Le marché des ingrédients salés observera le plus haut TCAC par, taille, part, demande, principaux moteurs, tendances de développement et perspectives concurrentielles

Marché mondial des ingrédients salés, par type (extraits de levure, protéines végétales hydrolysées , protéines animales hydrolysées, glutamate monosodique, nucléotides, autres), application (aliments pour animaux), origine (naturelle, synthétique), forme (liquide, poudre, autre), Technique de production (traitement thermique, traitement à l’acide, réaction de Maillard) – Tendances de l’industrie et prévisions jusqu’en 2030.

Analyse et taille du marché des ingrédients salés

Les clients choisissent des aliments plus sains sans sacrifier le goût ou la saveur. Les ingrédients salés aident à préserver les qualités sensorielles des aliments tout en réduisant la teneur en matières grasses. Cette fonction aide à produire des produits alimentaires savoureux et faibles en gras et a accru l’acceptation des additifs par les consommateurs.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des ingrédients salés était évalué à 55,46 milliards USD en 2022 et devrait atteindre la valeur de 90,08 milliards USD d’ici 2030, à un TCAC de 6,25 % au cours de la période de prévision. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie par des experts, une production par entreprise représentée géographiquement et capacité, dispositions du réseau des distributeurs et des partenaires, analyse détaillée et mise à jour des tendances des prix et analyse du déficit de la chaîne d’approvisionnement et de la demande.

Portée et segmentation du marché des ingrédients salés

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2023 à 2030 Année de référence 2022 Années historiques 2021 (personnalisable jusqu’en 2015 – 2020) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (extraits de levure, protéines végétales hydrolysées, protéines animales hydrolysées, glutamate monosodique, nucléotides, autres), application (aliments pour animaux), origine (naturelle, synthétique), forme (liquide, poudre, autre), technique de production (traitement thermique, traitement acide, réaction de Maillard) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, Suède, Pologne, Danemark, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste du monde (APAC) dans le monde (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre de Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts ADM (États-Unis), Cargill, Incorporated. (États-Unis), Ingrédion. (États-Unis), Tate & Lyle (Royaume-Uni), Roquette Frères. (France), AVEBE (Pays-Bas), Grain Processing Corporation (États-Unis), Groupe Emsland (Allemagne), SPAC Starch Products (Inde), BENEO (Allemagne), Natural Stacks (États-Unis), miBiome therapys LLP. (Inde), ANGEL STARCH & FOOD PVT LTD (Inde), Vapco Engineers. (Inde), Lyckeby Culinar AB (Suède), Croda International Plc (Royaume-Uni), Akzo Nobel NV (Pays-Bas), Bayer AG (Allemagne), Ajinomoto Co., Inc. (Japon) Opportunités La tendance des ingrédients clean label stimule la demande d’ingrédients naturels/biologiques

Facilement disponible et peu coûteux, offrant aux fabricants un avantage de coût

Recherche et développement pour améliorer le profil nutritionnel et multifonctionnel des aliments

Définition du marché

Les ingrédients salés sont des exhausteurs de goût utilisés dans la transformation des produits alimentaires pour améliorer le goût et l’arôme savoureux. Certains des ingrédients salés les plus couramment utilisés dans l’industrie alimentaire et des boissons comprennent les amidons, les extraits de levure, les protéines végétales hydrolysées (HVP), les protéines animales hydrolysées (HAP) et le glutamate monosodique (MSG). Ils sont principalement utilisés dans la fabrication de produits instantanés et alimentaires, de produits carnés et d’assaisonnements. Leur utilisation prolonge la durée de conservation des produits et réduit la teneur en sel dans la préparation des aliments.

Dynamique du marché mondial des ingrédients salés

Conducteurs

Les consommateurs se tournent vers des aliments sains et des alternatives saines

Les préférences des consommateurs pour des aliments plus sains, la croissance démographique, l’amélioration de la logistique de la chaîne du froid et l’adoption de systèmes et de produits d’automatisation sont les moteurs du marché. Les acteurs du marché des ingrédients salés sont prêts à tirer parti de cette opportunité. Les édulcorants, les glucides et les aliments riches en matières grasses ont tous été réduits en consommation par les consommateurs soucieux de leur santé. Une autre tendance émergente est l’utilisation de nouvelles matières premières dérivées de sources marines, qui sont appréciées pour leur teneur en huile et en fibres.

La tendance croissante des additifs alimentaires et les progrès des technologies alimentaires

En raison de la demande croissante d’aliments emballés et prêts à consommer, le marché mondial des ingrédients salés s’est développé rapidement ces dernières années. Le nombre croissant de consommateurs soucieux de leur santé qui préfèrent les aliments faibles en gras stimule le marché mondial des ingrédients salés. De plus, les industries des confiseries et de la boulangerie devraient être très intéressées par les additifs nutritifs. La demande d’additifs alimentaires devrait augmenter dans les années à venir en raison de l’intérêt croissant pour les articles de pâtisserie. Les progrès et les développements dans l’industrie des ingrédients salés devraient également avoir un impact positif sur le marché mondial des ingrédients salés.

Il y a 10 chapitres pour afficher en profondeur le marché des ingrédients salés.

Chapitre 1, est la définition et la section de;

Le chapitre 2 est le précis gouvernemental du marché des ingrédients salés;

Chapitre 3, pour fournir une explication de la chaîne d’ entreprise .

Chapitre 4, pour présenter des informations et des statistiques d’ évaluation des Joueurs ;

Chapitre 5, pour montrer l’ évaluation des types;

Chapitre 6, pour montrer le contraste des applications ;

Chapitre 7, pour présenter l’évaluation des zones et des courtisans (ou sous-régions);

Chapitre 8, pour exposer l’ opposition et échanger l’état des affaires du marché des ingrédients salés ;

Chapitre 9, pour prévoir le marché des ingrédients salés dans les années à venir;

Chapitre 10, pour exposer le financement du marché ;

