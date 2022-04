Le marché des ingrédients prébiotiques atteindra 11,48 milliards de dollars d’ici 2028

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des ingrédients prébiotiques était évalué à 5 568,7 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 11,48 milliards USD d’ici 2028, avec un TCAC de 9,30 %. Les ingrédients prébiotiques sont des substances alimentaires non digestibles qui sont utiles pour améliorer la santé digestive en favorisant la formation de bactéries saines dans l’intestin et en améliorant la production de précieuses vitamines dans le corps. Les aliments fonctionnels riches en fibres sont de plus en plus demandés dans le monde à mesure que les revenus des consommateurs augmentent et qu’il y a une prise de conscience accrue des avantages pour la santé de ces aliments. Les ingrédients prébiotiques agissent comme des boosters nutritionnels dans les aliments, les boissons et les aliments pour animaux.

Le marché a connu une croissance encourageante dans le monde développé au cours de la dernière décennie. Il pénètre progressivement dans les économies en développement de la région Asie-Pacifique et Amérique latine. L’augmentation des cas de maladie et la prise de conscience croissante d’une consommation plus saine sont les principaux facteurs de croissance du marché. Les coûts de production élevés et les réglementations strictes sur le commerce de ces produits sont les contraintes actuelles à la croissance de ce marché.

Obtenez un exemple de copie de ce rapport : https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/2070

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Sur la base des demandes, les aliments et les boissons détiennent la plus grande part du marché mondial. En raison d’une demande croissante des consommateurs pour des aliments sains et nutritionnellement améliorés, le marché est en plein essor dans ce segment d’application.

L’alimentation animale est également un segment d’application important pour le marché mondial. Les fabricants se concentrent volontiers sur des solutions pour améliorer la santé intestinale des animaux pour une éducation plus saine des animaux de ferme et des animaux de compagnie.

L’enrichissement des aliments est un moteur important de la croissance de l’industrie. L’amélioration nutritionnelle des aliments fait partie de la politique de santé publique dans de nombreux endroits pour réduire les cas de carences alimentaires dans la population.

Sur la base de la source, Roots détient la plus grande part de l’industrie. C’est en raison de la facilité et du grand volume d’extraction possible que les fabricants préfèrent le plus cette source.

Les sources à base de céréales constituent la deuxième plus grande base de sources du marché en raison de sa grande disponibilité de céréales dans les économies développées et en développement. En outre, le contenu nutritionnel des céréales est élevé et en fait une source appropriée pour la fabrication de substances prébiotiques.

Malgré le scénario de croissance favorable, il existe des obstacles à la croissance de l’industrie, tels que des coûts de production élevés et la faible prise de conscience des différences entre les substances alimentaires probiotiques et prébiotiques.

L’une des principales sources alimentaires de prébiotiques et d’autres bactéries du côlon sont les glucides complexes alimentaires, tels que les oligosaccharides et les polysaccharides qui peuvent échapper à l’hydrolyse et à la digestion dans l’estomac et l’intestin grêle. Ceux-ci sont appelés oligosaccharides non digestibles, ou simplement NDO

Les prébiotiques sont fabriqués par des procédés enzymatiques ; par exemple, le NDO peut être préparé par voie enzymatique en connectant des monomères glucidiques pour générer des oligosaccharides « plus longs », ou ils peuvent être prêts par décomposition enzymatique de polysaccharides en oligosaccharides plus petits.

Par région, l’Europe détient la plus grande part de l’industrie. Les fabricants de la région s’aventurent volontiers dans de nouveaux domaines de produits, augmentant ainsi l’applicabilité de ces substances alimentaires non digestibles améliorant la nutrition.

L’Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé du secteur. La sensibilisation croissante des consommateurs à la consommation d’aliments sains et l’augmentation des dépenses de consommation en produits nutritionnellement améliorés stimulent la croissance de l’industrie.

Aux fins du présent rapport, Reports and Data a segmenté le marché des ingrédients prébiotiques en fonction de la marque, de la fonctionnalité, de l’activité bactérienne, du type, de la source, de l’application et de la région :

Type (chiffre d’affaires, millions USD ; 2018-2028)

Oligosaccharides Mannane-Oligosaccharide (MOS) Galacto-Oligosaccharide (GOS) Fructo-Oligosaccharide (FOS)

Insuline

Polydextrose

Autres

Source (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Racines

Légumes

Céréales

Autres

Activité bactérienne (revenu, millions USD ; 2018-2028)

Bifidobactéries

Bactéries lactiques

Autres

Fonctionnalité (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Santé intestinale

Santé cardiovasculaire

Santé osseuse

Immunité

Gestion du poids

Application (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

Aliments et boissons enrichis

Compléments alimentaires

Formule alimentaire instantanée

L’alimentation animale

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires en millions USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord NOUS Canada

L’Europe  Allemagne France ROYAUME-UNI Espagne Italie Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Inde Japon Reste de l’Asie-Pacifique

Moyen-Orient et Afrique

Amérique latine Brésil



Lire le dernier communiqué de presse : https://www.reportsanddata.com/press-release/global-prebiotic-ingredients-market

Questions clés auxquelles répond le rapport

Quelle était la valeur du marché mondial des ingrédients prébiotiques en 2020?

Quel est un facteur majeur qui devrait stimuler la croissance du marché mondial des ingrédients prébiotiques ?

Lequel des segments d’applications devrait représenter une part de revenus majeure sur le marché mondial en 2028 ?

Quel marché régional devrait représenter une part de revenus majeure sur le marché mondial en 2028 ?

Quel est le TCAC des revenus attendus pour le marché mondial des ingrédients prébiotiques au cours de la période de prévision?

Nous contacter:

Jean W

Responsable du développement commercial

Ligne directe : +1-212-710-1370

Courriel : sales@reportsanddata.com

Rapports et données | Web : www.reportsanddata.com

Actualités : www.reportsanddata.com/market-news