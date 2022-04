Le marché des ingrédients de parfumerie atteindra 22,18 milliards de dollars d’ici 2027

Le marché mondial des ingrédients de parfumerie devrait atteindre 22,18 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Les ingrédients de parfum sont constitués de substances naturelles et synthétiques qui, ajoutées aux produits, leur confèrent l’odeur souhaitée. Ils sont largement utilisés dans des produits tels que les cosmétiques, les savons, les articles de toilette, les détergents et autres. Les ingrédients de parfum sont un mélange de différents produits chimiques qui fournissent un parfum similaire à un arôme. Ces ingrédients sont extraits du pétrole ou de matières premières naturelles. Les parfums sont activement utilisés dans les soins personnels et autres produits de consommation.

Demande croissante de parfums naturels et inclination des consommateurs pour les produits de soins personnels et les cosmétiques aromatiques et stimulation de la croissance mondiale de l’industrie des ingrédients de parfumerie. L’innovation continue des produits, la demande croissante de désodorisants tels que les aérosols, les désodorisants d’ambiance, les désodorisants pour voitures et l’augmentation de la base de consommateurs devraient propulser la croissance de l’industrie mondiale. L’importance croissante et la sensibilisation croissante à l’aromathérapie en raison de l’amélioration du niveau de vie stimulent la croissance du marché. L’utilisation croissante d’ingrédients parfumés dans les produits ménagers tels que les bougies et les bâtons parfumés alimente le marché mondial des ingrédients parfumés. Les préférences croissantes pour les parfums naturels et les progrès technologiques montrent une croissance considérable sur le marché. Un important investissement en capital est nécessaire pour les programmes de R&D,

L’impact du COVID-19 :

la baisse de la demande des consommateurs pour les produits de bien-être et le style de vie en raison des politiques de confinement et des restrictions sociales aura une influence négative sur les modèles de demande de catégories spécifiques d’additifs alimentaires et d’ingrédients cosmétiques. Cependant, l’assouplissement des restrictions et le discours public sur la relance des activités économiques sur le marché des biens de consommation montrent que la reprise de la demande est imminente.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Les parfumeurs professionnels et qualifiés dans le secteur des parfums puisent dans diverses palettes d’huiles essentielles et d’autres ingrédients de parfum. Ils les combinent de différentes manières pour produire des parfums uniques qui sont conférés à divers produits, y compris les soins personnels, les soins à domicile, la conception de la maison et les produits de parfumerie fine.

Les parfums gagnent en popularité avec la demande croissante de soins personnels et d’autres produits de consommation, en raison de l’augmentation du revenu par habitant entraînant un revenu disponible suffisant pour les consommateurs.

Parmi le segment régional du marché des ingrédients de parfum, l’Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 7,7 % sur la période de prévision.

Parmi le segment des utilisateurs finaux du marché des ingrédients de parfum, on estime que les parfums fins enregistrent le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Parmi le segment des applications du marché des ingrédients de parfum, les soins personnels devraient enregistrer le TCAC le plus élevé de 7,2 % sur la période de prévision.

Les principaux participants incluent Firmenich International SA, BASF SE, Frutarom Industries Ltd., International Flavors & Fragrances Inc., Symrise AG, Givaudan SA, Mane SA, Robertet SA, T. Hasegawa Co. Ltd. et Takasago International Corp., entre autres .

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial des ingrédients de parfum en fonction du type, des utilisateurs finaux, de l’application et de la région :

Type Outlook (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Huiles essentielles

Produits chimiques aromatiques

Perspectives des applications (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Soins personnels

Service à la clientèle

Perspectives de l’utilisateur final (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Cosmétiques et articles de toilette

Parfums fins

Savons & Détergents

Autres

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord NOUS Canada

L’Europe  Allemagne ROYAUME-UNI France BENELUX Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Corée du Sud Reste de l’APAC

Amérique latine Brésil Reste du LATAM

AEM Arabie Saoudite Émirats arabes unis Reste de la MEA



Table des matières:

Aperçu du marché mondial des ingrédients de parfum

Impact économique sur l’industrie

Concurrence sur le marché par les fabricants

Production, revenus (valeur) par région

Analyse des facteurs d’effet de marché

Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Approvisionnement (production), consommation, exportation, importation par régions

Production, revenus (valeur), tendance des prix par type

Prévisions du marché mondial des ingrédients de parfum

Analyse du marché mondial des ingrédients de parfum par application

Analyse des coûts de fabrication

Analyse de la stratégie marketing, Distributeurs/Traders

