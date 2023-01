Le marché des inhibiteurs de moisissures devrait croître à un TCAC de 5,5 % jusqu’en 2028 Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur les agents antifongiques sont DuPont, BASF SE, ADM, United British Foods, HANDARY SA, Hawkins Watts Ltd, Kemin Industries, Niacet, Pacific Coast Chemicals, Angus Chemicals, des sociétés nationales et étrangères telles que Eastman Chemical Company. , DSM, Watson Inc.,

Les problèmes de santé liés à l’alimentation et la montée du végétarisme sont les deux principales raisons de la croissance du marché des inhibiteurs de moisissures . Cela implique un TCAC de 5,5% pour le marché des agents antifongiques au cours de la période de prévision 2021-2028.

Les inhibiteurs de moisissures sont des composés utilisés pour lutter contre la croissance des champignons dans les aliments, les boissons, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et d’autres produits. Ces additifs minimisent la contamination par les moisissures et limitent la croissance des moisissures. Les inhibiteurs de moisissure peuvent également prolonger la durée de conservation des produits. Ces produits sont de nature naturelle et synthétique et ne nécessitent pas l’ajout de grandes quantités au produit.

Les problèmes de santé liés à l’alimentation et la sensibilisation croissante aux effets néfastes sur la santé du développement de moisissures ont entraîné une augmentation de la demande d’inhibiteurs de moisissures dans le monde. La demande croissante pour prolonger la durée de conservation des aliments et des produits pharmaceutiques crée également des opportunités de croissance lucratives pour le marché des agents antifongiques. La croissance et l’expansion des utilisateurs finaux dans divers secteurs verticaux affecteront directement la croissance de la demande d’inhibiteurs de moisissures, en particulier dans les pays en développement.

Portée du marché mondial des agents antifongiques et taille du marché

Le marché des agents antifongiques est segmenté en fonction de la source, du type et de l’application. En analysant soigneusement chaque segment, une analyse SWOT peut être effectuée avant d’investir dans la croissance et l’expansion de l’entreprise.

En fonction de la source, le marché des agents antifongiques est segmenté en animaux, végétaux et microbiens.

En fonction du type, le marché des agents antifongiques est segmenté en propionate, benzoate, sorbate, natamycine et autres. Le segment propionate est en outre subdivisé en propionate de sodium et propionate de calcium. Le segment benzoate est en outre subdivisé en acide benzoïque et benzoate de sodium.

Analyse au niveau du pays du marché des inhibiteurs de moisissures pour boissons

Les pays couverts par le rapport sur le marché des agents antifongiques incluent les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite Arabie, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Moyen-Orient et reste de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Amérique du Nord a dominé le marché des agents antifongiques et continuera de maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à la prévalence croissante des maladies d’origine alimentaire couplée à une prise de conscience croissante des divers effets néfastes des mycotoxines productrices de moisissures. D’autre part, l’Asie-Pacifique connaîtra le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des dépenses en solutions de sécurité alimentaire. La consommation croissante d’aliments transformés et emballés ainsi que la demande et l’offre croissantes de produits pharmaceutiques stimulent la croissance du marché. L’Inde et la Chine sont devenues des contributeurs majeurs à la région.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Inhibiteurs de moisissures

Les principaux acteurs couverts dans le rapport sur les agents antifongiques sont DuPont, BASF SE, ADM, United British Foods, HANDARY SA, Hawkins Watts Ltd, Kemin Industries, Niacet, Pacific Coast Chemicals, Angus Chemicals, des sociétés nationales et étrangères telles que Eastman Chemical Company. , DSM, Watson Inc., Bentoli Corbion et Ravago Chemicals. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

