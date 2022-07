Le marché des inhibiteurs de bêta-lactame et de bêta-lactamase devrait assister à une croissance accrue des revenus au cours de la période de prévision 2022-2030

Les inhibiteurs de bêta-lactamines et de bêta-lactamases sont le type d’agent antibactérien le plus important utilisé pour lutter contre les infections bactériennes. De plus, ceux-ci sont utilisés pour tuer ou empêcher la croissance de micro-organismes. Sur la base de la structure moléculaire, les inhibiteurs de bêta-lactamines et de bêta-lactamases sont classés en médicaments en pénicilline, céphalosporine, carbapénème, monobactame et combinaison.

Il y a une augmentation de la demande de bêta-lactamines et d’inhibiteurs de bêta-lactamase, en raison de l’augmentation de la consommation dans les pays à revenu faible et intermédiaire (PRFI) et de l’augmentation de la prévalence des maladies infectieuses. En outre, le développement de nouvelles approches pour de nouveaux inhibiteurs de bêta-lactamines et de bêta-lactamases pour le traitement des infections bactériennes et un grand nombre d’essais cliniques stimulent davantage la croissance du marché. Cependant, le développement de la résistance aux antibiotiques, entraîné par une mauvaise utilisation des bêta-lactamines et des inhibiteurs de bêta-lactamase et le temps nécessaire à l’approbation réglementaire, devrait entraver la croissance du marché. Au contraire, la découverte de molécules prospectives avancées et de nouvelles thérapies combinées pour traiter les infections microbiennes résistantes aux antibiotiques devrait offrir d’importantes opportunités rentables aux acteurs du marché.

Le marché mondial des inhibiteurs de bêta-lactamines et de bêta-lactamases est segmenté en fonction de la classe de médicaments, de la maladie, de la voie d’administration et de la région. Sur la base de la classe de médicaments, le marché est classé en pénicilline, céphalosporine, carbapénème, monobactame et combinaison. Le segment combiné est en outre classé en inhibiteurs de pénicilline/bêta lactamase, céphalosporines/inhibiteurs de bêta lactamase et carbapénèmes/inhibiteurs de bêta lactamase.

Selon le segment de la maladie, le marché est divisé en infection des voies urinaires (hors cUTI), infection respiratoire, infection cutanée, infection compliquée des voies urinaires (cUTI), infection intra-abdominale compliquée (cIAI), pneumonie nosocomiale, infection du sang et d’autres maladies. Le segment de la pneumonie nosocomiale est en outre divisé en pneumonie nosocomiale, pneumonie associée à la ventilation et autres pneumonies nosocomiales. En fonction de la voie d’administration, le marché est classé en oral, intraveineux et autres. Basé sur la région, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et au LAMEA.

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES PARTIES PRENANTES

ü Ce rapport fournit une analyse quantitative détaillée des tendances actuelles du marché et des estimations futures de 2021 à 2030, qui aide à identifier les opportunités de marché existantes.

ü Une analyse approfondie des différentes régions est prévue pour fournir une compréhension détaillée des tendances actuelles afin de permettre aux parties prenantes de formuler des plans spécifiques à la région.

ü Une analyse complète des facteurs qui stimulent et freinent la croissance du marché mondial des inhibiteurs de bêta-lactamines et de bêta-lactamases est fournie.

ü Une analyse approfondie de diverses régions fournit des informations qui permettent aux entreprises de planifier stratégiquement leurs mouvements commerciaux.

SEGMENTS CLÉS DU MARCHÉ

• Par classe de médicaments

o Pénicilline

o Céphalosporine

o Carbapénem

o Monobactame

o Combinaison

§ Pénicilline/Inhibiteurs de la bêta-lactamase

§ Céphalosporines/Inhibiteurs de la bêta-lactamase

§ Carbapénèmes/Inhibiteurs de la bêta-lactamase

• Par maladie

o Infection des voies urinaires (hors cUTI)

o Infection respiratoire

o Infection cutanée

o Infection compliquée des voies urinaires (cUTI)

o Infections intra-abdominales compliquées (cIAI)

o Pneumonie nosocomiale

§ Pneumonie nosocomiale § Pneumonie

associée au ventilateur

§ Autre pneumonie nosocomiale

o Infection de la circulation sanguine

ou autres maladies

• Par voie d’administration

o Orale

o Intraveineuse

o Autres

• Par région

o Amérique du Nord

§ États-Unis

§ Canada

§ Mexique

o Europe

§ Allemagne

§ France

§ Espagne

§ Italie

§ Royaume-Uni

§ Reste de l’Europe

o Asie-Pacifique

§ Japon

§ Inde

§ Chine

§ Corée du Sud

§ Thaïlande

§ Taïwan

§ Vietnam

§ Reste de l’Asie-Pacifique

de LAMEA

§ Brésil

§ Arabie Saoudite

§ Afrique du Sud

§ Reste de LAMEA

ACTEURS CLÉS DU MARCHÉ

• Laboratoires Abbott

• Allergan Plc.

• F. Hoffmann-La Roche Ltd.

• GlaxoSmithKline plc

• Merck & Co. Inc.

• Mylan NV

• Novartis International AG (Sandoz)

• Pfizer Inc.

• Sanofi

• Teva Pharmaceutical Industries Ltd.

Les autres acteurs de la chaîne de valeur (profils non inclus dans le rapport)

• Hikma Pharmaceuticals

• Melinta Therapeutics

• Eli Lilly and Company

• Shionogi, Inc.

• AstraZeneca plc