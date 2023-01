Le marché des ingrédients alimentaires (acidulants) au Moyen-Orient et en Afrique connaîtra une croissance substantielle avec un TCAC sain par, taille, part, tendances, croissance, développements majeurs et aperçu des concurrents

«

Marché des ingrédients alimentaires (acidulants) au Moyen-Orient et en Afrique, par type ( acide citrique , acide lactique, acide acétique, acide fumarique, acide tartrique, acide malique, acide gluconique, acide phosphorique et sels, acide succinique, citrate de sodium, citrate de potassium, tannique Acide, acide formique et autres), forme (sec et liquide), fonction (contrôle du pH, exhausteur de goût acide, conservateurs et autres), canal de distribution (B2B et B2C), utilisateur final (secteur de la transformation des aliments, Tendances et prévisions de l’industrie du secteur des services et des ménages/vente au détail jusqu’en 2029.

Analyse et aperçu du marché

Le marché des ingrédients alimentaires (acidulants) au Moyen-Orient et en Afrique connaît une croissance significative en raison de la croissance de l’industrie alimentaire et des boissons et de l’augmentation de la demande de boissons et d’aliments aromatisés. L’augmentation de la demande d’acidulants dans les boissons alcoolisées telles que le vin stimule également la croissance du marché des ingrédients alimentaires (acidulants) au Moyen-Orient et en Afrique. Cependant, les réglementations gouvernementales strictes associées aux acidulants et les risques pour la santé associés à certains acidulants, tels que l’acide phosphorique, devraient freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des ingrédients alimentaires (acidulants) au Moyen-Orient et en Afrique devrait croître à un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019-2015) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, prix en USD Segments couverts Par type (acide citrique, acide lactique, acide acétique, acide fumarique, acide tartrique, acide malique, acide gluconique, acide phosphorique et sels, acide succinique, citrate de sodium, citrate de potassium, acide tannique, acide formique et autres), forme ( sec et liquide), fonction (contrôle du pH, exhausteur de goût acide, conservateurs et autres), canal de distribution (B2B et B2C), utilisateur final (secteur de la transformation des aliments, secteur de la restauration et ménage/vente au détail) Pays couverts Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Koweït, Oman, Qatar, reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts Brenntag SE, Bartek Ingredients Inc., Corbion, Cargill, Incorporated, ADM, Tate & Lyle, Foodchem International Corporation, Richest Group, INDUSTRIAL TECNICA PECUARIA, SA, entre autres

Définition du marché

Les acidulants sont des composés chimiques qui donnent une saveur acidulée, aigre ou acide aux aliments ou améliorent la douceur perçue des aliments. Les acidulants peuvent également fonctionner comme agents levants et émulsifiants dans certains types d’aliments transformés. Bien que les acidulants puissent abaisser le pH, ils diffèrent des régulateurs d’acidité, qui sont des additifs alimentaires spécifiquement destinés à modifier la stabilité des aliments ou des enzymes qu’ils contiennent. Les acidulants typiques sont l’acide acétique (par exemple, dans les cornichons) et l’acide citrique. De nombreuses boissons, comme les colas, contiennent de l’acide phosphorique. Les bonbons acides sont souvent formulés avec de l’acide malique. Les autres acidulants utilisés dans la production alimentaire comprennent l’acide fumarique, l’acide tartrique, l’acide lactique et l’acide gluconique.

Dynamique du marché des ingrédients alimentaires (acidifiants) au Moyen-Orient et en Afrique

Conducteurs

Large utilisation de l’acide citrique et de l’acide malique dans les applications émergentes de boissons alcoolisées et non alcoolisées

Dans la plupart des boissons, l’acide citrique est le premier choix à utiliser comme acidulant. Il s’agit de l’acidité spécifique, relativement douce à légèrement piquante et de l’effet rafraîchissant sur la plupart des arômes de fruits. De plus, l’acide malique est utilisé lorsqu’une forte amélioration de la saveur est attendue, principalement en combinaison avec de l’acide citrique. Outre ces acidulants, l’acide phosphorique et succinique est également utilisé dans les applications de boissons. L’acide phosphorique est principalement utilisé dans les boissons gazeuses telles que le cola pour apporter un profil de goût spécifique et un fort effet sur le pH. L’acide malique est couramment utilisé dans les boissons alcoolisées, principalement dans les coolers fruités et les boissons à faible teneur en alcool. L’acide succinique est utilisé uniquement dans les boissons instantanées pour la préparation à domicile.

