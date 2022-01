Le marché des ingrédients de protéines laitières est en plein essor dans le monde par taille, chiffre d’affaires, tendances émergentes et principales entreprises en croissance 2028

Le rapport est intitulé « Marché des ingrédients de protéines laitières : analyse des opportunités et évaluation future 2020-2028 ». Un aperçu des cadres conceptuels et des approches analytiques du marché des ingrédients protéiques laitiers est l’objectif principal du rapport, qui comprend en outre l’opportunité de marché et un aperçu des données impliquées dans la création du marché respectif. Le marché des ingrédients de protéines laitières devrait croître à un rythme significatif dans un avenir proche.

Le marché mondial des ingrédients protéiques laitiers est en croissance avec un TCAC de 10,4 % au cours de la période de prévision de 2020 à 2028 et devrait atteindre 23,5 milliards de dollars américains d’ici 2028.

Dynamique du marché des ingrédients protéiques laitiers

La multiplication rapide de la population à travers le monde ainsi que la sensibilisation croissante des consommateurs associée à une bonne santé et à des régimes nutritionnels stimulent principalement la demande d’ingrédients protéiques laitiers sur les marchés mondiaux. Grâce à cela, le marché mondial des ingrédients protéiques laitiers devrait croître considérablement dans les années à venir.

De la même manière, les connaissances croissantes des gens sur les avantages des propriétés riches en protéines des formulations pour nourrissons, des compléments alimentaires et des industries de l’alimentation et des boissons à travers le monde devraient en outre alimenter la croissance du marché mondial des ingrédients protéiques laitiers en les années à venir.

Cependant, l’adoption croissante d’un mode de vie végétalien par la population à travers le monde pourrait freiner la croissance du marché mondial des ingrédients protéiques laitiers dans les années à venir.

Segmentation du marché des ingrédients protéiques laitiers

Le marché des ingrédients protéiques laitiers est segmenté en fonction du type, du contenu, de la forme, de l’application et de la région.

Par type

Protéine de lait

Protéine de lactosérum

Protéine de caséine

Par contenu

30%-85%

85%-95%

95 % et plus

Par formulaire

Sec

Liquide

Par application

Produit de boulangerie

Les produits laitiers

Alimentation sportive

Confiserie

Breuvages

Compléments alimentaires

Les préparations pour nourrissons

Produits alimentaires

Barres Nutritionnelles

Céréales du petit-déjeuner

Sauces

Vinaigrettes et assaisonnements

Repas PAM

Produits à base de viande et de volaille

Par région

Amérique du Nord

Amérique latine

L’Europe 

Afrique

Moyen-Orient

Asie-Pacifique

Acteurs clés du marché des ingrédients protéiques laitiers

Les principaux acteurs participants du marché mondial des ingrédients protéiques laitiers sont Fonterra Co-operative Group, Unternehmensgruppe Theo Muller, Westland Milk Products, LACTALIS Ingredients, FrieslandCampina Ingredients, Nutrinnovate Australia, Glanbia Plc, TATURA, Darigold, Arla Foods Ingredients Group P/S, AMCO Proteins, Idaho Milk Products, wheyco GmbH, Hoogwegt, Kerry Inc., Agropur US, Milk Specialties, ALPAVIT, Cniel et Lacto Japan, entre autres.

