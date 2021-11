Le marché des injections intravitréennes IVT sera diligemment numérique

Le marché des injections intravitréennes IVT, au cours des 10 prochaines années, devrait se confirmer. Des solutions d’aide à la décision hospitalière sont lancées et le statu quo devrait rester le même même à l’avenir. Ici, des propositions de valeur sont faites à la société dans son ensemble et aux patients en particulier par le gouvernement, les compagnies d’assurance privées et les organismes de sécurité sociale travaillant à l’unisson. En tant que tel, le secteur de la santé devrait connaître un bon nombre de résultats cliniques au cours de la période à venir.

Les maladies rétiniennes héréditaires sont la principale cause de perte visuelle. La dégénérescence maculaire, la rétinopathie diabétique est la cause importante et prédominante de la cécité.

Selon le rapport Genentech Retinal Disease, environ 11 millions de personnes aux États-Unis sont touchées par la dégénérescence maculaire liée à l’âge, 7,7 millions de personnes souffrent de rétinopathie diabétique et environ 1,1 million de personnes souffrent d’occlusions veineuses rétiniennes.

Les médicaments injectables anti-VEGF intravitréens (IVT) sont très probablement utilisés pour traiter les troubles rétiniens. La prescription croissante d’anti-VEGF anticipe la croissance du marché des injectables intravitréens (IVT). De nombreux fabricants visent à développer des médicaments contenant des inhibiteurs anti-VEGF, ce qui entraîne une augmentation de la demande d’injectables intravitréens (IVT).

L’Amérique du Nord connaîtra une croissance substantielle des revenus sur le marché des injectables intravitréens (IVT)

La région de l’Amérique du Nord présente une forte croissance sur le marché des injectables intravitréens (IVT). La basse vision et la cécité prévalent dans la région et la prescription élevée de médicaments injectables intravitréens (IVT) anti-VEGF a augmenté la croissance du marché des injectables intravitréens (IVT). On estime que les injectables intravitréens (IVT) créent une opportunité supplémentaire en $ d’une valeur de 4 350 millions de dollars US entre 2018 et 2028.

Lucentis commercialisé par Roche et Eylea commercialisé par Regeneron aux États-Unis, sont les produits biologiques couramment prescrits dans les injectables intravitréens (IVT). En dehors de cela, Avastin et Macugen sont également largement utilisés sur le marché des injectables intravitréens (IVT).

La région de l’Amérique du Nord détient une part importante des injectables intravitréens (IVT) parmi toutes les autres régions, en raison de l’augmentation de la prescription de produits biologiques rétiniens, du nombre élevé d’établissements de santé et de la disponibilité et de l’utilisation de médicaments coûteux.

Marché des injectables intravitréens (IVT) : analyse segmentaire

Le marché mondial des injectables intravitréens (IVT) a été segmenté en fonction de la classe de médicament, de l’indication et du canal de distribution. Sur la base de la classe de médicaments, le marché des injectables intravitréens (IVT) a été segmenté en anti-VEGF, corticostéroïdes, antibiotiques, antiviraux et antifongiques. Sur la base des indications, le marché des injectables intravitréens (IVT) a été segmenté en rétinopathie diabétique, dégénérescence maculaire, endophtalmie, occlusions veineuses rétiniennes et autres.

