Le marché des ingrédients d’aliments pour animaux de compagnie à base d’animaux devrait connaître une croissance de l’industrie à un TCAC de 6,7 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029

Le marché des ingrédients d’aliments pour animaux de compagnie à base d’animaux devrait connaître une croissance du marché à un taux de 6,7% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de recherche sur le marché du pont de données sur le marché des ingrédients d’aliments pour animaux de compagnie à base d’animaux fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévalent tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché. La prise de conscience croissante des avantages nutritionnels des minéraux, des fibres alimentaires, des caroténoïdes et des acides gras oméga-3 dans la nutrition des animaux de compagnie accélère la croissance du marché des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie.

En outre, les préoccupations croissantes concernant la santé des animaux de compagnie et la sécurité alimentaire offriront davantage d’opportunités potentielles pour la croissance du marché des ingrédients d’aliments pour animaux de compagnie d’origine animale dans les années à venir. Cependant, la non-uniformité du commerce international pourrait encore remettre en question la croissance du marché des ingrédients d’origine animale pour les aliments pour animaux de compagnie dans un proche avenir.

Étendue du marché mondial des ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie et taille du marché

Sur la base de la forme, le marché des ingrédients d’aliments pour animaux de compagnie à base d’animaux est segmenté en aliments secs pour animaux de compagnie, aliments humides pour animaux de compagnie, régimes vétérinaires, friandises et collations et autres produits.

Sur la base des ingrédients, le marché des ingrédients d’aliments pour animaux de compagnie d’origine animale est segmenté en viande et produits carnés, graisses et additifs. La viande et les produits à base de viande ont été subdivisés en viande désossée, farine de viande, farine de sous-produits et digestat animal. Les graisses ont été subdivisées en huile de poisson, suif, saindoux, graisse de volaille et huile végétale . Les additifs ont été subdivisés en vitamines et minéraux, enzymes et autres additifs.

Sur la base des animaux de compagnie, le marché des ingrédients alimentaires pour animaux de compagnie est segmenté en chien, chat, poisson et autres.

Analyse au niveau du pays du marché des ingrédients d’aliments pour animaux de compagnie à base d’animaux

Le marché des ingrédients d’aliments pour animaux de compagnie d’origine animale est analysé, et la taille du marché, les informations sur le volume sont fournies par pays, forme, ingrédient, animal de compagnie et type, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie d’origine animale sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste. d’Europe en Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, Vietnam, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Brésil, Argentine , Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Oman, Qatar, Koweït, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA).

L’Asie-Pacifique domine le marché des ingrédients d’aliments pour animaux de compagnie d’origine animale en raison de l’augmentation de la population. En outre, l’augmentation du revenu disponible et la tendance à la hausse de l’humanisation stimuleront davantage la croissance du marché des ingrédients d’aliments pour animaux de compagnie d’origine animale dans la région au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord devrait observer une croissance importante du marché des ingrédients d’aliments pour animaux de compagnie d’origine animale en raison de l’existence d’une industrie des aliments pour animaux de compagnie bien développée.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Ingrédients d’aliments pour animaux de compagnie à base d’animaux

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des ingrédients d’aliments pour animaux de compagnie d’origine animale sont :

BASF SE, Adisseo, Darling Ingredients Inc., Omega Protein Corporation, ADM, Cargill, Incorporated, DuPont, Chr. Hansen Holding A/S, Roquette Frères., SunOpta, Lallemand Inc., Lesaffre, Daka Denmark A/S, Nutreco NV, The Scoular Company et Kemin Industries, Inc., entre autres.

