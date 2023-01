Le marché des ingrédients de parfumerie devrait croître à un taux de 9,80 % d’ici 2028. Le marché des épices devrait croître à un taux de 9,80 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 44,78 milliards USD d'ici 2028. Le rapport d'étude de marché de Data Bridge sur le marché des épices fournit des analyses et des informations sur le marché des épices.

Le marché des épices devrait croître à un taux de 9,80 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 44,78 milliards USD d’ici 2028. Le rapport d’étude de marché de Data Bridge sur le marché des épices fournit des analyses et des informations sur le marché des épices. et divers facteurs devraient prévaloir au cours de la période de prévision qui influenceront la croissance du marché. La demande croissante de produits de soins personnels stimule la croissance du marché des ingrédients de parfumerie.

Les parfums chimiques sont des mélanges complexes d’ingrédients naturels et/ou synthétiques qui sont ajoutés à de nombreux produits pour donner le parfum désiré. Ces ingrédients sont largement utilisés dans l’industrie des soins personnels. Ils jouent un rôle important dans la fabrication de nombreux produits de soins personnels tels que les déodorants, les parfums et les eaux de Cologne sous forme d’huiles essentielles ou d’huiles parfumées pour conférer l’arôme durable souhaité.

La sensibilisation croissante à la santé des consommateurs du monde entier est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des épices. La demande croissante d’ingrédients naturels associée à l’intérêt croissant des consommateurs pour les soins de santé préventifs et l’incidence croissante des maladies chroniques ont alimenté la croissance du marché des ingrédients de parfumerie.

Obtenez un exemple de rapport @

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-aroma-ingredients-market

Portée du marché des parfums et taille du marché

Le marché des ingrédients aromatiques est segmenté en fonction du type, du produit et de l’application. La croissance sur tous les segments de marché peut aider à analyser les points de croissance de niche et les stratégies de mise sur le marché et à identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

Basé sur le type, le marché mondial des parfums est segmenté en ingrédients synthétiques et naturels. Le segment des ingrédients naturels devrait dominer le marché en raison de la demande croissante de produits de soins personnels naturels.

Sur la base du produit, le marché mondial des ingrédients aromatiques est segmenté en huiles essentielles et produits chimiques aromatiques. La section des huiles essentielles est subdivisée en basilic, clou de girofle, camphre, citronnelle, coriandre, confiture, cube et sassafras. Les composés aromatiques sont classés en séries de benzène, de chimie du musc, de terpènes et d’autres tels que les composés hétérocycliques, les composés alicycliques et les composés aliphatiques.

Voir catalogue détaillé @

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-aroma-ingredients-market

Analyse au niveau national du marché mondial des épices

Le marché des ingrédients de parfum et la taille du marché sont analysés, les informations sur le volume sont fournies par pays, type, produit et application mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts dans le rapport sur le marché mondial des épices sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie et le reste de l’Europe. Europe, Japon, Chine, Inde, Corée, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine et autres régions d’Amérique du Sud, Amériques, Moyen-Orient et Afrique (MEA) Une partie des Émirats arabes unis, de l’Arabie saoudite, d’Oman, du Qatar, du Koweït, de l’Afrique du Sud, du Moyen-Orient et du reste de l’Afrique (MEA).

L’Europe domine le marché des ingrédients de parfumerie en raison des principaux fabricants d’ingrédients de parfumerie et de produits de soins personnels de la région et d’une large gamme de parfums.

Avoir plus d’informations @

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-aroma-ingredients-market

Analyse concurrentielle de la part de marché des ingrédients de parfum et d’aménagement paysager

Les principaux acteurs mis en évidence dans le rapport sur le marché des ingrédients de parfum sont:

Givaudan, Firmenich SA, International Flavors & Fragrances Inc., Symrise, Takasago International Corporation, Frutarom, MANE, Sensient Technologies Corporation, T. HASEGAWA CO., LTD, KAO CORPORATION, Vigon International, Inc., MJ Biopharm Pvt. Ltd, Atul Ltd, BERJÉ INC., Nactis Flavours, Zanos Ltd est un produit amiable.

Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Explorez les rapports associés :

https://bookreadholic.blogspot.com/2023/01/europe-sports-apparel-market-by-2028-is_10.html

https://marketin50.wordpress.com/2023/01/10/europe-sports-apparel-market-by-2028-is-anticiped-to-reach-usd-85683-40-million-2/

https://www90.zippyshare.com/v/CxqASeQy/file.html

https://pdf.ac/1w5YPf

https://pdf.ac/1s43jf

https://jmp.sh/v2I3nGLo

https://www.scribd.com/document/618937998/Europe-Sports-Apparel-Market-by-2028

https://www.mediafire.com/file/fyxuytbxv8bwdw7/Europe+Sports+Apparel+Market+by+2028.pdf/file

https://www.slideshare.net/bidkarrupesh/europe-sports-apparel-market-by-2028pdf-255262498

https://spurstartup.mn.co/posts/31108462?utm_source=manual

https://www.pearltrees.com/rup07/item493617968

https://lockabee.com/read-blog/40061_asia-pacific-sports-apparel-market-by-2028-is-projected-to-expanding-at-cagr-of-5.html

https://www.xaphyr.com/blogs/211095/Asia-Pacific-Sports-Apparel-Market-by-2028-is-Projected-to

https://hommement.com/fbX9FgL3lKXj1wlMfNxV

À propos de nous :

Data Bridge Market Research se positionne comme une nouvelle société d’études de marché et de conseil unique avec une flexibilité inégalée et une approche globale. Nous nous efforçons de découvrir les meilleures opportunités du marché et de cultiver une intelligence efficace afin que votre entreprise puisse prospérer sur le marché.

Contact :

Data Bridge Market Research

Tél. : +1-888-387-2818

E-mail : Sopan.gedam@databridgemarketresearch.com