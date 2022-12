Le marché des inoculants d’ensilage et des enzymes d’ici 2029 devrait atteindre une valeur de 778,41 millions USD. Les inoculants d'ensilage sont des micro-organismes qui aident à sauver les cultures en régulant le processus de fermentation de l'ensilage. Un pourcentage des fibres et de l'amidon de l'ensilage est décomposé par les inoculants d'ensilage, qui favorisent également la fermentation enzymatique et de l'ensilage. Les inoculants d'ensilage de haute qualité favorisent une croissance plus rapide et plus productive.

Le marché des inoculants et enzymes d’ensilage, qui avait une valeur de 514,97 millions USD en 2021, devrait croître à un TCAC de 5,30% de 2021 à 2029 pour atteindre 778,41 millions USD. Les rapports de marché créés par Data Bridge Market Research comprennent une analyse approfondie par des experts, une production et une capacité géographiquement représentées par l’entreprise, des dispositions de réseau de distributeurs et de partenaires, une analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et une analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande en plus de des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs.

Les inoculants d’ensilage sont des micro-organismes qui aident à sauver les cultures en régulant le processus de fermentation de l’ensilage. Un pourcentage des fibres et de l’amidon de l’ensilage est décomposé par les inoculants d’ensilage, qui favorisent également la fermentation enzymatique et de l’ensilage. Les inoculants d’ensilage de haute qualité favorisent une croissance plus rapide et plus productive. Moins d’énergie est perdue, moins de matière sèche est gaspillée et l’animal est donc plus performant. Les inoculants d’ensilage peuvent réduire le rétrécissement de l’ensilage et augmenter la qualité de l’ensilage, ce qui améliorera l’efficacité de la production de lait ou de viande.

Dynamique du marché des inoculants d’ensilage et des enzymes

Conducteurs

La hausse des prix des aliments pour animaux et la diminution de la superficie des pâturages augmentent la croissance du marché.

Les inoculants et les enzymes d’ensilage sont riches en nutriments que les animaux utilisent pour produire du lait ou de la viande. La quantité de matière sèche et de nutriments perdus pendant le processus d’ensilage est affectée par le type et le nombre de bactéries productrices d’acide présentes dans le pâturage ou la culture. Les inoculants et les enzymes d’ensilage fournissent les bonnes bactéries en nombre suffisant pour une fermentation rapide et efficace.

Ils contribuent à la rétention des nutriments et de la matière sèche, permettant au bétail de produire plus de lait ou de viande à partir de chaque tonne de pâturage ou de récolte ensilée. En conséquence, la hausse des prix des céréales fourragères et des aliments composés, l’augmentation de la population de bétail et la diminution de la superficie des pâturages et des pâturages sont quelques-uns des principaux moteurs du marché mondial des inoculants et des enzymes d’ensilage.

Une évolution vers des techniques agricoles plus protégées et plus précises

Les agriculteurs et les communautés en croissance du monde entier se tournent vers une agriculture plus protégée et plus précise afin de répondre à la demande alimentaire croissante sur des terres arables limitées. L’accent est mis sur la promotion de la croissance des plantes dès les premiers stades de la plante, et les engrais de démarrage sont devenus un matériau clé à cet égard. Le développement de nouvelles formulations capables d’équilibrer avec précision les besoins nutritionnels des semis encourage également l’utilisation d’engrais de démarrage.

Opportunité

L’implication de l’État dans la promotion de l’énergie propre pourrait être un moteur majeur pour le marché des inoculants et enzymes d’ensilage. De plus, l’accent mis sur la R&D apporte des produits innovants en nutrition animale. Les facteurs socio-économiques et démographiques favorables, les revenus disponibles et les préoccupations croissantes concernant le bétail, combinés à des améliorations significatives des aspects commerciaux, devraient propulser le marché mondial des inoculants et enzymes d’ensilage.

Impact du COVID-19 sur le marché des inoculants et enzymes d’ensilage

L’inquiétude croissante des consommateurs concernant le risque de COVID-19 lié à la consommation de produits d’origine animale devrait avoir un impact sur la croissance du marché. L’épidémie de COVID 19 a entraîné la fermeture d’unités de fabrication; de telles mesures ont provoqué une perturbation de la chaîne d’approvisionnement mondiale. Cela a eu un impact négatif sur l’approvisionnement en matières premières pour les inoculants et les enzymes d’ensilage. Pendant une courte période, ce facteur a encore augmenté son prix.

Portée du marché mondial des inoculants et enzymes d’ensilage

Espèces

Pédiocoque

Entérocoque

Lactobacille

Classification

Hétérofermentaire

Homofermentaire

Enzymes

Digestion des fibres

Digestion d’amidon

Inoculants d’ensilage et enzymes Analyse / aperçus régionaux du marché

Les pays couverts par le rapport sur le marché des inoculants et enzymes d’ensilage sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie et le reste de l’Europe. en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte , Israël, le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Le marché des inoculants et des enzymes pour ensilage est dominé par l’Amérique du Nord, suivie par l’Europe et l’APAC. L’économie de l’Amérique du Nord est principalement influencée par la dynamique économique de pays comme les États-Unis et le Canada, mais avec l’augmentation des investissements directs étrangers pour le développement économique nord-américain, le scénario actuel est en train de changer. Le secteur agricole des pays nord-américains est en pleine expansion. L’Amérique du Nord produit et vend des produits agricoles partout dans le monde.

