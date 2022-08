Le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) devrait atteindre 540 335,81 milliards USD au cours de la période de prévision jusqu’en 2029, enregistrant un TCAC de 7,6 %

Le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) est l’ingrédient actif dans les produits pharmaceutiques . En termes simples, un API est un composant de tout médicament qui produit l’effet souhaité. Un médicament est généralement constitué de plusieurs composants. L’ingrédient principal est l’API. Les excipients sont d’autres ingrédients qui doivent être biologiquement inoffensifs et qui constituent souvent une partie variable du produit médicamenteux. La formulation fait référence au processus d’optimisation et de composition d’un mélange d’ingrédients utilisés dans un médicament. Certains médicaments contiennent plusieurs API actifs pour traiter plusieurs symptômes ou agissent de manière complexe. Les sociétés pharmaceutiques locales ont réalisé la majeure partie de la production de l’API.

Selon Data Bridge Market Research, le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) est évalué à 300 722,26 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 540 335,81 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 2022-2029 au cours de la période de prévision de 7,6 %. La prévalence croissante de diverses maladies chroniques et le vieillissement de la population sont les principaux moteurs du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) au cours de la période de prévision. Le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Dynamique du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API)

chauffeur

progrès technologique rapide

Les progrès technologiques croissants amélioreront les capacités et les compétences de fabrication des acteurs du marché pour leur permettre de fournir des API en vrac et de répondre à la demande des consommateurs, ce qui pourrait stimuler la croissance du marché mondial des ingrédients pharmaceutiques actifs (API).

Accroître les investissements dans les infrastructures de santé

L’augmentation des investissements dans la R&D des API amplifiera les opportunités de croissance sur le marché mondial des ingrédients pharmaceutiques actifs (API).

Forte incidence des maladies chroniques

La prévalence croissante des maladies chroniques devrait augmenter la demande de médicaments, entraînant la croissance du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs dans un avenir proche. En outre, les lancements de nouveaux médicaments et produits biologiques, les acquisitions, les collaborations et l’expansion régionale font partie des mesures stratégiques visant à maintenir la stabilité du marché.

De plus, les progrès de la technologie médicale, les initiatives de sensibilisation des organisations publiques et privées et le financement gouvernemental croissant sont des facteurs qui élargissent le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API). En outre, un revenu disponible élevé, un nombre croissant de cas de saisie et un mode de vie changeant élargiront le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API).

Chance

Augmentation des investissements en R&D par les organisations publiques et privées

En outre, l’augmentation des activités de R&D et l’augmentation des investissements du gouvernement et des organisations privées offriront de nouvelles opportunités pour le taux de croissance du marché.

En outre, le lancement de thérapies efficaces et les essais cliniques en cours offriront des opportunités favorables au marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) au cours de la période de prévision 2022-2029. En outre, le besoin élevé non satisfait de traitements actuels et les progrès de la technologie de la santé stimuleront le taux de croissance du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) à l’avenir.

Contraintes/Défis

Cependant, l’offre de médicaments de qualité inférieure et contrefaits tue la demande sur le marché mondial des ingrédients pharmaceutiques actifs (API). La perturbation de la chaîne d’approvisionnement des API pendant le COVID-19 pose des défis aux prestataires de soins de santé et pourrait constituer une menace pour le marché mondial des ingrédients pharmaceutiques actifs (API). L’absence de remède pour ce trouble neurologique et le manque de sensibilisation aux maladies génétiques et rares défieront davantage le marché au cours de la période de prévision susmentionnée.

Ce rapport sur le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) détaille les derniers développements, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, et analyse les opportunités dans les segments de revenus émergents, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niche et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansion géographique, innovations technologiques sur le marché. Pour plus d’informations sur le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API), contactez Data Bridge Market Research pour les profils d’analystes et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Analyse épidémiologique des patients

Le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) vous fournit également une analyse de marché détaillée pour l’analyse, le pronostic et la thérapie des patients. La prévalence, la morbidité, la mortalité, l’observance sont quelques-unes des variables de données disponibles dans le rapport. Analysez l’analyse d’impact direct ou indirect de l’épidémiologie sur la croissance du marché pour créer un modèle statistique multivarié de cohorte plus robuste pour prévoir le marché pendant les périodes de croissance.

