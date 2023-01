Le marché des ingrédients protéiques laitiers en Afrique de l’Ouest observera le TCAC le plus élevé par, taille, part, demande, moteurs clés, tendances de développement et perspectives concurrentielles

Marché des ingrédients protéiques de lait laitier d’Afrique de l’Ouest, par type (protéine de lactosérum, protéine de lait et protéine de caséine), contenu (30% – 85%, 85% – 95% et 95% et plus), forme (sec et liquide), application ( Produits de boulangerie, produits laitiers, nutrition sportive, confiseries, boissons, compléments alimentaires, préparations pour nourrissons, barres nutritionnelles, céréales pour petit-déjeuner, sauces, vinaigrettes et assaisonnements, repas PAM, produits à base de viande et de volaille et autres) – Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029.

Analyse et taille du marché des ingrédients protéiques laitiers en Afrique de l’Ouest

Les ingrédients protéiques du lait laitier sont les ingrédients qui peuvent être utilisés pour donner une texture appropriée aux produits laitiers. Il a également une qualité de liaison qui lie toute la valeur nutritionnelle de l’aliment. Celles-ci sont très riches en protéines, ce qui contribue à fournir une meilleure qualité d’ alimentation aux humains. Les protéines laitières sont également un ingrédient des préparations pour nourrissons pour fournir une meilleure nutrition aux nouveau-nés en phase de croissance. Ces protéines ont de nombreuses applications dans les produits de boulangerie, les boissons, les glaces et autres. Pour répondre à la demande, les fabricants se concentrent sur la fourniture de produits à base d’ingrédients laitiers sur le marché.

Ces ingrédients protéiques laitiers sont utilisés dans la fabrication de produits de boulangerie, de confiseries, de plats préparés, de sauces, de vinaigrettes et d’assaisonnements, de boissons, de produits laitiers, de céréales pour petit-déjeuner, de barres nutritionnelles, de nutrition sportive, de produits à base de viande et de volaille, de compléments alimentaires , de préparations pour nourrissons et autres. . Data Bridge Market Research analyse que le marché des ingrédients protéiques laitiers devrait atteindre la valeur de 219 130,04 mille USD d’ici 2029, à un TCAC de 11,0 % au cours de la période de prévision. « Boulangerie » représente le segment d’application le plus important. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliers de dollars Segments couverts Par type (protéines de lactosérum, protéines de lait et protéines de caséine), contenu (30 % – 85 %, 85 % – 95 % et 95 % et plus), forme (sec et liquide), application (produit de boulangerie, produits laitiers, nutrition sportive , confiseries, boissons, compléments alimentaires, préparations pour nourrissons, barres nutritionnelles, céréales pour petit-déjeuner, sauces, vinaigrettes et assaisonnements, plats préparés à emporter, produits à base de viande et de volaille et autres) Pays couverts Nigéria, Ghana, Bénin, Libéria et reste de l’Afrique de l’Ouest Acteurs du marché couverts Arla Foods amba, Nestlé, FrieslandCampina, Glanbia PLC, GIVANAS GROUP, Olam Group, Ornua Co-operative Limited et Kerry Group plc

Définition du marché

Les ingrédients de protéines laitières sont des ingrédients secs aux propriétés nutritionnelles élevées qui libèrent des peptides dans le corps humain pour renforcer le métabolisme. Les protéines laitières contiennent divers ingrédients, notamment des protéines de lait, des protéines de lactosérum, de la caséine et des caséinates. Il est disponible en protéines de lactosérum, protéines de lait et protéines de caséine. La protéine de lactosérum est très utilisée dans la performance physique et l’amélioration du corps. La protéine de lait est généralement utilisée comme préparation pour nourrissons car elle aide le nourrisson à obtenir les protéines vitales importantes pour sa croissance. La protéine de caséine est utilisée pour minimiser la dégradation musculaire et améliorer la croissance musculaire.

COVID-19 a eu un impact minimal sur le marché des ingrédients de protéines laitières

COVID-19 [feminine] a eu un impact sur diverses industries manufacturières au cours de l’année 2020-2021, car il a entraîné la fermeture de lieux de travail, la perturbation des chaînes d’approvisionnement et des restrictions sur les transports. En raison du confinement, le marché des ingrédients protéiques laitiers a connu un impact significatif sur l’importation et l’exportation de produits d’ingrédients protéiques laitiers au cours des dernières années. En raison de l’épidémie de COVID-19, le secteur agricole a été touché négativement. Environ 5 millions de personnes s’appauvrissent au Nigeria en raison des taux d’infection, de la gravité de la maladie et de la mortalité. Pour la sécurité des personnes, des limitations ont été imposées à la production agricole, au commerce agricole international et à un accès sécurisé à une alimentation saine pour tous. Mais avec le déploiement de COVID-19, des défis se sont posés en Afrique de l’Ouest pour redémarrer la production et la main-d’œuvre agricole, qui présentaient déjà un profil nutritionnel et sanitaire relativement médiocre. Avec la demande croissante de produits sains alimentaires chez les consommateurs d’Afrique de l’Ouest, les besoins en ingrédients protéiques laitiers ont augmenté.

