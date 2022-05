Le marché des instruments chirurgicaux mini-invasifs présentera une demande vigoureuse jusqu’en 2028

La recherche et l’analyse sont effectuées dans le rapport d’activité convaincant en une étape ou en une combinaison de plusieurs étapes en fonction des besoins du client et des exigences de l’entreprise. Il comprend les principaux fabricants, fournisseurs, distributeurs, commerçants, clients, investisseurs, principaux types et principales applications. Le rapport permet de mesurer et d’optimiser chaque étape du cycle de vie du processus industriel, y compris l’engagement, l’acquisition, la rétention et la monétisation. Le rapport d’étude de marché prédit la taille du marché en ce qui concerne les informations sur les revenus des principaux détaillants, le développement de l’industrie en amont et en aval, les progrès de l’industrie, les entreprises clés, ainsi que les segments de marché et les applications.

Le marché mondial des instruments chirurgicaux mini-invasifs devrait passer de sa valeur initiale estimée de 34,66 milliards USD en 2018 à une valeur estimée de 66,57 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 8,5% au cours de la période de prévision 2019-2026. Cette hausse de la valeur marchande peut être attribuée au nombre croissant de chirurgies parmi la population vieillissante.

Définition du marché : marché mondial des instruments chirurgicaux mini-invasifs

Les chirurgies mini-invasives (MIS) sont moins traumatisantes que les chirurgies ouvertes conventionnelles. Les chirurgies qui sont effectuées avec des instruments laparoscopiques conventionnels sont traumatisantes et complexes. Des caméras laparoscopiques mini-invasives sont insérées à travers de petites incisions et de petits instruments spécialisés sont utilisés pour effectuer ces opérations. Le processus de guérison est moins douloureux et les patients peuvent récupérer plus rapidement après ces chirurgies.

Selon la Commission économique et sociale des Nations Unies pour l’Asie et le Pacifique (UNESCAP), les personnes âgées de 65 ans et plus constituaient environ 11,4 % de la population en 2013, et ce nombre devrait augmenter d’environ 20 % d’ici 2050.

Marché mondial des instruments chirurgicaux mini-invasifs par produits (instruments portatifs {stents, pinces, écarteurs / élévateurs, dilatateurs, pinces et spatules, sutures, autres}, systèmes de gonflage {ballons, dispositifs de gonflage de ballons, autres systèmes de gonflage}, instruments de coupe {râpes, Trocarts, autres instruments de coupe}, dispositifs de guidage {cathéters de guidage, fils de guidage}, dispositifs électrochirurgicaux {générateurs électrochirurgicaux, instruments électrochirurgicaux, dispositifs d’électrocoagulation}, instruments auxiliaires {canules, agrafeuses, pinces, fermetures}), applications (chirurgie cardiothoracique, chirurgie gastro-intestinale, Chirurgie orthopédique, chirurgie gynécologique, chirurgie esthétique/bariatrique, chirurgie vasculaire, chirurgie urologique, autres), utilisateur final (hôpitaux privés et cliniques chirurgicales, hôpitaux publics, instituts universitaires et de recherche), géographie (Amérique du Nord,Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2026

Ce rapport de recherche sur les instruments chirurgicaux mini-invasifs révèle différents secteurs verticaux de l’industrie tels que le profil de l’entreprise, les coordonnées du fabricant, les spécifications du produit, la portée géographique, la valeur de la production, les structures du marché, les développements récents, l’analyse des revenus, les parts de marché et le volume de ventes possible de l’entreprise. De plus, ce rapport d’étude de marché couvre une étude approfondie des spécifications du produit, des revenus, du coût, du prix, de la capacité brute et de la production. L’analyse SWOT et les méthodes d’analyse des cinq forces de Porter sont utilisées, le cas échéant, lors de la génération de ce rapport. L’analyse de la segmentation du marché effectuée dans ce rapport sur les instruments chirurgicaux mini-invasifs en ce qui concerne le type de produit, les applications et la géographie est très utile pour prendre un verdict sur les produits.

Analyse concurrentielle: marché mondial des instruments chirurgicaux mini-invasifs

Le marché mondial des instruments chirurgicaux mini-invasifs est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché du marché des instruments chirurgicaux mini-invasifs pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Développements clés sur le marché :

En janvier 2017, Johnson & Johnson a annoncé l’acquisition d’Abbott Medical Optics (AMO). Cette acquisition comprend des produits ophtalmiques dans trois domaines de soins aux patients : la chirurgie réfractive au laser, la santé oculaire grand public et la chirurgie de la cataracte.

En novembre 2016, Boston Scientific a acquis le portefeuille d’urologie et de gynécologie de Distal Access, LLC, connu pour ses dispositifs médicaux peu invasifs.

Principaux concurrents du marché: marché mondial des instruments chirurgicaux mini-invasifs

Parmi les principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché des instruments chirurgicaux mini-invasifs, peu sont Medtronic (Irlande), Medical Devices Business Services, Inc. (États-Unis), Stryker (États-Unis), Smith & Nephew (Royaume-Uni), Abbott (États-Unis), Applied Biomedical , LLC. (États-Unis), California Resources Corporation (États-Unis), Microline Surgical (Japon), Zimmer Biomet (États-Unis), B. Braun Melsungen AG (Allemagne), CONMED Corporation (États-Unis), HOYA Corporation (japon), Applied Medical Resources Corporation (États-Unis ), Aesculap, Inc. (États-Unis), Johnson & Johnson Services, Inc. (États-Unis), Karl Storz Gmbh & Co. Kg, Novatract Surgical Inc. (États-Unis), REMA Medizintechnik GmbH (Allemagne), Teleflex Incorporated (États-Unis), Boston Scientific Corporation (États-Unis), Given Imagin Ltd. (États-Unis), et entre autres.

Ce rapport comprend le livrable suivant

Analyse des macro-indicateurs

Aperçu du marché

Dynamique du marché

Moteurs, contraintes, opportunités et défis

Analyse de la taille et de la croissance du marché

Prévisions du marché jusqu’en 2024

Paysage concurrentiel du marché

Lancements de produits et analyse du pipeline

Analyse de la chaîne de valeur

Marché Fusions, acquisitions et accords

Profils d’entreprise

La portée de ce rapport comprend une étude holistique de la dynamique actuelle du marché, de la croissance de l’industrie et des contraintes du marché. Il fournit les prévisions du marché jusqu’en 2024, les développements récents du marché et l’analyse du pipeline des principaux acteurs. Le rapport comprend également un examen des prévisions micro et macro, des stratégies de nouveaux entrants et des stratégies de pénétration du marché avec une analyse complète de la chaîne de valeur.

