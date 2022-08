Le marché des injecteurs portables est en plein essor à 12,54 milliards USD d’ici 2029 | Tendances du secteur, stratégies, taille, part et perspectives régionales et mondiales

Data Bridge Market Research a récemment publié une étude commerciale complète sur le « marché des injecteurs portables » comprenant des données historiques, les tendances actuelles du marché, le futur environnement des produits, les stratégies marketing, les tendances ou opportunités émergentes et les progrès techniques dans l’industrie connexe.

L’analyse du marché des injecteurs portables universels propose un examen de divers segments sur lesquels on s’appuie pour observer le développement le plus rapide dans le cadre de prévision estimé. Le rapport met en lumière les types de clients, les informations sur les acheteurs de produits, les changements survenus sur le marché au cours des dernières années, les réactions de diverses régions géographiques, les nouveaux développements sur le marché, les actions d’autres acteurs de l’entreprise, etc. Toutes les statistiques sont représentées sous forme graphique et tabulaire pour une compréhension claire des faits et des chiffres. En tirant leur motivation des stratégies marketing de leurs concurrents, les entreprises peuvent définir des idées intelligentes et des objectifs de vente surprenants qui, à leur tour, leur permettent d’acquérir un avantage concurrentiel sur leurs concurrents.

En pensant du point de vue du client, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts de l’industrie travaille avec soin pour formuler un rapport sur le marché des injecteurs portables. Ce rapport fournit des données sur les modèles, les améliorations, les secteurs d’activité cibles, les matériaux, les limites et les percées. De plus, il travaille à déterminer l’impact des acheteurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché. Cela permet une compréhension plus précise du paysage du marché, des problèmes qui pourraient affecter l’industrie à l’avenir et de la meilleure façon de positionner des marques spécifiques. Un rapport sur le marché international des injecteurs portables aide à développer une stratégie marketing réussie pour l’entreprise et agit comme une colonne vertébrale pour l’entreprise.

Le marché est en croissance en raison de la fréquence croissante des maladies chroniques, telles que les troubles oncologiques, neurologiques et auto-immuns. En outre, la population croissante de personnes âgées, qui sont plus sensibles à ces maladies, et la demande croissante d’options de traitement mini-invasives (IM) parmi les patients stimulent le marché. Il existe également une préférence croissante pour les injecteurs à domicile et auto-administrés pour contrôler efficacement la maladie avec des risques négligeables de dosage inexact et de blessures par piqûre d’aiguille.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des injecteurs portables, qui était de 6 milliards de dollars en 2021, monterait en flèche pour atteindre 12,54 milliards de dollars d’ici 2029 et devrait connaître un TCAC de 9,65 % sur la période de prévision. Le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Acteurs du marché couvert

BD (États-Unis), Ypsomed (Suisse), Amgen Inc. (États-Unis), Subcuject Aps (Danemark), Enable Injections (États-Unis), Medtronic plc (Irlande), Insulet Corporation (États-Unis), United Therapeutics Corp. (États-Unis), CeQur SA (Suisse), Sensile-medical (Suisse), SteadyMed Therapeutics (États-Unis), ATS Automation (Canada), West Pharmaceutical Services, Inc. (États-Unis.), Unilife Corporation (Royaume-Uni), Tandem Diabetes Care (États-Unis), Valeritas (États-Unis), Bühler Motor GmbH (Suisse), Sonceboz (Suisse), Noble (États-Unis), Elcam Drug Delivery Devices (Israël), Bespak Europe Ltd. (Royaume-Uni), Stevanato Group (Italie), Sorrel Medical (Israël), Weibel CDS AG (Suisse) et Neuma (États-Unis)

Dynamique du marché des injecteurs portables

Conducteurs

Nombre croissant de produits biologiques dans le pipeline de développement de médicaments

Dans la plupart des cas, les produits biologiques sont inoculés par perfusion intraveineuse à l’hôpital. L’auto-administration à domicile est devenue de plus en plus populaire au cours de la dernière décennie. Libertas, un produit BD, est désormais utilisé pour fournir plusieurs produits biologiques expérimentaux, donnant à la société un pied sur le marché CRO.

Coût et complications liés aux environnements traditionnels

Les patients optent pour des alternatives plus rentables, créant une demande pour les injecteurs portables. De plus, les injecteurs portables offrent des avantages tels que la facilité de manipulation, la réduction de la douleur et la minimisation de l’inconfort associé aux seringues, augmentant ainsi la croissance du marché.