La dynamique du marché du marché des ingrédients de protéines laitières comprend:

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des opportunités, des défis et des contraintes. Tout cela est discuté en détail ci-dessous :

Moteurs du marché des ingrédients protéiques laitiers

Montée en puissance de la nutrition sportive

La consommation de nutrition sportive ne se limite pas aux athlètes professionnels ou aux sportifs, mais est largement consommée par la génération Y et la jeune génération pour se construire un corps et rester en bonne santé. La demande d’énergie, de force et de santé musculaire augmente pour la nutrition sportive de presque tous les groupes d’âge, tels que les millennials et les seniors. Cette nutrition fournit des niveaux élevés de puissance et est consommée avant ou après l’entraînement. Par conséquent, la prise de conscience croissante de la condition physique chez les personnes de tous les groupes d’âge est susceptible de stimuler l’utilisation de la nutrition sportive, entraînant une demande accrue d’ingrédients protéiques laitiers.

Croissance de la demande de produits de boulangerie et de produits laitiers

Certains produits de boulangerie et produits laitiers sont fabriqués avec des protéines laitières, ce qui augmente le facteur nutritionnel des produits. Les protéines de lactosérum, de lait et de caséine sont utilisées pour fabriquer des produits dans diverses applications, telles que le pain, les gâteaux, les pâtisseries, les biscuits et les craquelins, les glaçages, les garnitures et les glaçages. La protéine de lactosérum est utilisée en boulangerie pour ses propriétés émulsifiantes, moussantes, gélifiantes, stabilisantes, brunissantes et nutritives et sert de substitut aux blancs d’œufs. La demande de baguettes est en forte augmentation en Afrique de l’Ouest, contribuant à la croissance des produits de boulangerie dans la région. Divers produits laitiers tels que les yaourts, les fromages et les glaces sont fabriqués à partir de protéines laitières. Le lactosérum est utilisé pour produire des fromages de lactosérum tels que la ricotta, le brunost et le beurre.

Forte demande d’ingrédients protéiques laitiers pour un problème alimentaire humain majeur

Alors que les Africains deviennent de plus en plus conscients de leurs risques pour la santé, ils ont commencé à changer leurs modes de vie. L’augmentation de la prise de conscience concernant les grands problèmes alimentaires humains a contribué aux gymnases et à la consommation de protéines laitières dans les régions. Les gens se tournent vers l’exercice pour un cœur en bonne santé ou pour faire face à des conditions médicales spécifiques telles que l’hypertension, le diabète, l’obésité et le cancer. Avec la gym, les gens consomment plus d’ingrédients protéinés laitiers pour leur santé. Ainsi, la forte demande en ingrédients protéiques laitiers pour les grands problèmes alimentaires humains est un moteur du marché.

L’opportunité pour le marché des ingrédients protéiques laitiers

Introduction à de nouvelles saveurs et augmentation de la R&D

Les habitudes alimentaires actuelles ont eu un impact sur l’apport quotidien en micronutriments inférieur aux quantités recommandées. De ce fait, le besoin d’enrichir les aliments ou les produits laitiers augmente rapidement. Les nouvelles avancées de la technologie alimentaire aident les fabricants à augmenter la durée de conservation et les propriétés du produit. Les fabricants engagés dans la production d’ingrédients protéiques laitiers se sont concentrés sur la R&D. Certains travaillent avec des start-up innovantes et des marques de consommation multinationales bien établies pour lancer des produits à succès contenant des protéines nutritives de haute qualité. Ainsi, l’introduction de nouvelles saveurs et l’augmentation de la R&D est une opportunité de contribuer à la croissance du marché des ingrédients protéiques laitiers

Contraintes/Défis auxquels est confronté le marché des ingrédients protéiques laitiers

Inquiétudes profondes concernant l’intolérance au lactose et les allergies au lait

La consommation de produits laitiers a augmenté plus rapidement chez les consommateurs. De plus, la demande croissante d’ingrédients protéiques laitiers est l’un des facteurs importants de la croissance de l’industrie laitière. Cependant, l’incidence croissante de l’intolérance au lactose réduira la consommation d’ingrédients protéiques laitiers. L’intolérance au lactose est un trouble dans lequel l’individu a une capacité altérée à digérer le lactose des produits laitiers. L’intolérance au lactose a augmenté au sein de la population. Ainsi, la tolérance croissante au lactose entravera la croissance du marché des ingrédients protéiques laitiers. De plus, une population spécifique souffre d’allergies au lait, qui sont principalement causées par deux protéines du lait, la caséine et le lactosérum. En raison d’allergies au lait, les individus peuvent souffrir de respiration sifflante, de vomissements, d’urticaire et de problèmes digestifs, parfois mortels.

Une menace crédible de substituts, principalement des ingrédients protéiques d’origine végétale

La plupart des humains cessent généralement de produire de la lactase après le sevrage et, par conséquent, deviennent intolérants au lactose. Ainsi, le nombre croissant d’intolérants au lactose entraîne la demande de produits pouvant remplacer la valeur nutritive des produits laitiers. Cela a augmenté la consommation de protéines végétales par rapport aux produits laitiers. Ces ingrédients protéiques végétaux remplacent les ingrédients protéiques laitiers, ce qui devrait entraver la croissance du marché des ingrédients protéiques laitiers en Afrique de l’Ouest au cours de la période de prévision.

