Le marché des ingrédients microencapsulés en Asie-Pacifique enregistrera une croissance régulière de 2022 à 2030

La microencapsulation est un processus dans lequel des ingrédients tels que des pigments, des vitamines, des filtres UV et autres sont encapsulés pour former une capsule. Le marché des ingrédients microencapsulés en Asie-Pacifique était évalué à XX millions de dollars en 2022 et devrait atteindre XX millions de dollars d’ici 2030, avec une croissance à un TCAC de XX % de 2022 à 2030.

La microencapsulation est de plus en plus utilisée sur les marchés des soins de la peau et des soins personnels. Plusieurs produits de soins de la peau et de soins personnels sont composés de substances biologiquement actives qui sont encapsulées pour augmenter la stabilité des matières actives. L’administration topique et transdermique d’ingrédients cosmétiques actifs fonctionne efficacement en atteignant le site cible dans la peau. La protection de ces principes actifs est nécessaire lors de la formulation, du stockage et de l’application du produit cosmétique.

Par conséquent, les ingrédients sont microencapsulés dans les produits de soins de la peau. L’augmentation de l’utilisation d’ingrédients microencapsulés dans les applications de soins de la peau stimule la croissance du marché.

Le marché des ingrédients microencapsulés en Asie-Pacifique est segmenté en ingrédients, applications et pays. Sur la base des ingrédients, le marché est classé en pigments, vitamines, filtres UV, composants éclaircissants pour la peau, ingrédients actifs, huiles essentielles et composants anti-âge. Le segment des vitamines est en outre segmenté en vitamine C, vitamine E, vitamine F et vitamine A (rétinol). Le segment des filtres UV est divisé en matériaux organiques et en matériaux inorganiques.

Sur la base de l’application, le marché est divisé en soins de la peau colorés, lotions solaires (protection UV), crèmes blanchissantes et éclaircissantes, crèmes anti-rides et anti-âge et autres produits de soins de la peau. En fonction des pays, le marché des ingrédients microencapsulés en Asie-Pacifique est segmenté en Chine, en Thaïlande, au Japon, en Corée du Sud, en Australie et aux Philippines.

Les principaux acteurs impliqués sur le marché sont Air Liquide, Ashland, Inc., BASF SE, Biogenics Inc, Chongqing Pellets Techniques, Croda, Givaudan SA, International Flavors & Fragrances Inc., Kobo Products, Inc., Korea Particle Technology, Lonza Group. Limited, Salvona LLC, Sumitomo-Presperse Corporation et Nouryon. Certains des fabricants locaux incluent Adinop Co., Ltd., Bega cheese limited, DURAE Corporation, Reed Pacific Specialty Chemicals et Seiwa Kasei Co, Ltd.

PRINCIPAUX AVANTAGES POUR LES PARTIES PRENANTES

• L’analyse des cinq forces de Porter aide à analyser le potentiel des acheteurs et des fournisseurs et le scénario concurrentiel de l’industrie Asie-Pacifique des ingrédients microencapsulés pour l’élaboration de stratégies.

• Il décrit les tendances actuelles et le scénario futur de la taille du marché de 2019 à 2026 pour comprendre les opportunités existantes et les poches d’investissement potentielles.

• Les principaux pays de la région ont été cartographiés en fonction de leur contribution individuelle aux revenus dans la taille du marché.

• Les principaux facteurs, contraintes et opportunités ainsi que leurs analyses d’impact détaillées sont expliqués dans l’étude.

• Les profils des acteurs clés ainsi que leurs principaux développements stratégiques sont enrôlés dans l’analyse du marché.

SEGMENTS CLÉS DU MARCHÉ

Par ingrédients

• Pigments

• Vitamines

o Vitamine C

o Vitamine E

o Vitamine F

o Vitamine A (Rétinol)

• Filtres UV

o Matières organiques

o Matières inorganiques

• Composants éclaircissants pour la peau

• Ingrédients actifs

• Huile essentielle

• Composants anti -âge

Par application

• Cosmétiques

colorés • Lotions solaires • Crème

blanchissante et éclaircissante

• Crème anti-rides et anti-âge

• Autres produits de soin de la peau

Par pays

• Chine

• Thaïlande

• Japon

• Corée du Sud

• Australie

• Philippines