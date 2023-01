Le marché des inhibiteurs de moisissures témoigne d’un TCAC considérable de 5,5% au cours de la période de prévision

L’augmentation des problèmes de santé liés à l’alimentation et l’augmentation du véganisme sont les deux principales raisons attribuables à la croissance du marché des inhibiteurs de moisissures . Cela signifie que le marché des inhibiteurs de moisissures connaîtrait un TCAC de 5,5 % pour la période de prévision 2021-2028.

Les inhibiteurs de moisissures sont les composés utilisés pour lutter contre la croissance fongique dans les aliments, les boissons, les médicaments, les cosmétiques et autres produits. Ce sont les additifs qui minimisent la contamination par les moisissures et limitent la croissance des moisissures. Les inhibiteurs de moisissure ajoutent également à la durée de conservation des produits. Ces produits sont à la fois naturels et synthétiques et n’ont pas besoin d’être ajoutés en grande quantité aux produits.

L’augmentation des problèmes de santé liés à l’alimentation et la sensibilisation aux effets néfastes du développement de moisissures sur la santé ont induit une croissance de la demande d’inhibiteurs de moisissures dans le monde. La demande croissante pour une durée de conservation prolongée des produits alimentaires et des médicaments pharmaceutiques a également créé des opportunités de croissance lucratives pour le marché des inhibiteurs de moisissures. La croissance et l’expansion de divers marchés verticaux d’utilisateurs finaux auraient un impact direct sur la croissance de la demande d’inhibiteurs de moisissures, en particulier dans les pays en développement. Les compétences croissantes en recherche et développement sur les inhibiteurs de moisissures naturels et synthétiques induiront à leur tour la croissance du marché des inhibiteurs de moisissures. L’augmentation des épidémies de maladies a particulièrement induit des avancées technologiques dans le processus de production des inhibiteurs de moisissures.

Cependant, les fluctuations des prix des matières premières se sont présentées comme un défi de taille pour la croissance du marché. Des installations de stockage inadéquates dans les économies des classes inférieures et moyennes, associées à un manque de technologie sophistiquée, feront encore dérailler le taux de croissance du marché des inhibiteurs de moisissures. Le manque de ressources qui aboutit à une infrastructure solide dans les économies des classes inférieures et moyennes réduira davantage le taux de croissance du marché des inhibiteurs de moisissures .

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Inhibiteurs de moisissures

Le paysage concurrentiel du marché des inhibiteurs de moisissures fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des inhibiteurs de moisissures.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur les inhibiteurs de moisissures sont DuPont, BASF SE, ADM, Associated British Foods plc, HANDARY SA, Hawkins Watts Limited, Kemin Industries, Inc., Niacet, Pacific Coast Chemical Co., ANGUS Chemical Company, Eastman Chemical Company , DSM, Watson Inc., Bentoli Corbion et Ravago Chemicals parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Ce rapport sur le marché des inhibiteurs de moisissures fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des inhibiteurs de moisissure, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Portée du marché mondial des inhibiteurs de moisissures et taille du marché

Le marché des inhibiteurs de moisissures est segmenté en fonction de la source, du type et de l’application. Grâce à une analyse minutieuse de chaque segment, on peut effectuer une analyse SWOT avant d’investir dans la croissance et l’expansion de l’entreprise.

Sur la base de la source, le marché des inhibiteurs de moisissures est segmenté en animaux, plantes et micro-organismes.

En fonction du type, le marché des inhibiteurs de moisissures est segmenté en propionates, benzoates, sorbates, natamycine et autres. Le segment des propionates est ensuite segmenté en propionate de sodium et en propionate de calcium. Le segment des benzoates est en outre segmenté en acide benzoïque et benzoate de sodium. Le segment des sorbates est ensuite segmenté en acide sorbique et sorbate de potassium. Le segment Autres est subdivisé en sulfites, acétate de sodium et acide acétique.

Sur la base de l’application, le marché des inhibiteurs de moisissures est segmenté en produits pharmaceutiques , peintures, aliments et boissons , cosmétiques et soins personnels, aliments pour animaux et autres. Les aliments et les boissons sont en outre segmentés en produits de boulangerie.

Analyse au niveau du pays du marché des inhibiteurs de moisissures pour boissons

Le marché des inhibiteurs de moisissures est analysé et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays par source, type et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des inhibiteurs de moisissures sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe en Europe. , Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste du Sud Amérique en tant que partie de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) en tant que partie du Moyen-Orient et Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord domine le marché des inhibiteurs de moisissures et continuera de faire prospérer sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à la prévalence croissante des maladies liées à l’alimentation, associée à une prise de conscience croissante des divers effets néfastes des mycotoxines productrices de moisissures. L’Asie-Pacifique, en revanche, devrait connaître le taux de croissance annuel composé le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des dépenses en solutions de sécurité alimentaire. L’augmentation de la consommation d’aliments transformés et emballés, associée à l’augmentation de la demande et de l’offre de médicaments, a contribué à la croissance du marché. L’Inde et la Chine sont devenues les principaux contributeurs de cette région.