Par exemple,

En septembre 2020, selon la Wine & Spirits Trade Association, la catégorie des rhums aromatisés et épicés est passée de moins de 6 millions de bouteilles en 2014 à plus de 10 millions de bouteilles en 2019.

En septembre 2021, Svami a annoncé le lancement de 2 Cal Cola, le cola haut de gamme indien, et de Svami Salted Lemonade

Ainsi, pour répondre à la demande des consommateurs, la demande d’acidulants dans l’industrie de la fabrication de boissons par les fabricants de boissons est en croissance, ajoutant à la croissance du marché.

Augmentation de la demande d’acidulants tels que l’acide malique, l’acide lactique et le lactate de sodium dans l’industrie de la confiserie

Les acidulants utilisés en confiserie, tels que l’acide malique, l’acide lactique et le lactate de sodium, ont un goût et des effets aromatiques uniques. Il renforce également l’impact de certaines notes de saveur aromatiques en raison de sa volatilité. De plus, de nos jours, les associations d’acidulants sont couramment utilisées en confiserie. De plus, l’acide malique et l’acide fumarique fournissent une acidité plus persistante que les autres acides alimentaires à la même concentration, améliorent les saveurs de fruits et renforcent l’impact des édulcorants à haute intensité.

Par conséquent, la demande accrue de produits de confiserie augmente la demande d’acidulants tels que l’acide malique, l’acide lactique, l’acide fumarique, le lactate de sodium et autres par les fabricants de produits alimentaires pour répondre aux demandes.

Opportunités

Production biologique d’acide citrique et d’acide acétique

Les consommateurs se tournent vers des produits durables et optent pour des produits fabriqués à l’aide d’ingrédients durables. Par conséquent, la demande d’ingrédients alimentaires durables, rentables et biologiques (acidulants) tels que l’acide citrique et l’acide acétique augmente parmi les fabricants. Cependant, la production d’acide bio-succinique est assez difficile grâce à un produit durable qui est la fermentation microbienne, bien qu’il soit rentable.

Ainsi, en raison de la disponibilité d’un large éventail de bactéries, de champignons et de levures, la production biologique d’acidulants peut être augmentée et des produits bio-acidulants durables peuvent être proposés à l’industrie mondiale de l’alimentation et des boissons, car il offre d’énormes opportunités pour l’alimentation. & boissons contenant des ingrédients biologiquement durables.

Les entreprises peuvent utiliser avec assurance les données, les statistiques, les recherches et les informations sur le marché couvertes par ce rapport pour prendre des décisions sur les stratégies commerciales et obtenir un retour sur investissement (ROI) maximal. En gardant les utilisateurs finaux au centre, une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d'analystes et d'experts de l'industrie travaille de manière exhaustive pour formuler ce rapport d'étude de marché. Pour offrir aux clients les meilleurs résultats, le rapport d'étude de marché sur le marché des ingrédients alimentaires (acidulants) au Moyen-Orient et en Afrique a été généré en utilisant des approches intégrées et les dernières technologies. L'étude de marché englobe les moteurs et les contraintes du marché ainsi que leur impact sur la demande au cours de la période de prévision.

Ce rapport d'étude de marché fournit une étude complète sur la capacité de production, la consommation, l'importation et l'exportation pour toutes les grandes régions du monde. Il contient la segmentation du marché la plus détaillée, une analyse systématique des principaux acteurs du marché, les tendances de la dynamique des consommateurs et de la chaîne d'approvisionnement et des informations sur les nouveaux marchés géographiques.

Quels sont les principaux moteurs d’augmentation du marché des ingrédients alimentaires (acides) au Moyen-Orient et en Afrique?

Élargissement rapide de la portée et de l’utilisation du marché des ingrédients alimentaires (acidifiants) au Moyen-Orient et en Afrique dans le monde avec un taux d’acceptation excessif sur le marché

L’automatisation avec Genius synthétique aide à accélérer le parcours de l’acheteur et à se développer de manière systématique

Minimiser le travail humain et les erreurs grâce à l’utilisation ultime des actifs pour accroître l’efficacité de l’organisation de l’entreprise sur le marché

Techniques de recherche et équipements utilisés sur le marché Ingrédients alimentaires (acidulants) au Moyen-Orient et en Afrique :

Ce fichier de recherche sur le marché des ingrédients alimentaires (acidulants) au Moyen-Orient et en Afrique aide les lecteurs à reconnaître le scénario général du marché, une approche pour comprendre de la même manière ce projet de marché. Il utilise l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter et l’analyse PEST.

Détails complets du rapport avec des faits et des chiffres ainsi que des images et des graphiques respectifs (TOC) https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=middle-east-and-africa-food-acidulants-market