Incertitude de l’approvisionnement et des prix du lait cru

Plusieurs facteurs ont affecté l’approvisionnement en lait en Afrique de l’Ouest, tels que le climat, la qualité des sols, la faible productivité animale et le manque d’investissement. Le développement de la production laitière en Afrique de l’Ouest est insuffisant pour le marché local et le lait est importé du marché européen. Les entreprises fabriquant des ingrédients protéiques laitiers ont du mal à évaluer correctement le risque de fortes fluctuations de la matière première lait. Si l’augmentation des coûts des matières premières et la baisse des prix de vente se produisent en même temps, alors la rentabilité de l’entreprise diminue progressivement. Des coûts de matières premières très fluctuants et une gestion inefficace des prix peuvent sérieusement compromettre le succès des entreprises. Ainsi, l’incertitude concernant l’approvisionnement essentiel en lait et les prix devrait remettre en question la croissance du marché des ingrédients protéiques laitiers

Ce rapport sur le marché des ingrédients protéiques laitiers en Afrique de l’Ouest fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes , changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des ingrédients de protéines laitières, contactez Data Bridge Market Research pour une note d’analyse. Notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

DEVELOPPEMENTS récents

En septembre 2021, Arla Foods Ingredients d’Arla Foods amba a lancé Lacprodan MFGM-10, le premier ingrédient MFGM (membrane des globules gras du lait) pour le marché mondial des préparations pour nourrissons. Il est riche en phospholipides et en gangliosides. Cela a aidé l’entreprise à produire plus de recettes à partir d’une poudre de base et à augmenter son portefeuille de produits.

En août 2020, Glanbia PLC de Glanbia Nutritionals a annoncé l’acquisition de Foodarom, un concepteur et fabricant d’arômes personnalisés basé au Canada qui dessert les industries des aliments, des boissons et des produits nutritionnels avec des saveurs clés en main et un soutien à la formulation. Cela a aidé l’entreprise à augmenter son activité et ses revenus

Le travail acharné et méticuleux de prévisionnistes qualifiés, d’analystes chevronnés et de chercheurs compétents donne des résultats d’une telle qualité Marché des ingrédients de protéines laitières en Afrique de l’Ouest , rapport de recherche. Ce rapport identifie et analyse les tendances émergentes ainsi que les principaux moteurs, défis et opportunités sur le marché pour l’industrie du marché des ingrédients de protéines laitières en Afrique de l’Ouest. De nombreux marchés, stratégies marketing, tendances, produits futurs et opportunités croissantes sont pris en considération lors de l’étude du marché et de la préparation de ce rapport. Le rapport de classe mondiale sur le marché des ingrédients de protéines laitières en Afrique de l’Ouest propose une analyse statistique étendue des développements continus du marché, de la capacité, de la production, de la valeur de la production, du coût/bénéfice, de l’offre/demande et de l’importation/exportation.

Des modèles de pratique brillants et une méthode de recherche appliquée lors de la conception du rapport sur le marché des ingrédients de protéines laitières en Afrique de l’Ouest révèlent les meilleures opportunités pour prospérer sur le marché. Comme il est un fait que l’analyse concurrentielle est l’aspect majeur de tout rapport d’étude de marché, le rapport couvre de nombreux points, y compris le profilage stratégique des principaux acteurs du marché, analyse les compétences de base des principaux acteurs et dessine un paysage concurrentiel pour le marché. En plus d’expliquer le paysage concurrentiel des principaux acteurs, un excellent rapport d’enquête sur le marché des ingrédients de protéines laitières en Afrique de l’Ouest fournit également une analyse complète et distincte des moteurs et des contraintes du marché, une analyse détaillée de la segmentation du marché, des développements clés sur le marché et des détails sur la méthodologie de recherche. .

Quels sont les principaux moteurs d’augmentation du marché Ingrédients protéiques laitiers en Afrique de l’Ouest?

Agrandissement rapide de la portée et de l’utilisation du marché des ingrédients de protéines laitières en Afrique de l’Ouest dans le monde avec un taux d’acceptation excessif sur le marché

L’automatisation avec le marché des ingrédients protéiques laitiers d’Afrique de l’Ouest aide à accélérer le parcours de l’acheteur et à se développer de manière systématique

Minimiser le travail humain et les erreurs avec l’utilisation la plus bénéfique des actifs pour gagner une efficacité accrue de l’agence d’entreprise sur le marché

Pour comprendre principalement la dynamique du marché dans le monde, le marché mondial est analysé dans les régions fondamentales du marché des ingrédients de protéines laitières en Afrique de l’Ouest.

Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique.

Amérique du Sud et centrale : Argentine, Chili et Brésil.

Moyen-Orient et Afrique : Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Turquie, Égypte et Afrique du Sud.

Europe : Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne, Espagne et Russie.

Asie-Pacifique : Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Indonésie, Singapour et Australie.

