Le marché des ingrédients alimentaires (acidulants) en Amérique du Nord devrait afficher un excellent TCAC par, taille, part, tendances, principaux moteurs, tendances de développement et perspectives de croissance

Marché nord-américain des ingrédients alimentaires (acidulants), par type ( acide citrique , acide lactique, acide acétique, acide fumarique, acide tartrique, acide malique, acide gluconique, acide phosphorique et sels, acide succinique, citrate de sodium, citrate de potassium, acide tannique, Acide formique et autres), forme (sec et liquide), fonction (contrôle du pH, exhausteur de goût acide, conservateurs et autres), canal de distribution (B2B et B2C), utilisateur final (secteur de la transformation des aliments, secteur de la restauration , et Ménage/Commerce de détail) Tendances et prévisions du secteur jusqu’en 2029.

Analyse et aperçu du marché

Le marché nord-américain des ingrédients alimentaires (acidulants) connaît une croissance significative en raison de la croissance de l’industrie alimentaire et des boissons et de l’augmentation de la demande de boissons et d’aliments aromatisés. L’augmentation de la demande d’acidulants dans les boissons alcoolisées telles que le vin stimule également la croissance du marché nord-américain des ingrédients alimentaires (acidulants). Cependant, les réglementations gouvernementales strictes associées aux acidulants et les risques pour la santé associés à certains acidulants, tels que l’acide phosphorique, devraient freiner la croissance du marché du marché au cours de la période de prévision.

Data Bridge Market Research analyse que le marché nord-américain des ingrédients alimentaires (acidulants) devrait croître à un TCAC de 3,8 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019-2015) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, prix en USD Segments couverts Par type (acide citrique, acide lactique, acide acétique, acide fumarique, acide tartrique, acide malique, acide gluconique, acide phosphorique et sels, acide succinique, citrate de sodium, citrate de potassium, acide tannique, acide formique et autres), forme ( sec et liquide), fonction (contrôle du pH, exhausteur de goût acide, conservateurs et autres), canal de distribution (B2B et B2C), utilisateur final (secteur de la transformation des aliments, secteur de la restauration et ménage/vente au détail) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique Acteurs du marché couverts Bartek Ingredients Inc., Corbion, FBC Industries, Cargill, Incorporated, ADM, DAIRYCHEM, Tate & Lyle, Jungbunzlauer Suisse AG, Foodchem International Corporation, Richest Group, INDUSTRIAL TECNICA PECUARIA, SA, Direct Food Ingredients Ltd, Brenntag SE, Innova Corporate, Arihant Chemicals, entre autres

Définition du marché

Les acidulants sont des composés chimiques qui donnent une saveur acidulée, aigre ou acide aux aliments ou améliorent la douceur perçue des aliments. Les acidulants peuvent également fonctionner comme agents levants et émulsifiants dans certains types d’aliments transformés. Bien que les acidulants puissent abaisser le pH, ils diffèrent des régulateurs d’acidité, qui sont des additifs alimentaires spécifiquement destinés à modifier la stabilité des aliments ou des enzymes qu’ils contiennent. Les acidulants typiques sont l’acide acétique (par exemple, dans les cornichons) et l’acide citrique. De nombreuses boissons, comme les colas, contiennent de l’acide phosphorique. Les bonbons acides sont souvent formulés avec de l’acide malique. Les autres acidulants utilisés dans la production alimentaire comprennent l’acide fumarique, l’acide tartrique, l’acide lactique et l’acide gluconique.

Dynamique du marché des ingrédients alimentaires (acidulants) en Amérique du Nord

Conducteurs

La demande croissante de produits alimentaires prêts à l’emploi devrait favoriser la croissance de l’industrie des acidulants alimentaires

Les plats cuisinés et prêts à emporter permettent d’économiser du temps et de l’énergie et, par conséquent, la demande de plats cuisinés augmente. Cela comprend les aliments surgelés, les aliments en conserve, les collations prêtes à manger, les repas, les aliments réfrigérés, les soupes et les sauces, les assaisonnements et les vinaigrettes, les nouilles et les pâtes, et plus encore. Les consommateurs de la région nord-américaine recherchent principalement la facilité d’utilisation, la valeur nutritionnelle élevée, la fonctionnalité et la livraison rapide d’aliments prêts à l’emploi. Les industriels de la transformation alimentaire et des plats cuisinés développent des idées innovantes et créatives pour répondre à cette demande. De plus, les acidulants sont l’ingrédient clé utilisé dans la fabrication d’aliments prêts à l’emploi pour ajouter une saveur rafraîchissante, une texture et une acidité améliorées, et rehausser le goût du produit.

