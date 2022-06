Le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) connaît une croissance exceptionnelle et des revenus solides d’ici 2029 | GSK, Sun Pharma, Pfizer, Sanofi, AbbVie

Aperçu du marché mondial des ingrédients pharmaceutiques actifs (API):

Pour obtenir le meilleur retour sur investissement (ROI), il est très essentiel de connaître les paramètres du marché tels que la notoriété de la marque, le paysage du marché, les problèmes futurs possibles, les tendances de l’industrie et le comportement des clients où le rapport sur le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) entre en jeu. Des informations et des réalités sur le secteur de la santé peuvent être obtenues en utilisant ce rapport de marché qui aide à maintenir l’entreprise sur la bonne voie. En outre, le rapport présente également des données sur les acteurs clés, les collaborations majeures, les fusions et acquisitions, ainsi que les tendances en matière d’innovation et de politiques commerciales. Le rapport d’analyse du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) à grande échelle a une portée très large qui comprend des scénarios de marché, des prix comparatifs entre les principaux acteurs, les coûts et les bénéfices des régions de marché spécifiées.

Le rapport de recherche sur le marché mondial des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) aide à découvrir le marché probable pour un nouveau produit à lancer et la méthode la plus appropriée pour la distribution de certains produits. Une approche formalisée et managériale a été mise en place pour appréhender tous les aspects vitaux liés au marché. Ce rapport marketing étudie également les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d’approvisionnement qui aident à élaborer des stratégies de production pour l’industrie de la santé. Le rapport d’activité sur les ingrédients pharmaceutiques actifs (API) est l’un des meilleurs rapports d’études de marché complets qui soulignent les défis, les structures du marché, les opportunités, les forces motrices, les tendances émergentes et le paysage concurrentiel de l’industrie des soins de santé.

Le marché mondial des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) croît avec un TCAC de 7,1 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 300 722,26 millions USD d’ici 2029.

Certains des facteurs clés les plus importants à l’origine de la croissance du marché mondial des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) sont la prévalence croissante de divers troubles chroniques et l’augmentation du vieillissement de la population, l’augmentation des investissements dans la recherche concernant le développement d’API.

Le marché mondial des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) est segmenté en fonction de la molécule, du type, du type de fabricant, de la synthèse, de la synthèse chimique, du type de médicament, de l’utilisation, de la puissance et de l’application thérapeutique.

Basé sur la molécule, le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) est segmenté en petites molécules et grandes molécules.

Sur la base du type, le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) est segmenté en ingrédients pharmaceutiques actifs innovants et en ingrédients pharmaceutiques actifs génériques.

Sur la base du type de fabricant, le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) est segmenté en fabricant d’API captif et fabricant d’API marchand.

Sur la base de la synthèse, le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) est segmenté en ingrédients pharmaceutiques actifs synthétiques et en ingrédients pharmaceutiques actifs biotechnologiques.

Sur la base de la synthèse chimique, le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) est segmenté en acétaminophène, artémisinine, saxagliptine, chlorure de sodium, ibuprofène losartan potassium, énoxaparine sodique, rufinamide, naproxène, tamoxifène et autres.

Sur la base du type de médicament, le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) est segmenté en médicaments sur ordonnance et en médicaments en vente libre.

Sur la base de l’utilisation, le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) est segmenté en clinique et en recherche.

Sur la base de la puissance, le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) est segmenté en ingrédients pharmaceutiques actifs de puissance faible à modérée et en ingrédients pharmaceutiques actifs puissants à très puissants.

Sur la base de l’application thérapeutique, le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) est segmenté en cardiologie, SNC et neurologie, oncologie, orthopédie, endocrinologie, pneumologie, gastro-entérologie, néphrologie, ophtalmologie et autres applications thérapeutiques.

Objectifs du marché mondial des ingrédients pharmaceutiques actifs (API):

1 Fournir des informations détaillées sur les facteurs clés (moteurs, contraintes, opportunités et défis spécifiques à l’industrie) influençant la croissance du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API)

2 Analyser et prévoir la taille du marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API), en termes de valeur et de volume

3 Analyser les opportunités sur le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) pour les parties prenantes et fournir un paysage concurrentiel du marché

4 Définir, segmenter et estimer le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) en fonction du type de dépôt et de l’industrie d’utilisation finale

5 Pour profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs parts de marché et leurs compétences de base

6 Analyser stratégiquement les micromarchés en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives et la contribution au marché total

7 Prévoir la taille des segments de marché, en termes de valeur, par rapport aux principales régions, à savoir l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Nord, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique et l’Amérique du Sud

Suivre et analyser les développements concurrentiels, tels que les développements de nouveaux produits, les acquisitions, les expansions, les partenariats et les collaborations sur le marché des ingrédients pharmaceutiques actifs (API)

Les principaux fabricants clés sont : Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., Sun Pharmaceutical Industries , Pfizer Inc., Sanofi, GlaxoSmithKline plc, AARTI INDUSTRIES LIMITED, Recipharm AB, Jubilant Pharmova Limited, LUPIN, Aurobindo Pharma, Alembic Pharmaceuticals Limited, AbbVie Inc., AstraZeneca, Alkem Labs, Albemarle Corporation, Saneca Pharmaceuticals, Unichem Laboratories, Neuland Laboratories Ltd., Divi’s Laboratories Limited, HIKAL Ltd., Viatris Inc., Merck KGaA, Novo Nordisk A/S, Sandoz International GmbH (une filiale de Novartis AG) , Teva Pharmaceuticals Industries Ltd., Minakem, BASF SE, Cipla Inc., CordenPharma International, Piramal Pharma Solutions et autres. Les lancements de nouveaux produits et les innovations technologiques continues sont les principales stratégies adoptées par les principaux acteurs.

Segment régional : ce rapport est segmenté en plusieurs régions clés, avec des ventes, des revenus, une part de marché (%) et un taux de croissance (%) des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) dans ces régions, de 2013 à 2029 (prévisions), couvrant : Amérique, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud

Marché mondial des ingrédients pharmaceutiques actifs (API): table des matières

1 Aperçu du rapport 2022-2029

2 Tendances de la croissance mondiale 2022-2029

3 Paysage de la concurrence par acteurs clés

4 Analyse du marché mondial des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) par région

5 Analyse du marché mondial des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) par type

6 Analyse du marché mondial des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) par applications

7 Analyse du marché mondial des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) par utilisateur final

8 entreprises clés profilées

9 Analyse des coûts des fabricants du marché mondial des ingrédients pharmaceutiques actifs (API)

10 canaux marketing, distributeurs et clients

11 Dynamique du marché

12 Prévisions du marché mondial des ingrédients pharmaceutiques actifs (API) 2022-2029

13 Résultats de la recherche et conclusion

14 Méthodologie et source de données

