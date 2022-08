Le Marché Des Ingrédients Nutraceutiques Dépassera Les 266,9 milliards De dollars D’Ici 2027

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des ingrédients nutraceutiques était évalué à 164,3 milliards de dollars en 2019 et devrait atteindre 266,9 milliards de dollars d’ici 2027, à un TCAC de 6,8%. Les ingrédients nutraceutiques sont dérivés de sources animales, végétales, microbiennes et synthétiques, qui offrent des avantages pour la santé, ajoutant la valeur nutritionnelle primaire et les avantages fonctionnels à diverses applications telles que les aliments, les boissons, les compléments alimentaires, la nutrition animale et les produits de soins personnels. L’industrie comprend deux segments principaux: les aliments fonctionnels et les suppléments nutritionnels.

La croissance de l’industrie est attribuée à la demande croissante des consommateurs pour les aliments et boissons enrichis, au nombre croissant d’incidences de maladies chroniques et aux mandats sur l’enrichissement des aliments par les organisations gouvernementales en raison de niveaux inadéquats de vitamines et de minéraux dans le corps humain. La croissance du marché est limitée en raison des coûts plus élevés des produits enrichis et des différents cadres réglementaires dans différents pays pour les ingrédients nutraceutiques; cependant, le coût de production élevé des matières premières pour les produits nutraceutiques peut limiter les consommateurs à profiter de ses caractéristiques. Les consommateurs auront probablement de meilleures options pour opter pour des protéines alternatives à faible coût. La fabrication limitée de nutraceutiques de qualité a accru la nécessité de combler les lacunes de la demande et de l’offre. De plus, l’approvisionnement en produits via le pipeline de mise sur le marché du laboratoire prend généralement beaucoup de temps. La concurrence accrue sur le marché, le manque de sensibilisation et la publicité sur les avantages des produits peuvent s’avérer être des obstacles à la croissance du marché.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

• L’application de la nutrition animale de l’industrie devrait augmenter avec un TCAC de 6,0 % au cours de la période de prévision

• Le segment sec de la forme devrait dominer le marché en raison d’une meilleure stabilité et d’une facilité de manipulation et de stockage, par rapport à la forme liquide. Plusieurs ingrédients nutraceutiques utilisés sous forme sèche sont des vitamines, des acides aminés, des prémélanges prébiotiques et probiotiques, des protéines et des minéraux tels que le zinc et l’acide folique. Ceux-ci sont soit disponibles sous forme de gélules, soit comprimés.

• La hausse des coûts des soins de santé, l’augmentation des taux d’obésité infantile, l’incidence croissante du diabète de type 2 et une meilleure compréhension des liens entre nutrition et bien-être augmentent la croissance du marché.

• La popularité croissante des remèdes homéopathiques, associée aux tendances généralisées favorisant la médecine préventive et l’auto-traitement, aura un impact favorable sur la demande mondiale de nombreux autres ingrédients nutraceutiques naturels, notamment les extraits de canneberge, d’ail, de ginkgo biloba et de ginseng; et glucosamine et chondroïtine.

• Les produits actifs fonctionnels comprennent des acides aminés, des vitamines et des extraits minéraux, des extraits de plantes, des extraits de fruits, des extraits de légumes, des enzymes, des agents amincissants et des agents améliorant la santé des articulations.

* Les additifs fonctionnels et les nutriments à base de fibres se comporteront également bien sur le marché mondial, la demande augmentant grâce à l’augmentation des preuves cliniques des avantages pour la santé et à l’expansion des applications dans les aliments et les boissons spécialisés.

* Les substances d’origine naturelle, composées d’extraits de plantes et de plantes et de dérivés d’origine animale et marine, constitueront le segment des ingrédients à la croissance la plus rapide

• La prospérité économique croissante permettra aux pays, tels que les pays BRIC du Brésil, de la Russie, de l’Inde et de la Chine, ainsi que le Mexique, la Pologne et la Corée du Sud, d’étendre et de diversifier leurs industries alimentaires et des boissons, de transformation et pharmaceutiques. Sur la base des niveaux d’investissement prévus dans ces industries et de l’augmentation des revenus des consommateurs, la Chine deviendra le plus grand producteur et consommateur mondial d’ingrédients nutraceutiques d’ici 2020, dépassant les États-Unis et l’Europe occidentale.

• Outre les ingrédients traditionnels, notamment les vitamines, les minéraux, les protéines, les caroténoïdes et les fibres, les formulateurs ont commencé à inclure des ingrédients tels que les stérols végétaux, les polyphénols, les probiotiques et les acides gras dans les produits nutraceutiques.

* Les nutriments, y compris les protéines, les fibres et divers additifs fonctionnels spécialisés, resteront le groupe d’ingrédients nutraceutiques le plus vendu.

* Ces dernières années, Singapour est connu pour être un point focal pour la recherche et le développement dans l’industrie. Les entreprises d’ingrédients nutraceutiques, notamment DuPont, Tate & Lyle, DSM et Wacker, ont accru leurs activités dans la région, ce qui confirme également ce fait. En 2017, BASF a ouvert un nouveau laboratoire d’applications techniques à Singapour pour ses activités de nutrition et de santé, appelé Nutrition Lab, afin de renforcer les capacités régionales de R&D.

• Le marché mondial des ingrédients nutraceutiques est considérablement fragmenté avec des acteurs importants comme LB Minerals Ltd., Imerys S.A., KaMin LLC, Thiele Nutraceutical Ingredients Company, EICL Ltd., et les ingrédients nutraceutiques, entre autres, qui constituent collectivement un marché concurrentiel.

Aux fins de ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché des ingrédients nutraceutiques en fonction du type, de l’application, des avantages pour la santé, de la forme et de la région:

Type (Chiffre d’affaires en Milliards USD; Volume en Kilotonnes 2016-2027)

• Probiotiques

* Protéines et Acides Aminés

* Composés Phytochimiques et Extraits de Plantes

* Fibres et Glucides de spécialité

* Acides gras oméga 3

• Vitamine

• Prébiotiques

* Caroténoïdes

• Minéral

* Autres

Application (Chiffre d’affaires en Milliards USD; Volume en Kilotonnes 2016-2027)

• Aliment

o Collations

o Confiserie

o Produits laitiers

o Boulangerie

o Viande et produits carnés

o Aliments pour bébés

o Autres

• Boisson

o Boissons énergisantes

o Jus

o Boissons santé

* Soins personnels

* Nutrition Animale

* Compléments Alimentaires

Forme (Chiffre d’affaires en Milliards USD; Volume en Kilotonnes 2016-2027)

• Sec

• Liquide

Perspectives régionales (Chiffre d’affaires en Millions USD; Volume en Kilotonnes; 2016-2027)

* Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

• Europe

o Allemagne

o France

o Royaume-Uni

o Espagne

o Italie

o Reste de l’Europe

* Asie-Pacifique

o Chine

o Inde

o Japon

o Reste de l’Asie-Pacifique

* Moyen-Orient et Afrique

* Amérique Latine

o Brésil