Opportunités

En outre, une augmentation du financement public-privé pour des activités de recherche spécifiques, la demande croissante de chirurgies mini-invasives, la participation croissante des jeunes aux sports et l’augmentation des nouveautés et du développement de produits en raison des progrès techniques dans le monde entier se développeront. les opportunités rentables pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, l’augmentation du taux de pénétration d’Internet, l’augmentation de l’adoption des chirurgies arthroscopiques, l’augmentation de la population obèse et des personnes âgées dans le monde et la hausse par les dépenses par habitant en soins de santé augmenteront encore le taux de croissance du marché.

Restrictions/Défis

Non-observance du patient avec le traitement pharmaceutique prescrit

Les patients ont été contraints de passer à des options plus rentables en raison des dépenses et des complications associées aux paramètres conservateurs, ce qui a entraîné une préférence pour ces injecteurs. Lorsqu’ils sont attachés aux seringues, ces injecteurs offrent un soutien, y compris la simplicité d’administration, le contrôle de la douleur et la réduction de la gêne, qui contribuent tous à la croissance du marché.

Présence et demande de mécanismes de substitution pour l’administration des médicaments

Par ailleurs, un environnement de remboursement défavorable, notamment dans les pays émergents, devrait limiter la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision. Dado que los productos biológicos y los mAbs deben administrarse por vía parenteral, un énfasis cada vez mayor en su uso para curar infecciones comparables a la artritis reumatoide, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer creará un aumento en las oportunidades de mercado de los inyectores portátiles existentes Dans le monde entier.

Structure de remboursement défavorable dans les pays en évolution

De nombreux pays en développement n’offrent pas de compensation pour les injecteurs qui peuvent être utilisés. Les pompes à insuline portables, par exemple, ne sont pas remboursées en Inde et aucune directive explicite n’est fournie pour leur utilisation dans le cadre de la formation. En Chine, les patients atteints de diabète de type 1 doivent payer de leur poche leurs pompes à insuline et leurs fournitures. L’absence de remboursement perturbe directement l’accès et l’adoption des injecteurs portables et devrait donc affecter négativement la croissance du marché dans les années à venir.

Étendue du marché mondial des injecteurs portables

Le marché des injecteurs portables est segmenté en fonction du type, de la gamme de prix, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance entre ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Écrire

Dans le corps

hors du corps

En fonction du type, le marché est segmenté en corps et hors corps.

Technologie

basé sur le printemps

motorisé

Pompe rotative

batterie extensible

Autre

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en pompes rotatives à ressort, à moteur, à expansion de batterie et autres.

Demande

Oncologie

Maladies infectieuses

Maladies cardiovasculaires

Maladies auto-immunes

Les autres

Sur la base des applications, le marché est segmenté en oncologie, maladies infectieuses, maladies cardiovasculaires, maladies auto-immunes et autres.

Utilisateur final

hôpitaux

Cliniques

soins à domicile

Les autres

Influence clé de ce marché :

Évaluation complète de toutes les opportunités et de tous les risques sur ce marché

Ce marché des innovations récentes et des événements importants

Etude détaillée des stratégies commerciales pour la croissance de ces acteurs leaders du marché

Etude concluante sur la courbe de croissance du Marché pour les années à venir

Compréhension approfondie de ce marché : moteurs, limites et principaux micro-marchés

Impression favorable au sein des dernières tendances vitales du marché et des technologies affectant ce marché

Fournir des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments de marché pour quatre zones géographiques principales et leurs pays: Amérique du Nord, Europe, Asie et reste du monde (ROW)

Fournir une analyse du marché au niveau national en ce qui concerne la taille actuelle du marché et les perspectives d’avenir.

Faits saillants des facteurs clés suivants : –

Description de l’activité

Une description détaillée des opérations et des divisions commerciales de l’entreprise.

Stratégie corporative

Résumé d’analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise.

Historique de l’entreprise

Progression des événements clés associés à l’entreprise

Principaux produits et services

Une liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise.

Concurrents clés

Une liste des principaux concurrents de l’entreprise.

Emplacements importants et affiliés

Une liste et les coordonnées des principaux sites et filiales de l’entreprise.

Ratios financiers détaillés des 5 dernières années

Les derniers ratios financiers dérivés des états financiers annuels publiés par la société avec 5 ans d’ancienneté.

Table des matières:

Partie 01 : Résumé analytique

Partie 02 : Portée du rapport

Partie 03: Paysage du marché mondial des injecteurs portables

Partie 04 : Dimensionnement du marché mondial des injecteurs portables

Partie 05: Segmentation du marché mondial des injecteurs portables par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

