Le marché des insectifuges portés sur le corps devrait croître à un taux de croissance de 9,70 % au cours de la période de prévision 2022-2029

Le marché des insectifuges portés sur le corps devrait croître à un taux de croissance de 9,70 % au cours de la période de prévision, de 2022 à 2029. Le rapport sur le marché des insectifuges portés sur le corps analyse la croissance qui se développe actuellement en raison du nombre croissant d’insectes transmis par les insectes. Les préoccupations concernant la maladie et la santé augmentent parmi les gens.

Les insectifuges portés sur le corps sont conçus pour se débarrasser des moustiques et autres insectes qui piquent les humains et se nourrissent de sang humain. Les insectifuges contiennent généralement des ingrédients actifs qui repoussent les insectes tels que les moustiques et d’autres insectes tels que les acariens et les mouches. Les insectifuges naturels se présentent sous forme de sprays ou d’aérosols, de brouillards liquides, de crèmes et d’autres formes. Il comprend également des crèmes, des lotions et des huiles qui peuvent être appliquées directement sur la peau. L’insectifuge naturel est un extrait végétal sans diéthyl-méta-toluamide.

L’augmentation du revenu disponible associée à l’évolution des modes de vie, l’augmentation des niveaux de financement pour diverses activités de recherche et développement, l’utilisation d’ingrédients à base de plantes dans la fabrication d’insectifuges naturels et le nombre croissant d’applications sont quelques-uns des facteurs qui peuvent stimuler la croissance. Le rapport sur le marché des insectifuges corporels pour la période de prévision 2022-2029. Pendant ce temps, l’augmentation des activités de camping et de loisirs pour prévenir les maladies transmises par les moustiques créera des opportunités supplémentaires qui conduiront à la croissance du marché des insectifuges corporels au cours de la période de prévision.

La sensibilisation accrue aux insectifuges portés sur le corps grâce à la collaboration avec des acteurs clés et les gouvernements a créé des opportunités pour le marché des insectifuges portés sur le corps. Les gouvernements et les organisations non gouvernementales (ONG) participent activement à la sensibilisation du public à la mauvaise gestion des déchets et à l’ignorance des communautés rurales.

À l’inverse, l’un des principaux obstacles à la croissance du marché mondial des insectifuges portés sur le corps est son efficacité à repousser les moustiques et autres insectes. Les insectifuges naturels fabriqués à partir d’extraits de plantes sont très volatils et s’évaporent rapidement après application. En conséquence, il est moins puissant que les ingrédients synthétiques comme le diéthyl méta toluamide.

Ce rapport sur le marché des insectifuges corporels analyse les opportunités en termes de derniers développements, réglementations commerciales, analyse import-export, analyse de la production, optimisation de la chaîne de valeur, parts de marché, impact des acteurs du marché nationaux et locaux, sources de revenus émergentes, réglementations du marché et stratégie. analyse de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches d’applications et de domaines, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, technologies innovantes sur le marché. Pour en savoir plus sur le marché des insectifuges portés sur le corps, contactez Data Bridge Market Research pour un briefing d’analyste. Notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché mondial des insectifuges portés sur le corps et taille du marché

Sur la base des produits, le marché des insectifuges corporels est segmenté en vêtements, huiles et crèmes, adhésifs et patchs et sprays. Les vêtements étaient divisés en pantalons, chemises, vestes et filets pour la tête. Les huiles et les crèmes étaient divisées en synthétiques et végétales.

Sur la base du canal de distribution, le marché des insectifuges corporels est segmenté en détaillant, supermarché, détaillant en ligne, détaillant de produits de santé et de beauté, etc. D’autres sont divisés en magasins spécialisés et marchands généraux.

Analyse au niveau national du marché Insectifuge porté sur le corps

Les pays inclus dans le rapport de marché Body Worn Insect Repellents sont l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, les États-Unis d’Amérique, le Canada et le reste du Mexique, l’Europe, la Chine, le Japon et Canada. , Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Est et Afrique (MEA), qui fait partie de l’Amérique du Sud ; le Brésil, qui appartient à l’Amérique du Sud ; Argentine et le reste de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des insectifuges corporels, car la sensibilisation aux divers effets des insectifuges augmente parallèlement aux changements de mode de vie. La région Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé en raison de la demande accrue d’insectifuges due à des maladies telles que la dengue et le paludisme.

La section par pays du rapport sur le marché des insectifuges corporels portés sur le corps comprend également les influenceurs du marché et les changements réglementaires du marché intérieur affectant les tendances actuelles et futures du marché. Points de données tels que le volume de consommation, le lieu et la quantité de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, les coûts des matières premières et l’analyse de la chaîne de valeur en amont et en aval. La liste ci-dessous répertorie certains des indicateurs clés utilisés pour prévoir les scénarios de marché dans chaque pays.

Analyse concurrentielle des insectifuges pour la part de marché du corps et de l’aménagement paysager

Le paysage concurrentiel du marché Insectifuges corporels fournit des détails par concurrent. Les détails inclus incluent un aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, l’empreinte mondiale, les sites et installations de fabrication, la capacité de fabrication, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits et l’étendue du produit. . , l’application est incluse. Domaine. Les points de données fournis ci-dessus concernent uniquement l’accent mis par la Société sur le marché des insectifuges portés sur le corps.

Les principaux acteurs opérant sur le marché des insectifuges corporels comprennent Reckitt Benckiser Group PLC, Godrej Consumer Products Ltd., SC Johnson and Son, Inc., Spectrum Brands Holdings Inc., Honasa Consumer Pvt Ltd. et First Step Digital Pvt Ltd., Quantum, Inc., Dabur International, Enesis Group and Homes LLC., Henkel AG und Co. KGaA, HEMCO Corporation, MERCI, sro, etc.

