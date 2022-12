Le marché des insectes comestibles observera une croissance importante d’ici 2029, la taille, la part, les tendances, la demande, la croissance et les perspectives concurrentielles

» Le rapport d’enquête sur le marché des insectes comestibles comprend les informations de marché les plus récentes avec lesquelles les entreprises peuvent avoir une analyse approfondie de l’industrie du marché des insectes comestibles et des tendances futures. Avec les statistiques de marché couvertes dans le rapport, il est devenu facile d’obtenir une perspective mondiale pour l’international En identifiant les stratégies marketing de leurs concurrents, les entreprises peuvent mettre en place des idées innovantes et des objectifs de vente remarquables qui leur permettent finalement d’obtenir un avantage concurrentiel sur ses concurrents.Ainsi, le rapport fiable sur le marché des insectes comestibles fonctionne comme un outil crucial pour augmenter les activités commerciales. , un travail qualitatif effectué et des profits accrus.

Analyse et taille du marché

Comparés à d’autres animaux et plantes, les insectes sont une meilleure source de protéines. La production d’insectes comestibles est moins coûteuse. Au début, les insectes comestibles n’étaient utilisés que dans l’alimentation animale. Cependant, à mesure que de plus en plus de gens prennent conscience de la teneur élevée en protéines des insectes, il est devenu largement utilisé dans une variété d’industries. Les insectes comestibles sont maintenant utilisés dans une variété de produits, y compris les aliments et les boissons, les médicaments, les nutraceutiques , les cosmétiques, les aliments pour animaux de compagnie et les aliments pour animaux et volailles. La protéine trouvée dans les insectes varie selon les espèces. Les protéines dérivées d’insectes sont l’option la plus appropriée.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des insectes comestibles était évalué à 145 millions USD en 2021 et devrait atteindre la valeur de 892,31 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 25,50% au cours de la période de prévision 2022-2029.

Définition du marché

Les insectes comestibles sont rôtis, séchés et réduits en poudre pour créer une farine riche en protéines et faible en calories. Les coléoptères, les criquets, les grillons et les fourmis sont les insectes comestibles les plus courants sur le marché. En raison de leur compatibilité avec une large gamme d’ingrédients et d’arômes naturels, ces poudres sont largement utilisées dans la préparation de barres énergétiques et de collations hypocaloriques.

Segmentation du marché et portée du rapport

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type d’insecte (grillons, vers de farine, mouches soldats noires, buffles, sauterelles, fourmis, vers à soie, cigales, autres), type de produit (insectes entiers, farine d’insectes, poudre d’insectes, barres d’insectes comestibles et shakes protéinés, produits de boulangerie et collations d’insectes, insectes Confiseries, Boissons aux Insectes, Huiles d’Insectes, Autres), Application (Consommation Humaine, Nutrition Animale, Cosmétique, Pharmaceutique) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Aspire Food Group (États-Unis), EntomoFarms (Canada), Protifarm (Pays-Bas), Jimini’s (Royaume-Uni), Chapul Cricket Protein (États-Unis), Swarm Nutrition GmbH (Allemagne), AgriProtein Holdings Ltd. (Afrique du Sud), EnviroFlight LLC (États-Unis) , Innovafeed (France), Ÿnsect (France), Hexafly (Irlande) Des opportunités L’urbanisation rapide et l’augmentation de la population devraient accélérer la croissance globale du marché

Traitement moins coûteux des insectes

Dynamique du marché des insectes comestibles

Conducteurs

Grande disponibilité d’insectes comestibles

Les insectes étant largement disponibles, les fabricants ont commencé à commercialiser l’élevage d’insectes et à en extraire des protéines. Les grillons, les vers de bambou, les vers de sac, les mouches, les vers de terre, les coléoptères et les fourmis, les guêpes sont quelques-uns des insectes comestibles largement disponibles qui stimulent la demande d’insectes comestibles et leur application sur le marché des insectes comestibles.

Traitement moins coûteux des insectes

Il existe des procédures de transformation standard pour le bétail , mais aucune pour les insectes ; ainsi, les fabricants ont une énorme opportunité de concevoir une technologie ou un équipement qui peut aider le traitement de l’insecte avec un protocole standard sur le marché des insectes comestibles.

Opportunité

La croissance globale du marché a été tempérée par l’évolution des modes de vie et des préférences des consommateurs. De plus, l’urbanisation rapide et l’augmentation de la population devraient accélérer la croissance globale du marché. Le goût, la texture et l’apparence sont quelques-uns des principaux facteurs sensoriels qui influencent l’acceptation des produits à base de protéines d’insectes. En dehors de cela, les réglementations définies par les gouvernements et les associations d’insectes comestibles connexes aident à gagner la confiance des consommateurs car ces réglementations garantissent la sécurité et l’hygiène. Ces réglementations donnent des lignes directrices sur la production de produits à base de protéines d’insectes, le type d’insectes à utiliser et le type de substrats à utiliser pour l’élevage des insectes.

Réponses aux questions clés dans le rapport sur le marché mondial des insectes comestibles: – Quel sera le taux de croissance du marché, aperçu et analyse par type de marché mondial des insectes comestibles en 2029? Quels sont les facteurs clés qui animent l’analyse par applications et par pays du marché mondial Insectes comestibles ? Que sont les dynamiques, cet aperçu comprend une analyse de la portée et une analyse des prix des principaux profils de fournisseurs du marché mondial ? Qui sont les opportunités, les risques et la force motrice du marché mondial des insectes comestibles Quelles sont les opportunités et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial Insectes comestibles? Aperçu des activités par type, applications, marge brute et part de marché Quelles sont les opportunités du marché mondial, le risque de marché et l’aperçu du marché du marché? Les principales questions auxquelles répond ce rapport de recherche : Qui sont les clients cibles du marché mondial des insectes comestibles

Quelles stratégies de vente sont utiles pour augmenter les ventes dans le monde ?

Quels sont les défis, les risques et les menaces auxquels sont confrontées les entreprises ?

Quelle est la structure tarifaire dans plusieurs régions ?

Quels sont les principaux acteurs clés du marché mondial Insectes comestibles?

Quelle est la taille du marché mondial Insectes comestibles Market?

Quels sont les moteurs internes et externes et les facteurs de restriction du marché mondial Insectes comestibles?

