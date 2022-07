Le marché des insectes comestibles connaîtra une croissance accrue des revenus au cours de la période de prévision 2022-2030

Nourrir la population humaine débordante du monde continuera à peser sur la capacité de production alimentaire de la planète. Les terres limitées et les conditions météorologiques défavorables ont limité la culture mondiale des cultures à un point tel que les fabricants de produits alimentaires conspirent d’étranges façons de proposer de nouveaux produits comestibles. Et la consommation d’insectes est l’un de ces modes particuliers pour répondre aux niveaux croissants de consommation alimentaire dans le monde. Indépendamment de la faim, le concept d ‘«insectes comestibles» en tant que nourriture est le plus susceptible d’empêcher toute autre personne de les consommer. Bien qu’après les avoir mangées, la personne est plus susceptible de trouver ces larves d’insectes juteuses plutôt savoureuses !

Perspectives du marché mondial des insectes comestibles

En raison de ces désirs croissants de manger plus d’insectes, la croissance du marché mondial des insectes comestibles s’accélère déjà, représentant XX millions de dollars américains à un TCAC de XX % sur la période de prévision 2021-2030. Les leaders mondiaux de la restauration et les investisseurs en capital-risque prêtent attention à l’émergence du marché des insectes comestibles. L’augmentation des investissements dans les entreprises qui fabriquent des produits alimentaires dérivés d’insectes comestibles influence un probable changement de paradigme dans le secteur de la production alimentaire. Alors que certaines régions hésitent à consommer des produits alimentaires provenant d’insectes comestibles, la consommation de vers de farine et d’autres insectes ressemblant à des vers devient un aliment de base et une bonne source de protéines pour les habitants de la République du Ghana.

Principales tendances influençant la consommation d’insectes comestibles

Alors que la consommation d’insectes comestibles comme nourriture, également connue sous le nom d’entomophagie, est couramment pratiquée en Chine et dans d’autres pays d’Asie du Sud-Est, d’autres parties du monde s’intéressent maintenant à la consommation d’insectes comestibles en raison de certaines tendances influentes clés telles que,

Quotient nutritionnel des produits comestibles à base d’insectes : par rapport au lait, 100 grammes de grillon sont riches en matières grasses et en protéines et apportent plus de calories à notre alimentation quotidienne.

Nouveauté : une fois que les consommateurs se sont préparés à consommer des insectes, la demande de vers de farine savoureux ne diminue presque jamais.

Acheter de la nourriture pour insectes en ligne : la vente de barres protéinées au grillon et de biscuits aux pépites de chocolat est en hausse sur les principaux sites de commerce électronique tels qu’Amazon.

Entreprises clés sur le marché mondial des insectes comestibles

Thailand Unique, Kreca, Nordic Insect Economy Ltd., EntomoFarms, Enviro Flight LLC, Proti-Farm, ExoInc, Entotech, Deli Bugs Ltd. et Eat Grub Ltd. sont quelques-unes des principales entreprises du marché mondial des insectes comestibles.

Les alternatives viables aux aliments pour animaux de compagnie et les méthodes de préparation faciles sont également reconnues comme les principales tendances influençant la consommation d’insectes comestibles dans le monde. Plusieurs startups développent leur portefeuille de produits en façonnant des produits alimentaires innovants contenant des insectes comestibles ainsi que des spécialités alimentaires existantes.

Insectes comestibles : aliments du futur

On estime que plus de deux milliards de personnes dans le monde mangent régulièrement des insectes. Les insectes, en général, sont les espèces les plus peuplées de la planète, ce qui signifie qu’il n’y aura jamais de pénurie d’approvisionnement. Compte tenu de ces deux aspects, les habitudes alimentaires dans toutes les régions du monde sont plus susceptibles d’adopter tôt ou tard des insectes comestibles dans leur alimentation.

La diversité culturelle, les méthodes de transformation des aliments, les systèmes agricoles et les diverses réglementations en matière de consommation continueront également d’augmenter le marché mondial des insectes comestibles à l’avenir. Néanmoins, il est indéniable que la consommation d’insectes comme nourriture a un énorme potentiel de bénéfices pour la santé humaine dans le monde. Un soulagement de l’agriculture stressée et du système de production alimentaire conventionnel aura également un impact positif sur l’adoption d’aliments pour insectes. Les personnes suivant un régime minéral pourraient être intéressées à consommer des larves plus saines, tandis que la population mondiale non végétalienne pourrait adopter la consommation d’insectes ; compte tenu de la manière dont il freinera l’abattage excessif de viande tout en fournissant un apport excédentaire en protéines. Regarder au-delà de l’idée de manger des insectes icky sera la perspective la plus importante pour façonner l’avenir des insectes comestibles en tant qu’option pratique pour la nourriture.