DEVELOPPEMENTS récents

Novasep, fournisseur de services et de technologies pour l’industrie des sciences de la vie, a investi environ 6 millions d’euros en décembre 2021 dans son usine de Chasse-sur-Rhône, en France, pour renforcer son expertise en oncologie, système nerveux central (SNC) et infectieux. maladies.

Teva Pharmaceutical et MEDinCell ont reçu l’approbation de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis en août 2021 pour une demande de nouveau médicament pour TV-46000/mdc-IRM (suspension injectable à libération prolongée de rispéridone pour usage sous-cutané). Ce médicament est utilisé pour traiter la schizophrénie.

Pfizer a annoncé en août 2020 un accord pluriannuel avec Gilead Sciences pour fabriquer et fournir le médicament antiviral expérimental remdesivir de Gilead afin d’aider à élargir l’offre de traitements expérimentaux contre le COVID-19. ).

Portée du marché mondial des ingrédients pharmaceutiques actifs (API)

Le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) est segmenté en fonction de la molécule, du type, du type de fabricant, de la synthèse, de la synthèse chimique, du type de médicament, de l’utilisation, de la puissance et de l’application thérapeutique. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

moléculaire

Petite molécule

macromolécule

taper

Ingrédients pharmaceutiques actifs innovants

Ingrédients pharmaceutiques actifs génériques

Type de fabricant

Créateur d’API propriétaire

Créateur d’API marchand

la synthèse

Ingrédients pharmaceutiques actifs synthétiques

Ingrédients pharmaceutiques actifs biotechnologiques

Les indications

Acétaminophène

l’artémisinine

Saxagliptine

Chlorure de sodium

ibuprofène losartan potassique

énoxaparine sodique

Rufinamide

naproxène

Tamoxifène

autre

type de drogue

prescription

médicaments en vente libre

usage

clinique

Rechercher

puissance

Ingrédients pharmaceutiques actifs faibles à modérés

Ingrédients pharmaceutiques actifs puissants à puissants

application thérapeutique

Cardiologie

Système nerveux central et neurologie

Oncologie

orthopédie

Endocrinologie

Pulmonaire

Gastro-entérologie

Néphrologie

ophtalmologie

Autres applications thérapeutiques

Analyse / aperçus régionaux du marché Ingrédients pharmaceutiques actifs (API)

Le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, traitement, diagnostic, indication, dosage, voie d’administration, utilisateur final et canal de distribution mentionnés ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) sont l’Amérique du Nord, les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC) Reste de l’Asie (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) comme Moyen-Orient et Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Les États-Unis dominent le marché nord-américain des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) en raison de l’augmentation des dépenses de santé et d’une infrastructure de soins de santé bien établie. Le segment des petites molécules en Amérique du Nord devrait croître au rythme le plus rapide au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. La Chine est en tête de la croissance du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) en Asie-Pacifique, le segment des petites molécules dominant le pays à mesure que les ingrédients pharmaceutiques actifs (API) deviennent plus abordables. Le segment des petites molécules en Allemagne domine le marché européen des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) en raison de la demande croissante des consommateurs pour les ingrédients pharmaceutiques actifs.

La section pays du rapport fournit également des influenceurs individuels du marché et des changements dans la réglementation du marché intérieur qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les nouvelles ventes, les ventes de remplacement, la démographie des pays, l’épidémiologie des maladies et les tarifs d’importation et d’exportation sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir les scénarios de marché de chaque pays. De plus, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis dus à la concurrence intense ou rare des marques locales et nationales, l’impact des canaux de vente est pris en compte lors de l’analyse prédictive des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API)

Le paysage concurrentiel du marché Ingrédients pharmaceutiques actifs (API) fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus concernent uniquement l’accent mis par la société sur le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API).

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) sont

Novartis (Suisse)

Sanofi (France)

Pfizer (États-Unis)

Johnson & Johnson Pte Ltd (États-Unis)

Abbott (États-Unis)

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Israël)

Basch Health Companies Inc. (Canada)

UCB SA (Belgique)

Sunovion Pharmaceuticals Inc. (États-Unis)

GW Pharmaceuticals (Royaume-Uni)

AstraZeneca (Royaume-Uni)

GlaxoSmithKline (Royaume-Uni)

H. Lundbeck A/S (Danemark)

Takeda Pharmaceutical Co., Ltd. (Japon)

Dainippon Sumitomo Pharmaceutical Co., Ltd. (Japon)

Cadilla Pharmaceuticals (Inde)

