conditions cibles est l’un des principaux facteurs favorisant la croissance du marché des instruments de microchirurgie. L’augmentation des dépenses pour les activités de recherche et développement pour les innovations de produits et l’augmentation du revenu personnel disponible sont d’autres déterminants indirects de la croissance du marché des instruments microchirurgicaux. L’augmentation des cas d’accidents de la route, en particulier dans les économies en développement, générera davantage d’opportunités lucratives de croissance du marché des instruments microchirurgicaux. La popularité croissante des chirurgies plastiques et reconstructives et la demande croissante d’invasion minimale renforcent également la croissance du marché.

Cependant, les coûts élevés associés à la microchirurgie et aux instruments microchirurgicaux en général freineront la croissance du marché. Le manque d’expertise professionnelle et médicale dans les économies en développement et développées fera encore dérailler le taux de croissance du marché des instruments microchirurgicaux. Des politiques de remboursement défavorables, en particulier dans les économies en développement, poseront davantage de défis pour la croissance du marché des instruments de microchirurgie.

Ce rapport sur le marché des instruments de microchirurgie fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des instruments microchirurgicaux, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché mondial des instruments de microchirurgie et taille du marché

Le marché des instruments de microchirurgie est segmenté en fonction du type, du type de microchirurgie et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base du type, le marché des instruments de microchirurgie a été divisé en microscopes opératoires, micro sutures, micro sutures non résorbables, micro sutures résorbables, micro pinces, porte-aiguilles de microchirurgie, micro ciseaux et autres instruments de microchirurgie.

Basé sur le type de microchirurgie, le marché des instruments de microchirurgie est segmenté en microchirurgies orthopédiques, microchirurgies neurologiques, microchirurgies ORL, microchirurgies ophtalmiques, microchirurgies dentaires, microchirurgies gynécologiques et urologiques, microchirurgies plastiques et reconstructives et autres microchirurgies.

En fonction de l’utilisateur final, le marché des instruments de microchirurgie est segmenté en hôpitaux, centres de chirurgie ambulatoire, centres universitaires et de recherche et autres.

Analyse au niveau du pays du marché des instruments microchirurgicaux

Le marché des instruments de microchirurgie est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, type de microchirurgie et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des instruments de microchirurgie sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des instruments microchirurgicaux en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû au niveau sophistiqué des établissements de santé qui prévaut, associé à la présence d’acteurs clés majeurs dans la région. L’Asie-Pacifique, en revanche, devrait afficher le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation de la population gériatrique, de l’augmentation des dépenses en infrastructures de santé et de la demande croissante de microchirurgies.

La section par pays du rapport sur le marché des instruments de microchirurgie fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des instruments microchirurgicaux vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des technologies de santé numériques, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact. sur le marché des instruments de microchirurgie. Les données sont disponibles pour la période historique de 2011 à 2019.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Instruments microchirurgicaux

Le paysage concurrentiel du marché des instruments de microchirurgie fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des instruments de microchirurgie.

