Le marché des insectifuges portés sur le corps devrait croître à un taux de croissance de 9,70 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Le marché des insectifuges portables devrait croître à un taux de croissance de 9,70 % au cours de la période de prévision 2022-2029 . Le rapport sur le marché Insectifuges portables analyse la croissance qui se développe actuellement en raison de l’augmentation des insectes porteurs de maladies et de l’inquiétude croissante des gens pour leur santé.

Apportez un insectifuge conçu pour empêcher les moustiques et autres insectes de piquer et de sucer votre sang. Les insectifuges contiennent généralement des ingrédients actifs qui repoussent les insectes tels que les moustiques et d’autres insectes tels que les acariens et les mouches. Les insectifuges naturels se présentent sous forme de sprays ou d’aérosols, de brouillards liquides, de crèmes et d’autres formes. Il comprend également des crèmes, des lotions et des huiles qui peuvent être appliquées directement sur la peau. L’insectifuge naturel est un extrait végétal exempt de diéthyl-m-toluamide.

L’augmentation du revenu disponible combinée au changement de style de vie, l’augmentation du niveau de financement de diverses activités de R&D, l’adoption d’ingrédients botaniques dans la fabrication d’insectifuges naturels et l’augmentation du nombre d’applications sont quelques-uns des facteurs qui pourrait accélérer la croissance au cours de la période de prévision jusqu’en 2022. Distribution du marché des répulsifs portables 2029.

La sensibilisation accrue aux insectifuges portés sur le corps grâce aux principaux acteurs travaillant avec les gouvernements offre des opportunités pour le marché des insectifuges portés sur le corps. En raison de la mauvaise gestion des déchets et du manque de connaissances de la population rurale, les gouvernements et les organisations non gouvernementales (ONG) s’impliquent activement dans la sensibilisation du public.

Pendant ce temps, l’un des principaux obstacles à la croissance du marché mondial des insectifuges portables est l’efficacité des insectifuges contre les moustiques et autres insectes. Les insectifuges naturels fabriqués à partir d’extraits de plantes sont très volatils et s’évaporent rapidement après utilisation. Par conséquent, il n’est pas aussi efficace que des ingrédients synthétiques comme le diéthyl-m-toluamide.

Ce rapport sur le marché des insectifuges corporels couvre les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations / exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et régional, l’analyse des opportunités de flux de revenus émergentes, l’évolution de la réglementation du marché, les stratégies analyse de la croissance du marché, taille du marché, catégorie, croissance du marché des applications et des domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché.

Étendue du marché mondial Répulsifs Bodywear et taille du marché

Sur la base des produits, le marché des insectifuges corporels est segmenté en vêtements, huiles et crèmes, adhésifs et patchs et sprays. Les vêtements sont subdivisés en pantalons, chemises, vestes et chapeaux. Les huiles et les crèmes ont été subdivisées en huiles synthétiques et végétales.

Sur la base du canal de distribution, le marché des insectifuges corporels est segmenté en détaillants, supermarchés, détaillants en ligne, détaillants de produits de santé et de beauté, etc. D’autres sont subdivisés en magasins spécialisés et grands magasins.

Analyse au niveau du pays du marché des insectifuges Bodywear

Les pays couverts par le rapport sur le marché des insectifuges corporels comprennent l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, les États-Unis d’Amérique, le Canada et le Mexique dans le reste de l’Europe, la Chine, et Russie, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Moyen-Orient et Afrique (MEA) Certains, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud font partie de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des répulsifs corporels en raison de la prise de conscience croissante des divers avantages de l’utilisation des répulsifs contre les moustiques et de l’évolution des modes de vie des gens. L’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé en raison de la demande croissante d’insectifuges contre des maladies telles que la dengue et le paludisme.

La section par pays du rapport sur le marché des insectifuges corporels fournit également des facteurs affectant les marchés individuels ainsi que les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Points de données tels que le volume de consommation, le lieu et le volume de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières et l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en aval Ci-dessus se trouvent certains des indicateurs clés utilisés pour prédire les conditions du marché dans divers pays .



Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des répulsifs corporels

Le paysage concurrentiel du marché des insectifuges corporels fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, l’influence mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, la portée et la portée des produits et le domaine d’application. c’est inclus. Les points de données fournis ci-dessus concernent uniquement l’accent mis par la société sur le marché des insectifuges portés sur le corps.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des insectifuges corporels comprennent Reckitt Benckiser Group PLC, Godrej Consumer Products Ltd., SC Johnson and Son, Inc., Spectrum Brands Holdings Inc., Honasa Consumer Pvt Ltd. et First Step Digital Pvt Ltd., Quantum, Inc., Dabur International, Enesis Group and Homes LLC., Henkel AG and Co. KGaA, HEMCO Corporation, MERCI, sro, etc.

