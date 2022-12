Le marché des inhibiteurs d’oncogènes devrait croître de 7,70% au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

Développer divers traitements associés au cancer est une tâche ardue, car le génome humain est composé d’une variété de gènes dont la fonction reste à déterminer. L’oncogénomique fait référence à un domaine qui implique la détection de gènes impliqués dans le développement du cancer. Les inhibiteurs d’oncogènes sont définis comme la classe de médicaments qui agissent sur les oncogènes tels que HER, EFGR ou BRCA.

Les médicaments inhibent l’action des gènes mutants ou antagonistes de l’effet et les empêchent de se développer de manière incontrôlable dans les oncogènes. Data Bridge Market Research analyse que le marché des inhibiteurs d’oncogènes devrait croître de 7,70 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des inhibiteurs d’oncogènes sont AstraZeneca, Merck Sharp & Dohme Corp., Pfizer Inc, CELGENE CORPORATION, AKRON, Inc., Novartis AG, Galen Limited., Pacira BioSciences, Inc, Johnson & Johnson Services, Inc. . . , Fresenius Kabi AG, Spectrum Pharmaceuticals, Inc., Takeda Pharmaceutical Company Limited., Teva Pharmaceutical Industries Ltd, Cipla Inc, Sun Pharmaceutical Industries Ltd, Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co., Ltd, Ingenus et autres.

Dynamique du marché des inhibiteurs d’oncogènes

Conducteurs

Augmentation de la prévalence du cancer

La prévalence croissante du cancer et l’incidence croissante de diverses affections cancéreuses à travers le monde sont l’un des principaux moteurs de croissance du marché des inhibiteurs d’oncogènes.

Augmentation de la demande de thérapie ciblée

Dans la thérapie ciblée utilisée pour le cancer, les médicaments agissent en ciblant des gènes ou des protéines spécifiques qui sont présents dans les cellules cancéreuses. La thérapie ciblée est un domaine émergent de la recherche sur le cancer, et les chercheurs accélèrent la croissance du marché.

Hausse des fusions et acquisitions

Le nombre croissant de fusions et d’acquisitions entre fabricants et organismes de recherche pour fournir des soins de santé efficaces aux patients et générer des revenus importants à partir de leurs options de vente stimule l’expansion du marché.

Soutien financier aux chercheurs pour développer une nouvelle intervention

Divers organismes publics et privés augmentent leurs investissements dans le développement de nouvelles interventions et de nouveaux traitements qui améliorent le marché des inhibiteurs d’oncogènes.

En outre, la demande croissante de thérapies efficaces, le développement technologique , l’augmentation des dépenses de santé , la large base de patients et la technologie supérieure affectent positivement le marché des inhibiteurs d’oncogènes.

Des opportunités

En outre, l’avancement du test de diagnostic oncogénique pour aider le patient dans la détection précoce offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. En outre, la désignation de médicament orphelin par l’autorité réglementaire qui motive les sociétés pharmaceutiques ou biotechnologiques à investir davantage pour accélérer la croissance du marché des inhibiteurs d’oncogènes.

Étendue du marché mondial des inhibiteurs d’oncogènes

Le marché des inhibiteurs d’oncogènes est segmenté en fonction des gènes, de l’indication, du traitement, de la voie d’administration, des utilisateurs finaux et du canal de distribution. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein des industries et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les meilleures applications du marché.

Gênes

EGFR

LE SIEN

BRCA

Les autres

Sur la base des gènes, le marché des inhibiteurs d’oncogènes est segmenté en EGFR, HER, BRCA et autres.

Indication

cancer du sein

Cancer des ovaires

Cancer du poumon

cancer du pancréas

Les autres

Sur la base des indications, le marché des inhibiteurs d’oncogènes est segmenté en cancer du sein, cancer de l’ovaire, cancer du poumon, cancer du pancréas et autres.

Traitement

Chimiothérapie à base de platine

Inhibiteurs PARP

Anticorps anti-HER

Inhibiteurs de l’EFGR

Les autres

Le segment de traitement pour le marché des inhibiteurs d’oncogènes comprend la chimiothérapie à base de platine, les inhibiteurs de PARP, les anticorps anti-HER, les inhibiteurs d’EFGR et autres.

voie d’administration

Oral

par voie parentérale

Le segment de la voie d’administration du marché des inhibiteurs d’oncogènes est segmenté en voie orale et parentérale.

les utilisateurs finaux

hôpitaux

cliniques spécialisées

Les autres

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché des inhibiteurs d’oncogènes est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées et autres.

Canal de distribution

pharmacie hospitalière

pharmacie de détail

Les autres

Analyse régionale / aperçus du marché des inhibiteurs oncogènes

Le marché des inhibiteurs d’oncogènes est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, gènes, indication, traitement, voie d’administration, utilisateurs finaux et canal de distribution, comme ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des inhibiteurs oncogènes sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, toute l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde, le Sud. Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël,

L’Amérique du Nord domine le marché des inhibiteurs d’oncogènes en raison de l’adoption croissante de la thérapie anticancéreuse et du fardeau croissant des cancers dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation des activités de recherche et développement dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et les changements réglementaires du marché national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-unes des principales mesures utilisées pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente sont pris en compte en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