Ainsi, la demande croissante de transformation des aliments préparés devrait stimuler la demande d’acidulants au cours des années à venir.

Augmentation de la demande d’acidulants tels que l’acide malique, l’acide lactique et le lactate de sodium dans l’industrie de la confiserie

Les acidulants utilisés en confiserie, tels que l’acide malique, l’acide lactique et le lactate de sodium, ont un goût et des effets aromatiques uniques. Il renforce également l’impact de certaines notes de saveur aromatiques en raison de sa volatilité. De plus, de nos jours, les associations d’acidulants sont couramment utilisées en confiserie. De plus, l’acide malique et l’acide fumarique fournissent une acidité plus persistante que les autres acides alimentaires à la même concentration, améliorent les saveurs de fruits et renforcent l’impact des édulcorants à haute intensité.

Par conséquent, la demande accrue de produits de confiserie augmente la demande d’acidulants tels que l’acide malique, l’acide lactique, l’acide fumarique, le lactate de sodium et autres par les fabricants de produits alimentaires pour répondre aux demandes.

Opportunités

Production biologique d’acide citrique et d’acide acétique

Les consommateurs se tournent vers des produits durables et optent pour des produits fabriqués à l’aide d’ingrédients durables. Par conséquent, la demande d’ingrédients alimentaires durables, rentables et biologiques (acidulants) tels que l’acide citrique et l’acide acétique augmente parmi les fabricants. Cependant, la production d’acide bio-succinique est assez difficile grâce à un produit durable qui est la fermentation microbienne, bien qu’il soit rentable.

Ainsi, en raison de la disponibilité d’un large éventail de bactéries, de champignons et de levures, la production biologique d’acidulants peut être augmentée et des produits bio-acidulants durables peuvent être proposés à l’industrie mondiale de l’alimentation et des boissons, car il offre d’énormes opportunités pour l’alimentation. & boissons contenant des ingrédients biologiquement durables.

Le rapport à grande échelle sur le marché des ingrédients alimentaires en Amérique du Nord (acidulants) a été élaboré après une étude approfondie de divers segments de marché clés tels que la taille du marché, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs du marché. Le rapport présente les tendances en vogue, les régions en croissance, les différents types de produits disponibles et le potentiel de l'industrie à apporter des solutions à une large population. Plusieurs aspects du marché sont pris en compte lors de la formulation de ce rapport sur le marché mondial des ingrédients alimentaires (acidulants) en Amérique du Nord et incluent le type de marché, la taille de l'organisation, la disponibilité sur site, le type d'organisation des utilisateurs finaux et la disponibilité dans des régions telles que l'Amérique du Nord, Amérique du Sud, Europe, Asie-Pacifique et Moyen-Orient et Afrique.

Ce rapport d'activité sur le marché des ingrédients alimentaires (acidulants) en Amérique du Nord traite des technologies sur lesquelles il faut travailler pour stimuler la croissance future, des effets qu'elles auront sur le marché et de la manière dont elles peuvent être utilisées. Le rapport contient la liste des principaux concurrents, une analyse stratégique de l'industrie et des informations sur les facteurs clés influençant l'industrie du marché des ingrédients alimentaires (acidulants) en Amérique du Nord.



Réponses aux questions clés dans le rapport:

Quel sera le prix du boom du marché du marché des ingrédients alimentaires (acidulants) en Amérique du Nord? Quels sont les éléments clés utilisant le marché mondial des ingrédients alimentaires (acidifiants) en Amérique du Nord? Quels sont les principaux espaces du marché des ingrédients alimentaires (acidifiants) en Amérique du Nord? Quelles sont les opportunités de marché, les risques du marché et aperçu du marché du marché Ingrédients alimentaires (acidulants) en Amérique du Nord? Quels sont les ventes, les revenus et l’évaluation des taux des principaux producteurs du marché nord-américain Ingrédients alimentaires (acidulants) ? Qui sont les distributeurs, marchands







et les vendeurs du marché des ingrédients alimentaires (acidulants) en Amérique du Nord ?

Quelles sont les possibilités et les menaces du marché des ingrédients alimentaires (acidulants) en Amérique du Nord auxquelles sont confrontées les entreprises des industries du marché mondial des ingrédients alimentaires (acidulants) en Amérique du Nord?

Quels sont les ventes, les revenus et l’évaluation des frais en utilisant les types et les objectifs du marché Ingrédients alimentaires (acidulants) en Amérique du Nord? Quelles sont les ventes, les revenus et l’analyse des prix par régions des industries du marché Ingrédients alimentaires (acidulants) en Amérique du Nord?

