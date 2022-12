Le marché des inoculants atteindra 1 684,41 millions USD d’ici 2028.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des inoculants projettera un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7,78 % au cours de la période de prévision 2021-2028 et devrait atteindre 1 684,41 millions USD d’ici 2028.

Les inoculants sont un mélange de micro-organismes qui stimulent la fertilité et la santé des sols. Il est également connu sous le nom d’inoculants microbiens et contribue à améliorer l’état nutritionnel de la plante hôte tout en réduisant les besoins en engrais. Les microbes bénéfiques tels que les champignons, les bactéries , les algues et les protozoaires se trouvent dans les inoculants, qui stimulent la croissance des plantes et aident à contrôler les ravageurs et les maladies. Les bactéries contenues dans les inoculants sont extrêmement bénéfiques pour le développement des plantes, tout en stimulant et en bénéficiant à d’autres organismes et insectes qui contribuent à la croissance des plantes. Les inoculants sont utilisés pour augmenter la nutrition des plantes et peuvent également être utilisés pour favoriser la croissance des plantes en stimulant la synthèse des hormones végétales.

L’augmentation des préférences pour les pratiques agricoles biologiques et respectueuses de l’environnement et les préoccupations environnementales croissantes associées à l’utilisation d’ engrais et de pesticides sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché des inoculants. En outre, la demande croissante de produits issus de l’agriculture biologique parmi les consommateurs du monde entier, la sensibilisation accrue à la santé des cultures, l’augmentation du taux d’adoption de pratiques agricoles avancées et la demande croissante d’une productivité accrue amortiront le taux de croissance du marché des inoculants.

De plus, le taux croissant de l’industrie de l’élevage et l’utilisation croissante de l’ensilage comme matière première pour la production de biocarburants créeront davantage d’opportunités de croissance lucratives et rémunératrices pour le marché des inoculants.

Cependant, le manque de sensibilisation aux inoculants chez les agriculteurs des pays en développement et la durée de conservation inférieure des inoculants agricoles sont les principaux facteurs qui entraveront la croissance du marché des inoculants. De plus, la mauvaise infrastructure et les pertes d’ensilage dues aux champignons et aux mycotoxines mettront davantage à l’épreuve le taux de croissance du marché des inoculants .





Ce rapport sur le marché des inoculants fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des inoculants, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial des inoculants et taille du marché

Le marché des inoculants est segmenté en fonction du type, du microbe et du type de culture. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

En fonction du type, le marché des inoculants est segmenté en inoculants agricoles et inoculants d’ensilage. Les inoculants agricoles ont été subdivisés en agents de lutte biologique, en micro-organismes favorisant la croissance des plantes et en stimulants de la résistance des plantes. Les inoculants d’ensilage ont ensuite été segmentés en homofermentaires et hétérofermentaires.

Sur la base du microbe, le marché des inoculants est segmenté en sources bactériennes, fongiques et autres. Les bactéries ont été segmentées en mode d’action et types de sources bactériennes. Le mode d’action a été divisé en séquestration du fer, solubilisation du phosphate, fixation de l’azote et modulation des niveaux de phytohormones. Les types de sources bactériennes ont été divisés en phosphobactéries, rhizobactéries, lactobacilles, azotobacter, pédiocoques, entérocoques et autres sources bactériennes. Les champignons ont été segmentés en mycorhizes, trichoderma spp. et autres sources fongiques. D’autres sources ont été subdivisées en azospirillum, bacillus et pseudomonas putida.

Sur la base du type de culture, le marché des inoculants est segmenté en céréales et grains, oléagineux et légumineuses, fruits et légumes, fourrage et autres.

Analyse au niveau du pays du marché des inoculants

Le marché mondial des inoculants est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, type, microbe et type de culture, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des inoculants sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Pologne, l’Irlande, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe en Europe, le Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Chili, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, des Émirats arabes unis, de l’Arabie saoudite, de l’Égypte, du Koweït, de l’Afrique du Sud, du reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

La région Asie-Pacifique domine le marché des inoculants et continuera de prospérer au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de divers produits alimentaires dans les pays émergents et de l’industrialisation croissante pour la production de bétail dans cette région. L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision 2021-2028 en raison de l’augmentation du taux d’adoption des technologies modernes pour un meilleur rendement et une meilleure productivité des cultures dans cette région.

