Le marché des inhibiteurs de l’angiogenèse enregistrera un TCAC de 9,20% au cours de la période de prévision jusqu’en 2029

La formation de nouveaux vaisseaux sanguins est appelée angiogenèse. Les agents anti-angiogéniques, également appelés inhibiteurs de l’angiogenèse, sont des substances qui bloquent le processus d’angiogenèse. Ces médicaments sont essentiels pour traiter certains types de cancer. Les inhibiteurs de l’angiogenèse diffèrent des autres médicaments anticancéreux car ils arrêtent la croissance des vaisseaux sanguins qui soutiennent la croissance tumorale, plutôt que d’arrêter la croissance des cellules tumorales.

Selon Data Bridge Market Research, le marché des inhibiteurs de l’angiogenèse croîtra à un TCAC de 9,20 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Les «thérapies ciblées sur le VEGF» représentent le segment des produits inhibiteurs de l’angiogenèse du marché au cours de la période de prévision.

Parmi les principaux acteurs opérant sur le marché des inhibiteurs de l’angiogenèse figurent F. Hoffmann-La Roche Ltd, Pfizer Inc., Exelixis, Inc., Novartis AG, Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., Melinta Therapeutics LLC, Cipla Inc., Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Bristol-Myers Squibb Company, Balaji Medical Services Private Limited, Eli Lilly and Company, Bayer AG, Sanofi et Merck KGaA, entre autres.

Dynamique du marché des inhibiteurs de l’angiogenèse

chauffeur

augmentation des cas de cancer

Le fardeau croissant des cancers tels que le cancer du sein, le cancer de la prostate et le cancer du poumon dans le monde entraînera l’ expansion du taux de croissance du marché du traitement.

Par ailleurs, les investissements en R&D issus des nouveaux traitements sont également des relais de croissance qui soutiennent la croissance du marché. En outre, la disponibilité d’options thérapeutiques et la création d’un portefeuille solide de médicaments potentiels stimuleront davantage la croissance du marché des inhibiteurs de l’angiogenèse.

De plus, les progrès de la technologie médicale et l’augmentation des effets secondaires de la chimiothérapie élargiront le marché des inhibiteurs de l’angiogenèse. D’autres facteurs, tels que la demande accrue de procédures thérapeutiques efficaces, auront un impact positif sur le taux de croissance du marché des inhibiteurs de l’angiogenèse.

Chance

De plus, les initiatives gouvernementales visant à accroître la sensibilisation au cancer créeront de nouvelles opportunités pour le taux de croissance du marché. De plus, les progrès des technologies de la santé augmenteront le taux de croissance du marché des inhibiteurs de l’angiogenèse à l’avenir.

Étendue du marché mondial des inhibiteurs de l’angiogenèse

Le marché des inhibiteurs de l’angiogenèse est segmenté en fonction du produit, de l’indication, du médicament, de la voie d’administration, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein de l’industrie et fournira aux utilisateurs des informations précieuses sur le marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les meilleures applications sur le marché.

produit

Thérapie ciblée VEGF

Thérapies ciblant les FGF

Thérapie ciblée contre le cancer

Thérapie ciblée de l’altération et du remodelage de la matrice

autre

Sur la base du produit, le marché des inhibiteurs de l’angiogenèse est segmenté en thérapie ciblée sur le VEGF, thérapie ciblée sur le FGF, thérapie ciblée sur les oncogènes, thérapie ciblée sur la dégradation de la matrice et le remodelage, et autres. Le segment des thérapies ciblées sur le VEGF devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision.

Les indications

glioblastome

cancer colorectal

autre

Sur la base des indications, le marché des inhibiteurs de l’angiogenèse est segmenté en glioblastome, cancer colorectal et autres.

voie d’administration

oral

par voie parentérale

autre

En fonction de la voie d’administration, le marché des inhibiteurs de l’angiogenèse est segmenté en oraux, parentéraux et autres.

utilisateur final

Hôpital

clinique spécialisée

autre

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des inhibiteurs de l’angiogenèse est segmenté en hôpitaux, cliniques spécialisées et autres.

canal de distribution

pharmacie hospitalière

pharmacie de détail

autre

Sur la base du canal de distribution, le marché des inhibiteurs de l’angiogenèse est segmenté en pharmacie hospitalière, pharmacie de détail et autres.

Analyse régionale / aperçu du marché des inhibiteurs de l’angiogenèse

Le marché des inhibiteurs de l’angiogenèse est analysé avec des informations sur la taille et les tendances du marché par pays, produit, indication, médicament, voie d’administration, utilisateur final et canal de distribution, comme mentionné ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des inhibiteurs de l’angiogenèse comprennent les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël,

L’Amérique du Nord domine le marché des inhibiteurs de l’angiogenèse en termes de part de marché et de revenus du marché et continuera de maintenir sa domination au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’ incidence croissante du cancer dans le pays , à la présence d’acteurs clés du marché et au lancement de nouveaux produits qui ont un impact sur la croissance du marché dans la région. D’autre part, l’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de facteurs tels que la sensibilisation croissante au diagnostic précoce, l’augmentation des dépenses de santé, la demande clinique, la satisfaction élevée du patient et l’efficacité des thérapies dans les marchés émergents. . Comme la Chine et l’Inde dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels influençant le marché et les changements réglementaires du marché national qui influencent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir la situation du marché dans chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis rencontrés en raison de la concurrence élevée ou rare des marques locales et nationales, compte tenu de l’impact des canaux de vente en fournissant des analyses de données prédictives.

