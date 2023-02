Le marché des inoculants et enzymes d’ensilage devrait croître à un TCAC de 5,30% d’ici la fin de 2029 Les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par les risques de COVID-19 posés par la consommation de produits d'origine animale, ce qui devrait avoir un impact sur la croissance du marché. L'épidémie de COVID 19 a entraîné la fermeture d'unités de fabrication ; de telles mesures ont perturbé les chaînes d'approvisionnement à travers le monde.

Le marché des inoculants et enzymes d’ensilage est évalué à 514,97 millions USD en 2021 et devrait atteindre 778,41 millions USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 5,30% au cours de la période de prévision.

Les aliments composés et les céréales fourragères sont de plus en plus chers. Étant donné que les enzymes d’ensilage contribuent à la préservation des cultures, elles peuvent constituer une option plus rentable pour les agriculteurs qui élèvent du bétail. Par conséquent, ce facteur a eu un impact positif sur la croissance du marché des inoculants et des enzymes d’ensilage.

Le rapport de marché organisé par Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, des sociétés, des producteurs et des distributeurs géographiquement représentatifs, ainsi que des informations sur des scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs et partenaires. ‘ capacité, disposition du réseau, analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et analyse de la pénurie de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Dynamique du marché des inoculants d’ensilage et des enzymes

chauffeur

La hausse des prix des aliments pour animaux et la diminution de la superficie des pâturages stimulent la croissance du marché.

Les inoculants et les enzymes d’ensilage sont riches en nutriments que les animaux utilisent pour produire du lait ou de la viande. La quantité de matière sèche et de nutriments perdus pendant l’ensilage est influencée par le type et la quantité de bactéries productrices d’acide dans le pâturage ou dans la culture. Les inoculants et les enzymes d’ensilage fournissent les bonnes bactéries dans les bonnes quantités pour une fermentation rapide et efficace.

Ils aident à retenir les nutriments et la matière sèche, permettant au bétail de produire plus de lait ou de viande par tonne de pâturage ou de culture ensilée. Par conséquent, la hausse des prix des céréales fourragères et des aliments composés, l’augmentation du nombre de têtes de bétail et la diminution des zones de pâturage et de pâturage sont les principaux moteurs du marché mondial des inoculants et des enzymes d’ensilage.

Passer à des techniques agricoles plus protégées et plus précises

Les agriculteurs et les communautés en croissance du monde entier se tournent vers une agriculture plus protégée et de précision pour répondre à la demande alimentaire croissante sur des terres arables limitées. L’accent est mis sur la promotion de la croissance des plantes dès le début de la phase végétative, et les activateurs d’engrais sont devenus des matériaux clés à cet égard. Le développement de nouvelles formulations qui équilibrent précisément les besoins nutritionnels des semis a également encouragé l’utilisation de ferments lactiques.

Chance

L’implication de l’État dans la promotion de l’énergie propre est susceptible d’être un moteur majeur pour le marché des inoculants et des enzymes d’ensilage. De plus, l’accent mis sur la recherche et le développement apporte des produits innovants à la nutrition animale. Des facteurs socio-économiques et démographiques favorables, le revenu disponible et les préoccupations croissantes concernant le bétail, associées à une amélioration significative des aspects commerciaux, devraient stimuler le marché mondial des inoculants et des enzymes d’ensilage.

Impact du COVID-19 sur le marché Inoculants et enzymes d’ensilage

Les consommateurs sont de plus en plus préoccupés par les risques de COVID-19 posés par la consommation de produits d’origine animale, ce qui devrait avoir un impact sur la croissance du marché. L’épidémie de COVID 19 a entraîné la fermeture d’unités de fabrication ; de telles mesures ont perturbé les chaînes d’approvisionnement à travers le monde. Cela a un impact négatif sur l’approvisionnement en matières premières pour les inoculants et les enzymes d’ensilage. Pendant une courte période de temps, ce facteur augmente encore son prix.

Portée du marché mondial des inoculants et enzymes d’ensilage

espèces

Pédiocoque

Entérocoque

Bactéries lactiques

Classification

fermentation hétérozygote

Homofermentation

enzyme

digestion des fibres

digestion de l’amidon

Inoculants d’ensilage et enzymes Analyse / aperçus régionaux du marché

Les pays couverts par le rapport sur le marché des inoculants et enzymes d’ensilage comprennent les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste du Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Le marché des inoculants et des enzymes pour ensilage est dominé par l’Amérique du Nord, suivie par l’Europe et l’Asie-Pacifique. L’économie nord-américaine est largement influencée par la dynamique économique de pays comme les États-Unis et le Canada, mais cette situation est en train de changer à mesure que l’investissement direct étranger dans le développement économique nord-américain continue d’augmenter. Le secteur agricole des pays nord-américains est en pleine expansion. L’Amérique du Nord produit et vend des produits agricoles du monde entier.

